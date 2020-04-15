消脂針＋音波拉提 打造完美減齡計畫

【採訪撰文／Miki；本文感謝葉睿儒醫師提供專業諮詢】

因應新冠肺炎疫情，許多人出門都戴著口罩，其實在這樣的情況下，反而是個改造臉蛋的大好時機！該如何趁此機會為肌膚打造減齡計畫呢？

Q.想要打造減齡小臉，該怎麼做？

無論男女，都會有肌膚鬆弛和肉肉臉的困擾，要打造減齡的緊緻小臉，重點除了要緊緻老化鬆弛的輪廓線，還要將多餘的嘴邊肉和雙下巴一併消除，以複合式的治療方式──「音波拉提」搭配「消脂針／皮下燃脂」，更能有效達到減齡效果，讓你一個月找回年輕緊緻V臉。

「音波拉提」利用聚焦式超音波加熱深部組織，誘發肌膚自然再生修復反應，刺激膠原蛋白及SMAS筋膜層立即性的收縮，在當下就能感受到緊緻的效果！而在療程後，因膠原蛋白會持續增生，一般約在術後3∼6個月的效果最為明顯，但還是會因個人體質和生活習慣稍有差異，音波拉提不僅能拉提整臉的線條，還能撫平擾人的紋路。

再針對雙下巴和嘴邊肉等脂肪容易囤積的部位，施打「消脂針／皮下燃脂」來破壞、溶解淺層脂肪的脂肪細胞，消脂針主要成分氧膽酸鈉（Deoxycholate），作用到皮下脂肪層，能增加細胞膜接受體對胰島素的敏感度，加快脂肪相互碰撞，之經由肝臟代謝排出體外，就能夠達到消脂，進而改善肉肉臉，一般施打部位在術後7天內會逐漸消腫，並在4∼8週後見到效果，再加上音波的緊實作用，雙重的效果是它成為熱門療程的關鍵。

Q.術後該如何保養肌膚呢？

減齡療程結束後，建議適度按摩，24小時內避免清洗注射部位、不要化妝，且在注射消脂針的部位薄擦消炎藥即可。此外，術後一定多補充水分，促進新陳代謝使療程效果更加，同時加強防曬，就能逐漸看見換然一新的自己喔！

醫師小叮嚀

臉部老化問題因人而異，療程前一定要與醫師詳細溝通，才能客製化最適合你的「減齡計畫」！





葉睿儒 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜雙和醫院最佳住院醫師｜形體醫學會會員｜睡眠醫學會會員｜公視全球新聞話來賓醫師｜Good TV來賓醫師｜小明星大跟班來賓醫師｜施行細胞治療技術認證醫師｜提美拉埋線認證｜膠原蛋白植入劑認證｜脊骨復健醫學課程認證｜Mckenzie國際課程證明

專長：家庭醫學（糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病控制、過敏、感冒、腸胃炎）｜雷射光療（淨膚、除毛、除痣）｜微整填充注射(玻尿酸、舒顏萃)｜埋線拉提（提美拉認證）｜疼痛控制、脊骨矯正