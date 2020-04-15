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1064皮秒＋雙波染料 治療惱人的痘痘問題

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝黃獻正醫師提供專業諮詢】

時值春、夏交替之際，天氣不穩定，臉上的痘痘竟然也跟著冒出來了！痘痘的成因複雜，無論是季節、飲食、壓力、作息，都需要全面兼顧，至於治療方面，就讓專業醫師告訴我們該怎麼做吧！

Q.痘痘生成的原因是什麼？一般如何治療？

痘痘的成因其實一直都很複雜，包括基因、皮脂腺分泌、痤瘡丙酸桿菌感染、荷爾蒙失調、胰島素抗性、肥胖、壓力等，可能也和飲食有關（尚未有定論）。在治療方面，即使有在合併雷射治療時，也建議要持續合併使用口服、外用藥物，而外用藥物除了抗生素之外，塗抹酸類也是治療痘痘常見的方式。

Q.利用雷射治療痘痘，有何效果和優勢？

痘痘的雷射治療，在概念上是藥物治療的輔助方案，當原有藥物治療後效果不佳，就可以搭配雷射治療，也可以用來處理痘痘後色素沈澱等問題。在治療安排上，必須依照不同時期採用不同的治療方式。在發炎期或持續泛紅不退時，會先以長脈衝的585nm波長的染料雷射來治療；適合局部加強的位置，則可採用特殊的長脈衝585nm+1064nm雙波模式；痘痘後期形成黑褐色的色素沈澱（痘印），則較適用1064nm波長的短脈衝皮秒雷射；針對凹疤，就可能會使用UP雷射、皮秒雷射蜂巢探頭、TMA熱力點陣皮膚治療系統等來治療。

Q.治療過程中會不會痛呢？

治療的疼痛感其實因人而異，一般都在可忍受範圍，消費者不必太擔心。不過，比較常見的情況是，肌膚有時在雷射治療初期會有「痘痘反彈性爆發」的情況，此時切忌擠壓痘痘或清粉刺，避免讓膚況惡化，只要持續接受治療，這種反彈現象就會逐漸改善，不需因此而害怕治療。

醫師小叮嚀

痘痘治療是相當複雜的議題，其實無法用三言兩語來完整地說明，因此若有痘痘相關的肌膚困擾，詢問醫師，依照醫囑持續治療，才能順利恢復光滑美肌喔！


黃獻正 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所醫師｜衛福部台中醫院醫師｜慈濟大學醫學系｜急診專科醫師｜台灣美容醫學會會員醫師｜雷射光電治療認證醫師｜微整型注射認證醫師｜Ellanse認證醫師｜Sculptra認證醫師

專長：肉毒：BOTOX認證｜玻尿酸：喬雅登認證、瑞絲朗認證｜一般光療｜皮秒雷射治療｜玻尿酸｜舒顏萃｜洢蓮絲等微整

【更多精采內容請見《醫美時尚109年4月號》】

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