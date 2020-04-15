「口罩危肌」攻防保養術

【文字／F；攝影／ChrisJing；模特兒／Helen Chen；妝髮／HAng HAng；服飾協力／bisou bisou store、COR-DATE；內文諮詢／皮膚科醫師陳眉穎】

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，戴口罩、勤洗手已成為最基本的防疫口號。不過，長時間戴著口罩，不僅悶熱不適，更連帶引起許多肌膚問題，如長痘痘、濕疹、酒糟發作等，讓人感到相當困擾。到底，在這個需要戴口罩防疫的非常時期，該如何兼顧美肌保養呢？一起來聽聽專業皮膚科醫師的提點！

戴口罩Q&A

新型冠狀病毒爆發，為了自保大家都紛紛戴起口罩，勤防疫之餘，還是得要好好呵護面子問題，否則大爆痘、濕疹、酒糟復發上門找碴，真的會讓愛美的人苦不堪言！關於戴口罩最常引起的肌膚問題，有請皮膚科醫師來詳細幫大家解答！

Q1.長時間戴口罩容易引起哪些肌膚問題？

長時間戴著口罩，因為悶熱、出油，容易成為細菌滋生的溫床，進而導致生成粉刺、痘痘、蟎蟲增生，另一方面，戴口罩也會因為摩擦，造成接觸性皮膚炎，像是濕疹、敏感，甚至會讓原本症狀控制良好的酒糟肌患者，再次面臨紅腫、灼熱的問題。

Q2.戴口罩還需不需要防曬呢？

其實口罩就有輕微的防曬功效，如果你所處的環境多在室內，基本上戴口罩時是可以不用再擦防曬，可以只擦在口罩未覆蓋到的部位如額頭、脖子即可。如果是需要長時間曝曬在陽光下的人，還是可以全臉塗擦清爽劑型的防曬，最後再戴上口罩。

Q3.戴口罩時期到底可不可以擦保養品？

還是可以擦的！不過要特別注意的是，因為戴著口罩容易出現悶熱、出油等肌膚問題，戴口罩前所使用的保養品建議以質地清爽為主，並要適時地拿下口罩讓肌膚透透氣。如果是皮膚較為乾燥的人，因為戴口罩會摩擦讓肌膚更敏感不適，也可以準備保濕噴霧，找空擋幫肌膚補水保濕，夜間的保養就可以著重在修護，乾性膚質者就可以按照原先慣用的產品。

Q4.肌膚因為戴口罩一直摩擦好不舒服，有方法可以解決嗎？

肌膚乾燥敏感者，戴口罩前可以擦點清爽的乳液，特別是在鼻側固定用的金屬條區、鬆緊帶處，這區塊容易因摩擦產生不適。除了醫療人員外，一般民眾不需要戴到N95口罩，比起醫療用口罩更為悶熱，反而會讓肌膚更不舒適。

Q5.到底哪時候才需要戴口罩呢？

因為疫情關係，全民掀起搶口罩熱潮，根據疾病管制署的公告，必要戴口罩有三個重要時機，第一，進出醫療院所，不論是看病、陪病、探病者皆要戴。第二，有呼吸道症狀者務必要戴，第三，慢性疾病者外出建議戴口罩。基本上健康的民眾，若不是處在密不通風、人潮擁擠的高危險區域，是可以不用隨時配戴口罩的，養成每天量體溫、勤用肥皂洗手、少出入人多的密閉場所更是防疫重點。如果不安心非得要戴的話，記得一定要適時地摘下口罩讓臉部通風，才能避免因悶熱造成的肌膚不適問題。

Trouble 1.悶出痘痘粉刺

〈1〉盡量不上妝 回家立刻清潔

戴口罩防疫時期，皮膚科門診因為長痘痘問題找上門的患者也跟著暴增，陳眉穎醫師說明，戴口罩時，因為呼吸所產生的水氣，加上口罩內的溫度會升高，在又濕又熱的環境下，會增加皮膚油脂的分泌，若此時還有上妝，就更容易堵塞毛孔，造成粉刺痘痘增生。最好是素顏的狀態下戴口罩，如果真的非得要上妝，建議挑選粉狀質地的底妝產品，例如粉餅、蜜粉，避開濕潤型或油脂含量高的如粉底液、氣墊粉餅，彩妝部分著重在眼妝、眉妝即可。回到家後，不論有沒有上妝，最好能夠立刻清潔手部及臉部肌膚，快把臉上的髒污、油脂等洗乾淨，保持毛孔的暢通，降低口罩痘的生成機會。

〈2〉注重油水平衡 必要時求診醫師

肌膚容易出油的人，在戴口罩前可以擦清爽型的凝膠或乳液，幫助調理肌膚油水平衡，也別忘適時的到通風處將口罩拿下來，以吸油面紙吸附臉上過多的油脂。若是容易在鼻翼兩側、下巴形成粉刺林者，則可以搭配使用添加酸類成份的產品，如水楊酸、杏仁酸，促進老廢角質更新。至於因為戴口罩而生成的痘痘，症狀都會伴隨紅腫、疼痛，屬於急性發作的膿皰，最好的應對處理就是求診專業皮膚科醫師，先擦抗生素藥膏壓制，千萬不要亂尋偏方或是放任不管，容易使發炎狀況加劇，甚至留下坑疤。

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Trouble 2.摩擦誘發濕疹

〈1〉擦乳液再戴口罩 避免乾燥摩擦

長時間戴著口罩不僅悶熱難受，若皮膚太乾燥加上不斷與口罩摩擦，肌膚較為敏感者就容易誘發濕疹情形，即所謂的「接觸性皮膚炎」，常見的位置多落在顴骨高處、鼻子及鬆緊帶處。陳眉穎醫師建議戴口罩前可以先擦點乳液，幫助減少因為皮膚乾燥摩擦產生的不適感，產品最好以清爽劑型為佳，避免油脂含量過高，容易造成肌膚負擔。也別忘適時的拿下口罩讓肌膚透透氣，太長時間戴著口罩，也會使濕疹情形加劇，若有需要擦藥膏者，可以先噴點保濕噴霧，接著擦藥、最後再擦保養品。

〈step1〉戴口罩前可以擦點保濕乳液，特別是在口罩邊緣容易摩擦處。〈step2〉清潔後，可以搭配具有修護舒緩功效的保養品，避開酒精成分。

Trouble 3.酒糟復發 臉紅又灼熱

〈1〉避免長時間戴口罩 適時通風透氣

酒糟肌患者最怕的就是遇到高溫的環境，戴著口罩不僅會產生水氣、溫度上升，也會增加肌膚出油量，若肌膚長時間悶在口罩裡頭，會使蠕形蟎蟲過度增生，讓酒糟肌膚更加惡化。有些人的症狀一開始會是小丘疹，若放任不管，可能會出現泛紅、發癢、灼熱疼痛，建議盡量待在通風涼爽的環境，或是工作一段時間，到通風處拿下口罩透透氣，如果會因為口罩摩擦有不適感，可以在內層墊塊紗布，並定期的找時間更換。保養品的選擇上，建議以無添加酒精、香料，敏弱型肌膚專用的為佳，必要時還是要搭配皮膚科醫師處方治療。

〈step1〉不宜長時間都配戴口罩，適時地到通風處拿下口罩讓肌膚透透氣。〈step2〉挑選敏感肌專用乳液擦拭，要避開含酒精成份，避免引起刺激。

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台安醫院皮膚科主治醫師 陳眉穎

專長：五官美感微整形特別門診｜美容皮膚科複合治療｜一般皮膚病｜冬季癢濕疹｜異位性皮膚炎



