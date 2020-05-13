快訊

空軍前上校參謀長遭控當共諜 二審大逆轉無罪

違法獲表揚、依法被懲處？誰在傷害「警察形象」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重返年輕關鍵字「青春秘密倒三角」

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Evelyn‭；本文感謝林明秀、林軼群、吳仁欽醫師提供專業諮詢‬】

目前，德國正流行「青春秘密倒三角」微整注射新概念，是由德國玻尿酸大廠所提出，是將臉部分成上臉、中臉、下臉，而在這三區都有屬於自己的青春倒三角，藉由「黏力高、支撐強、不易外擴」的全效型德國玻尿酸注射，將臉部問題分層、分區各別治療，相對於傳統哪裡凹就填哪裡的玻尿酸注射方式，更能夠有效改善臉部不同區域的老化問題，利用視覺創造出屬於你的青春倒三角型比例！

新型德國全效型玻尿酸特色

／黏／特有高黏彈性，維持美麗不位移。

／凝／聘美凝膠型玻尿酸，柔順、好推、好塑型，美型不費力。

／撐／保有顆粒型玻尿酸優勢，支撐力高，輕鬆打造動態美。

以往的微整注射是針對單點的部位做改善，結果可能導致施打完玻尿酸後臉都圓圓的，失去該有的線條，毫無美感可言，但是現在更重視全臉面部年輕化的調整，著重臉部3D立體全面性的改善。透過新一代的德國全效型玻尿酸，針對臉部難纏的靜態紋填補精雕，還能大面積使用在側臉拉提，能打在肌膚不同的深度，達到提拉與填充的效果，兼具支撐性與柔順感，打造術後自然的青春外觀。「青春秘密倒三角」微整新概念，只要醫師熟悉臉部解剖位置，很多時候並不用直接治療患處，反而有更令人滿意的效果。

拒搭青春失速列車，找出你的視覺年輕的秘密

▸ 建議搭配德國全效型玻尿酸施打，「紋路精雕型」適用於臉部中度凹陷（如嘴角紋、嘴唇、法令紋及顴骨等處）／「豐盈支撐型」適用於臉部深層凹陷（如嘴角紋、顴骨、臉頰、下巴、法令紋）
▸ 建議搭配德國全效型玻尿酸施打，「紋路精雕型」適用於臉部中度凹陷（如嘴角紋、嘴唇、法令紋及顴骨等處）／「豐盈支撐型」適用於臉部深層凹陷（如嘴角紋、顴骨、臉頰、下巴、法令紋）

／上臉／

通常上半臉三角老化，因夫妻宮凹陷、眉頭上揚導致眉型變成八字眉，同時也會伴隨著上半臉的骨骼和軟組織流失，看起來就會鬆弛且失去線條感。林明秀醫師表示，能藉由施打玻尿酸來調整上臉三角區域，施打重點就是針對於「額頭、夫妻宮、側臉拉提」。

現代人除了講求效果之外，更重視表情的自然呈現，尤其在額頭及夫妻宮等上臉位置，最怕看的出玻尿酸的顆粒、邊界感。新一代全效型德國玻尿酸使用新型MPT技術製造（Monophasic Particle Technology），具備支撐力和高黏性的特性，可以對抗面部的表情壓力，使消費者在注射之後的表情更自然、維持時間更好，當然滿意度也相對提升！運用於上臉，填補夫妻宮同時也能拉提側臉，讓線條看起來更加明顯；填補額頭的容積，除了能使額頭看起來更加飽滿，也能夠改善皺眉紋問題、拉提眉骨，讓人看起來更加有朝氣！此外，還能再使用小分子玻尿酸施打於眼周凹陷處，填補淚溝、眼眶凹陷，眼睛整體也讓人覺得炯炯有神。

／中臉／

林軼群醫師分析，中臉區域也就是從外側顴骨到鼻子的區域，涵蓋了「淚溝、蘋果肌、面頰、法令紋、側臉」等位置。若是輕微老化，如輕微淚溝凹陷和蘋果肌不夠飽滿，視覺上會疲累感很重，會產生睡不飽的感覺；中度老化則是出現眼袋，眼袋大看起來更是衰老；重度老化就會出現貓咪紋和印地安紋，也就是中臉區域出現凹陷。

新一代全效型德國玻尿酸非常適合施打於中臉區域，其交聯度趨近於30%，具有支撐力又滑順，相對維持時間也較長，不易出現騰德爾效應或是團塊。但療程前必須與消費者詳細溝通想要治療的部位（如年輕人喜歡有精神的立體感，熟齡者注重具備自然感的拉提），而「青春秘密倒三角」注射概念就相當符合現今消費者的需求，能填補凹陷使其膨彈，同時也能精細雕塑紋路，針對鬆弛輪廓能夠使用玻尿酸大面積的側臉拉提，有效解決消費者問題，有時候連帶其他部位的老化問題也會一起改善，並且視覺上看起來精神更好。

／下臉／

吳仁欽醫師指出，下臉三角包含正中線頂點的下巴往兩側延伸的三角型區域，也就是「下巴、木偶紋、下巴兩側輪廓線和側臉處」，此區老化會出現下巴內縮、木偶紋加深、輪廓線模糊和下垂的問題，治療重點會針對「輪廓加深、凹陷填充」這兩個重點去改善。東方人的臉型普遍有下巴較短、甚至內縮情形，加上隨年紀的增長，老化使骨骼流失，下巴會變得更短，能利用玻尿酸施打於下巴處，可達到視覺向下延伸與比例協調的效果，並針對下巴輪廓線和側臉拉提，讓臉部下巴兩側線條能夠更加鮮明清楚。此外，凹陷鬆弛的木偶紋，搭配頓針針頭注射，能將玻尿酸分布的更均勻，給予不同深度與方向的支撐，產生像鋼筋般的支撐作用，同時也能改善靜態和動態紋路。

以往的玻尿酸，因黏度不高，施打在下半臉處較容易產生位移與變形的情形，而新一代全效型德國玻尿酸為高黏度的玻尿酸，可以提供較佳的支撐性與減少變形的問題，施打時的阻力較小，更方便醫師能更細膩的分布玻尿酸劑量，達到更精準的注射，整體效果也更加自然。


林明秀 醫師

學經歷：栢麗恆全人診所主治醫師｜台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師｜雷射光電醫學會及抗老化學會會員

專長：微整型注射美容｜緊緻拉提光電雷射｜各式醫學美容｜皮膚疾病治療



林軼群 醫師

學經歷：杏倫皮膚科診所院長｜中華民國醫用雷射醫學會會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台中市醫師公會副秘書長

專長：微整形注射｜美白除斑雷射｜青春痘護理｜光電雷射治療｜各類皮膚疾病



吳仁欽 醫師

學經歷：吳仁欽皮膚科診所院長｜中華皮膚科學會會員｜海芙音波拉提講師｜國防醫學大學臨床助教

學經歷：一般皮膚科｜皮秒雷射｜光梭雷射｜音波拉提｜玻尿酸｜舒顏萃

【更多精采內容請見《醫美時尚109年5月號》】


延伸閱讀

婕凡希藥粧 從披荊斬棘到專科醫師指名推薦

只賣3款夯全球！德國AB藍霜登台 貝嫂、許路兒凍齡必備

德憲法法院槓上歐洲央行 柏林將遵循德法院裁決

接下醫美代言 楊千霈認了有進廠微調

相關新聞

林心如與時光逆行的秘密

只要談到演藝圈的凍齡女神，林心如絕對榜上有名！出道至今已長達20年的她，儘管當了人妻人母，還身兼製作人、演員等斜槓角色，肌膚的狀態及身材，竟然都沒留下歲月的痕跡，到底關鍵的保養祕訣是什麼呢？一起來看看吧！

新一代電波拉皮FLX 精準治療舒適加倍

隨著年齡增長，維持肌膚緊緻彈力的膠原蛋白會漸漸流失，導致肌膚老化，當肌膚老化許多問題也隨之而來，紋路、失去光澤、粗糙、鬆弛，而電波拉皮則是目前最受歡迎的抗老化療程之一，在2019年推出了新一代電波拉皮FLX，舒適度提升，治療也更加精準，也可輔以音波拉皮讓效果更加乘。

「醫洗臉」還你光滑美肌

你會洗臉嗎？可別認為用了清潔產品，就一定有洗乾淨喔！近年空汙嚴重，讓許多人的敏感因子增加，粉刺、痘痘變多了，也讓洗臉成了一門大學問。你知道醫美診所內也可以洗臉嗎？醫洗臉療程讓肌膚清潔更有效率，臉乾淨了、痘痘粉刺也就改善了！

變美好時機！極速皮秒雷射還你細白美膚

新冠肺炎疫情尚未緩解，許多民眾都已經改為在家工作，也減少非必要的外出，其實趁此機會「進廠維修」，順便在家休養，也是一個偷偷變美的好時機！而眾多醫美療程中，皮秒雷射是許多名媛、網美喜愛的療程之一，就由專業醫師解說皮秒雷射的魅力在哪吧！

冠狀病毒也抵擋不了愛美的決心 線上研討會正夯！

冠狀病毒疫情持續延燒著，許多產業因為疫情影響而遭受打擊，而眾多群聚活動更是被迫取消，導致多場國內外醫美專業研討會都因此而停辦，更是影響到醫師相互交流醫美新知與專業技術。不確定疫情究竟到何時才會緩和，因應疫情出現了線上視訊會議，近期許多國內外醫師、專家學者利用線上視訊會議來維持彼此的聯繫、相互交換臨床經驗，讓美的訊息有效傳遞，不再受疫情影響。

「埋線隆鼻」免開刀擁有挺翹鼻型

鼻子可說是整張臉的正中心，會影響一個人的視覺焦點，鼻子扁塌、鼻樑不夠堅挺，整體五官也會跟著變平！現在有了微創隆鼻技術「埋線隆鼻」，可以幫助改善鼻子不夠挺的困擾，治療時間快、恢復期短，到底跟過往的填充物注射隆鼻差異在哪？來聽聽專業的醫師解說！

重返年輕關鍵字「青春秘密倒三角」

目前，德國正流行「青春秘密倒三角」微整注射新概念，是由德國玻尿酸大廠所提出，是將臉部分成上臉、中臉、下臉，而在這三區都有屬於自己的青春倒三角，藉由「黏力高、支撐強、不易外擴」的全效型德國玻尿酸注射，將臉部問題分層、分區各別治療，相對於傳統哪裡凹就填哪裡的玻尿酸注射方式，更能夠有效改善臉部不同區域的老化問題，利用視覺創造出屬於你的青春倒三角型比例！

寄生蟲藥物「伊維菌素」可望抑制新冠病毒生長

新型冠狀肺炎病毒（Covid-19）肆虐全球，科學家們持續開發、測試各種藥物，只為找到能夠對抗新冠病毒的解方。最近有澳洲研究團隊發現，寄生蟲藥物「伊維菌素」可望能有效抑制新冠病毒生長，讓我們一探它的真面目！

「口罩危肌」攻防保養術

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，戴口罩、勤洗手已成為最基本的防疫口號。不過，長時間戴著口罩，不僅悶熱不適，更連帶引起許多肌膚問題，如長痘痘、濕疹、酒糟發作等，讓人感到相當困擾。到底，在這個需要戴口罩防疫的非常時期，該如何兼顧美肌保養呢？一起來聽聽專業皮膚科醫師的提點！

疫期長時間戴口罩 小心酒糟纏身

因應新冠病毒疫情，衛福部建議國人平時應勤洗手，出門到密閉式公共場所時配戴口罩，以避免遭到感染。然而，長時間配戴口罩對酒糟肌患者的膚況可能帶來哪些不適？又該如何緩解呢？讓專業皮膚科醫師來解惑！

消脂針＋音波拉提 打造完美減齡計畫

因應新冠肺炎疫情，許多人出門都戴著口罩，其實在這樣的情況下，反而是個改造臉蛋的大好時機！該如何趁此機會為肌膚打造減齡計畫呢？

1064皮秒＋雙波染料 治療惱人的痘痘問題

時值春、夏交替之際，天氣不穩定，臉上的痘痘竟然也跟著冒出來了！痘痘的成因複雜，無論是季節、飲食、壓力、作息，都需要全面兼顧，至於治療方面，就讓專業醫師告訴我們該怎麼做吧！

熱門新聞

林心如與時光逆行的秘密

變美好時機！極速皮秒雷射還你細白美膚

寄生蟲藥物「伊維菌素」可望抑制新冠病毒生長

冠狀病毒也抵擋不了愛美的決心 線上研討會正夯！

新一代電波拉皮FLX 精準治療舒適加倍

熠熠生輝的新古典風格寶石 優雅的當代別墅設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。