重返年輕關鍵字「青春秘密倒三角」

【採訪撰文／Evelyn‭；本文感謝林明秀、林軼群、吳仁欽醫師提供專業諮詢‬】

目前，德國正流行「青春秘密倒三角」微整注射新概念，是由德國玻尿酸大廠所提出，是將臉部分成上臉、中臉、下臉，而在這三區都有屬於自己的青春倒三角，藉由「黏力高、支撐強、不易外擴」的全效型德國玻尿酸注射，將臉部問題分層、分區各別治療，相對於傳統哪裡凹就填哪裡的玻尿酸注射方式，更能夠有效改善臉部不同區域的老化問題，利用視覺創造出屬於你的青春倒三角型比例！

新型德國全效型玻尿酸特色

／黏／特有高黏彈性，維持美麗不位移。

／凝／聘美凝膠型玻尿酸，柔順、好推、好塑型，美型不費力。

／撐／保有顆粒型玻尿酸優勢，支撐力高，輕鬆打造動態美。

以往的微整注射是針對單點的部位做改善，結果可能導致施打完玻尿酸後臉都圓圓的，失去該有的線條，毫無美感可言，但是現在更重視全臉面部年輕化的調整，著重臉部3D立體全面性的改善。透過新一代的德國全效型玻尿酸，針對臉部難纏的靜態紋填補精雕，還能大面積使用在側臉拉提，能打在肌膚不同的深度，達到提拉與填充的效果，兼具支撐性與柔順感，打造術後自然的青春外觀。「青春秘密倒三角」微整新概念，只要醫師熟悉臉部解剖位置，很多時候並不用直接治療患處，反而有更令人滿意的效果。

拒搭青春失速列車，找出你的視覺年輕的秘密

▸ 建議搭配德國全效型玻尿酸施打，「紋路精雕型」適用於臉部中度凹陷（如嘴角紋、嘴唇、法令紋及顴骨等處）／「豐盈支撐型」適用於臉部深層凹陷（如嘴角紋、顴骨、臉頰、下巴、法令紋）

／上臉／

通常上半臉三角老化，因夫妻宮凹陷、眉頭上揚導致眉型變成八字眉，同時也會伴隨著上半臉的骨骼和軟組織流失，看起來就會鬆弛且失去線條感。林明秀醫師表示，能藉由施打玻尿酸來調整上臉三角區域，施打重點就是針對於「額頭、夫妻宮、側臉拉提」。

現代人除了講求效果之外，更重視表情的自然呈現，尤其在額頭及夫妻宮等上臉位置，最怕看的出玻尿酸的顆粒、邊界感。新一代全效型德國玻尿酸使用新型MPT技術製造（Monophasic Particle Technology），具備支撐力和高黏性的特性，可以對抗面部的表情壓力，使消費者在注射之後的表情更自然、維持時間更好，當然滿意度也相對提升！運用於上臉，填補夫妻宮同時也能拉提側臉，讓線條看起來更加明顯；填補額頭的容積，除了能使額頭看起來更加飽滿，也能夠改善皺眉紋問題、拉提眉骨，讓人看起來更加有朝氣！此外，還能再使用小分子玻尿酸施打於眼周凹陷處，填補淚溝、眼眶凹陷，眼睛整體也讓人覺得炯炯有神。

／中臉／

林軼群醫師分析，中臉區域也就是從外側顴骨到鼻子的區域，涵蓋了「淚溝、蘋果肌、面頰、法令紋、側臉」等位置。若是輕微老化，如輕微淚溝凹陷和蘋果肌不夠飽滿，視覺上會疲累感很重，會產生睡不飽的感覺；中度老化則是出現眼袋，眼袋大看起來更是衰老；重度老化就會出現貓咪紋和印地安紋，也就是中臉區域出現凹陷。

新一代全效型德國玻尿酸非常適合施打於中臉區域，其交聯度趨近於30%，具有支撐力又滑順，相對維持時間也較長，不易出現騰德爾效應或是團塊。但療程前必須與消費者詳細溝通想要治療的部位（如年輕人喜歡有精神的立體感，熟齡者注重具備自然感的拉提），而「青春秘密倒三角」注射概念就相當符合現今消費者的需求，能填補凹陷使其膨彈，同時也能精細雕塑紋路，針對鬆弛輪廓能夠使用玻尿酸大面積的側臉拉提，有效解決消費者問題，有時候連帶其他部位的老化問題也會一起改善，並且視覺上看起來精神更好。

／下臉／

吳仁欽醫師指出，下臉三角包含正中線頂點的下巴往兩側延伸的三角型區域，也就是「下巴、木偶紋、下巴兩側輪廓線和側臉處」，此區老化會出現下巴內縮、木偶紋加深、輪廓線模糊和下垂的問題，治療重點會針對「輪廓加深、凹陷填充」這兩個重點去改善。東方人的臉型普遍有下巴較短、甚至內縮情形，加上隨年紀的增長，老化使骨骼流失，下巴會變得更短，能利用玻尿酸施打於下巴處，可達到視覺向下延伸與比例協調的效果，並針對下巴輪廓線和側臉拉提，讓臉部下巴兩側線條能夠更加鮮明清楚。此外，凹陷鬆弛的木偶紋，搭配頓針針頭注射，能將玻尿酸分布的更均勻，給予不同深度與方向的支撐，產生像鋼筋般的支撐作用，同時也能改善靜態和動態紋路。

以往的玻尿酸，因黏度不高，施打在下半臉處較容易產生位移與變形的情形，而新一代全效型德國玻尿酸為高黏度的玻尿酸，可以提供較佳的支撐性與減少變形的問題，施打時的阻力較小，更方便醫師能更細膩的分布玻尿酸劑量，達到更精準的注射，整體效果也更加自然。





林明秀 醫師

學經歷：栢麗恆全人診所主治醫師｜台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師｜雷射光電醫學會及抗老化學會會員

專長：微整型注射美容｜緊緻拉提光電雷射｜各式醫學美容｜皮膚疾病治療









林軼群 醫師

學經歷：杏倫皮膚科診所院長｜中華民國醫用雷射醫學會會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台中市醫師公會副秘書長

專長：微整形注射｜美白除斑雷射｜青春痘護理｜光電雷射治療｜各類皮膚疾病









吳仁欽 醫師

學經歷：吳仁欽皮膚科診所院長｜中華皮膚科學會會員｜海芙音波拉提講師｜國防醫學大學臨床助教

學經歷：一般皮膚科｜皮秒雷射｜光梭雷射｜音波拉提｜玻尿酸｜舒顏萃

【更多精采內容請見《 醫美時尚109年5月號 》】



