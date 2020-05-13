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寄生蟲藥物「伊維菌素」可望抑制新冠病毒生長

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki‭；本文感謝曾德朋醫師提供專業諮詢‬‬】

新型冠狀肺炎病毒（Covid-19）肆虐全球，科學家們持續開發、測試各種藥物，只為找到能夠對抗新冠病毒的解方。最近有澳洲研究團隊發現，寄生蟲藥物「伊維菌素」可望能有效抑制新冠病毒生長，讓我們一探它的真面目！

日前，澳洲摩納希大學的研究團隊將寄生蟲藥物「伊維菌素（Ivermectin）」注入含有屬RNA病毒科的冠狀病毒的細胞培養皿內，發現在48小時後，RNA病毒減少5000倍，因此推論伊維菌素能抑制新冠病毒生長，並有潛在治療的功效。

什麼是伊維菌素？

伊維菌素是一種早已被全球廣泛使用的寄生蟲藥物，最早在1975年由日本化學家大村智發現，可用於治療多種寄生蟲疾病，舉凡頭蝨（head lice）、疥瘡（scabies）、盤尾絲蟲病（onchocerciasis，又名河盲症river blindness）、類圓線蟲病（strongyloidiasis）、滴蟲病（trichuriasis）、蛔蟲病（ascariasis）及淋巴絲蟲病（lymphatic filariasis）等，均能獲得有效治療。伊維菌素長年幫助人類對抗多種寄生蟲惡疾，對世界貢獻良多，因此讓大村智於2015年獲頒發諾貝爾生理醫學獎。

根據研究發現，伊維菌素與無脊椎動物特有的開口型麩胺酸鹽氯離子通道（glutamate-gated chloride ion channels），以及無脊椎動物肌肉中γ‭-‬胺基丁酸氯離子通道（GABA-activated chloride channels）活化的抑制有關，這樣的抑制作用可影響其神經傳導，讓肌肉麻痺、癱瘓，最終導致死亡。「寄生蟲正是一種無脊椎動物，所以科學家就利用伊維菌素來治療寄生蟲疾病。」曾德朋醫師指出，伊維菌素屬於處方藥物，目前已有口服、外用塗抹兩種劑型，前者可用於治療疥蟲感染的皮膚病，後者則可局部用於酒糟肌膚，有助緩解酒糟肌膚的不適。‬‬

▸ 伊維菌素結構圖
▸ 伊維菌素結構圖

酒糟致病機轉複雜 蠕形蟎蟲僅是其中之一

酒糟主要分為「紅斑血管擴張型」、「丘疹膿皰型」、「鼻瘤型」、「眼睛泛紅型」等四種，各個型態可能獨立發生，也可能同時存在，其初步定義是指臉的中心部位泛紅，每次發作超過十分鐘，持續期間超過三個月，經由醫師診斷，排除某些免疫性及特定發炎性疾病，就有可能是酒糟肌膚。

「酒糟是一種容易受到環境影響的疾病，致病機轉非常複雜，蠕形蟎蟲是其中之一。」曾德朋醫師說明，其實每個人皮膚中都有蠕形蟎蟲的存在，在正常情況下，並不會引發任何症狀，但如果肌膚狀態失衡、變得脆弱，就可能讓蠕形蟎蟲增加，成為誘發酒糟的危險因子之一。舉凡過度勞累、免疫力下降、皮脂分泌過度旺盛，或是因為塗抹不適合的保養品、接受不當的醫美療程，讓肌膚屏障遭受嚴重破壞，都可能加速蠕形蟎蟲的繁殖，使肌膚產生泛紅、發炎等反應。

伊維菌素可殺死蠕形蟎蟲 改善丘疹膿皰型酒糟

外用型伊維菌素主要用於治療「丘疹膿皰型」的酒糟，目標就是殺死皮膚中過多的蠕形蟎蟲，其作用機轉是干擾蠕形蟎蟲的神經傳導系統，影響肌肉功能，促使其死亡。所以，針對丘疹膿皰型酒糟，若使用含有伊維菌素的乳霜型外用藥膏，不僅能殺蟲、消炎，更有抗發炎、減少丘疹膿皰等效果。

曾德朋醫師說明，這款乳霜型外用藥膏的使用方式很簡單，只要在每天晚上洗臉後，依建議用量均勻塗抹全臉，直到酒糟症狀緩解，經醫師診斷、確認肌膚完全修復後，即可適時停用。不過，部分患者在使用2～3週後，可能會發現肌膚變得更紅，這多半是藥物抗發炎過程中的正常反應，若沒有感覺嚴重不適，建議持續使用，視情況降低使用頻率，或減量、混合乳液塗抹，都是合適的做法。

此外，酒糟也能搭配四環黴素、抗組織胺等口服藥物治療，或利用口服Ａ酸來控制肌膚的油水平衡，輔以適量的神經安定劑，優化患者的睡眠品質，提升免疫力；外用藥物方面，也可塗抹Metronidazole藥膏來抑制發炎反應，還有原本用來治療痘痘的杜鵑花酸，對於治療酒糟也很有幫助。至於光電雷射，一般使用血管雷射來改善泛紅，抑制發炎反應；針對結締組織增生造成的鼻瘤（俗稱酒糟鼻），則可利用磨皮雷射或外科手術來改善外觀。

日常照護酒糟肌 應謹記「三個單純」原則

就像一般人感冒痊癒之後，還是有可能再感冒，即使酒糟獲得了緩解，當然也可能再度復發，所以日常照護更顯得重要。曾德朋醫師指出，想要避免酒糟復發，除了遠離高溫、高熱，也要避免吃過燙的食物，如火鍋、熱湯／麵，減少肌膚血管擴張，更重要的是減少紫外線曝曬，確實做好防曬和保濕工作。此外，平時盡可能不上妝，若因工作必須化妝，則以淡妝為主；選用保養品時，也要貫徹「三個單純」原則，避免過多的化學成分刺激肌膚。

〈1〉步驟單純：洗臉後只要保濕即可，避免過多的瓶瓶罐罐對肌膚造成負擔

〈2〉成分單純：不使用成分複雜、可「一瓶多用」的保養品，讓保養回歸單純。

〈3〉品牌單純：盡可能選用同一品牌的保養品，不同時使用太多品牌，以免肌膚感到不適，卻難以抓出真凶。

最後，曾德朋醫師提醒讀者，酒糟的致病機轉複雜，除了蠕形蟎蟲，還有其他可能的刺激因子，別指望單一藥物或保養品就能「一招打天下」，我們應善用不同的治療方式多管齊下，才能讓酒糟獲得最好的控制。當然，完善的照護、穩定的情緒、優質的睡眠也都和膚況環環相扣，這些都要顧好，才是和酒糟和平共處的不二法門喔！


曾德朋 醫師

學經歷：基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院皮膚科主任、國際醫療暨特診中心主任、細胞治療委員會主任委員｜臺北醫學大學醫學系｜加拿大多倫多大學免疫學系｜台北醫學大學教育部定講師｜日本慶應義塾大學皮膚科臨床研究員｜日本虎之門醫院皮膚科臨床研究員｜台北市立萬芳醫院皮膚科住院醫師｜台北市立萬芳醫院皮膚科總醫師｜衛生福利部立雙和醫院皮膚科主治醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜臺灣皮膚暨美容外科醫學會副秘書長

專長：毛髮疾病治療、植髮手術｜指甲疾病／指甲手術治療｜一般皮膚病｜皮膚腫瘤及手術｜各類雷射治療及美容手術

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