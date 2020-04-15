疫期長時間戴口罩 小心酒糟纏身

【採訪撰文／Miki；本文感謝提供趙彥宇醫師專業諮詢】

因應新冠病毒疫情，衛福部建議國人平時應勤洗手，出門到密閉式公共場所時配戴口罩，以避免遭到感染。然而，長時間配戴口罩對酒糟肌患者的膚況可能帶來哪些不適？又該如何緩解呢？讓專業皮膚科醫師來解惑！

「如果人在通風良好、沒有感染疑慮的地方，應該把口罩拿下來，臉上也別再擦上層層疊疊的保養品或化妝品，要多讓肌膚休息。」趙彥宇醫師說明，潮濕、溫熱的皮膚環境有助於細菌生長，當我們長時間戴上口罩，除了增加口罩內的溫度，口、鼻中的細菌也會散佈其中，濕度更會影響口罩的通透性，讓熱氣難以揮散，進一步增加臉上塗抹的藥物、保養品的刺激程度。於是，別說原本膚況健康的人會因此引發痘痘、粉刺生長，原本肌膚就敏弱的酒糟患者，可能還會更加惡化。

口罩不宜重複使用 可善用內襯延長使用壽命

如果真的必須一直戴著口罩，針對肌膚容易出油的族群，建議定時洗臉，清潔臉上過多的油脂；找到工作休息的空檔，也要盡可能在空曠處拿下口罩，維持適當的溫度、濕度，讓肌膚藉此休息、透氣，才是根本的辦法。

趙彥宇醫師進一步指出，口罩通常不建議反覆消毒使用，這是因為口罩的污染來源有兩種，一種是旁人的飛沫附著，另一種則是自己的口水、汗水及呼吸的氣體，是否要更換，關鍵就取決於「口罩是否已經被污染」及「實際的皮膚狀態」。當口罩外層已被飛沫污染，當然必須更換，如果嘴周肌膚已經發生毛囊炎、甚至皰疹等問題，建議在口罩內襯一層紗布或布套作為「內口罩」，增加一些蓬鬆的空間，避免口罩長時間摩擦、悶住肌膚，減少誘發不適的因子，也延長口罩的使用壽命。

控制蠕型蟎蟲數量 可有效改善酒糟

酒糟的治療方式包含口服藥、外用藥、雷射等，坊間外用藥品有很多選擇，當酒糟急性發炎時，市面上一般的酒糟用藥可能會帶來刺激、導致惡化，建議塗抹頻率必須減少，例如用藥減量，或從每天擦改成隔天擦即可。

近年有研究發現，控制皮膚中「蠕形蟎蟲」的數量是控制酒糟最有效的方式。有藥廠推出了一款乳霜型外用藥物，具備殺蟎蟲、抗發炎的雙重效果，每天只要晚上擦一次打底，再上保養品即可。隔天早上起床、洗臉後，無需再擦藥膏，僅需簡單上一層保養品，甚至不必另外塗抹保養品，就可直接配戴口罩出門。臨床上發現，塗抹這款藥膏後約一週左右，確實看見蠕形蟎蟲的數量減少，患者臉上的刺、癢、紅等症狀，也都會有明顯的改善。

避免危險因子、刺激成份 才能阻止酒糟誘發

酒糟和患者本身的「肌膚長期受損」、「免疫下降」有關，兩者交互影響而成一個惡性循環，因此想要避免酒糟纏身，首要任務就是打破這個惡性循環，避免所有可能的危險因子。趙彥宇醫師舉例，例如高溫、刺激性藥物、成份複雜的保養品，以及風吹、日曬等極端外在環境，都應該避免；磨砂、去角質、使用洗臉機等過度清潔肌膚的做法，也都屬於非常不適合酒糟肌膚的保養習慣。

值得留意的是，除了酒精之外，其實坊間保養品中許多成分都具有刺激性，舉凡酸類藥物、美白成份、醇類、香料、部份凝膠類產品等，都可能為酒糟肌膚帶來負擔。平時習慣擦多種保養品的族群，建議改選用成分簡單、沒有香味、防腐劑含量較低的霜類保養品，只擦一層即可，讓保養回歸單純；針對較乾燥、不適的部位，可選擇油脂成份稍高的產品，藉以保護皮脂膜，待肌膚逐漸恢復，才能持續強健肌底，增加肌膚的障壁力。

做足保濕、加強防曬 保養品也要適時換季

趙彥宇醫師進一步表示，經由皮膚科醫師推薦，亦可選擇含有神經醯胺（Ceramide）成份的保濕產品。「神經醯胺」是角質層細胞間脂質的主要成分，與膽固醇、脂肪酸共同組成重要的皮膚屏障，含有這類與人體生理組成相近的產品，對於肌膚是最安全且無負擔的選擇。此外，保養品也要隨著季節同步更換，由於台灣的夏天潮濕、悶熱，不僅要做足防曬工作，還要適度清潔、重新補擦保濕產品；冬天時，若只用夏天的產品，保濕、滋潤度明顯不足，就應換用油脂含量高、較滋潤的產品。

「不過，油脂是一門很深的學問！」趙彥宇醫師說明，油脂含量高未必會致敏，不含油脂的凝膠類產品也可能刺激肌膚，只要油脂含量不會促使粉刺產生，就可以算是相對安全的。無論如何，最重要的還是要尋求專業皮膚科醫師，由醫師診斷膚況、推薦適合的保養品，民眾也可攜帶平常習慣用的產品就診，確認成份是否適合酒糟肌膚。

防疫非常時期，想要遠離酒糟纏身，預防更勝於治療！平時外出必須做足防曬，除了塗抹防曬乳，也要善用帽子、陽傘等物理性遮蔽方式，同時最好減少臉上帶妝的時間，若必須化妝，同樣以簡單的淡妝為主。還有，避免太熱、太冷的環境，避免泡溫泉、做熱瑜珈、高溫下廚，也要減少酒精飲料、辛辣食物的攝取，才是確保膚況穩定的關鍵喔！





趙彥宇 醫師

學經歷：趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長｜美國皮膚科AAD及皮膚外科醫學會ASDS資深會員｜國際抗老化美容醫學會AMWC/MCA委員｜微整美容教科書作者｜多項針劑雷射電音微波學術顧問及講師

專長：電波拉皮｜音波拉皮｜雷射美容｜微波止汗｜肉毒及各種微整注射｜痘疤、脂肪及各項美容手術