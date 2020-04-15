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編輯直擊！「玻尿酸填充」專業實作坊

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／張景婷‭‬‬】

由於醫美產業不斷進步、推陳出新，民眾對於醫美微整接受度越來越高，根據調查，消費者普遍喜歡使用玻尿酸微整，效果立即、安全性高，能讓自己看起來比實際年齡更年輕美麗。日前，小編參加了一場玻尿酸填充專業workshop，現場彙集眾多專業醫師，並特別邀請到擅長微整注射的皮膚科醫師陳振豐、陳雅惠和黃靖富，三位醫師共同與現場醫師交流切磋，讓我們更能瞭解2020的微整注射趨勢。

2020醫美關鍵字：美得．自然．簡單

有關「玻尿酸填充」，消費者在意的是．．．

越來越多人喜歡施打玻尿酸，讓自己看起來比實際年齡更加年輕美麗。根據德國知名藥廠統計，有43%的消費者擔心施打玻尿酸後臉部會看起來太過僵硬，而有41%消費者則會擔心不夠自然。由此可知，施打玻尿酸後能夠美得更自然是消費者的主要需求，除此之外以下四個因素也是消費者常見的考量：

〈1〉更能撫平細紋。

〈2〉不用擔心騰德爾效應。

〈3〉加強塑型效果。

〈4〉不用擔心疼痛問題。

因此，除了術後效果顯著之外，玻尿酸本身具備平滑與自然的效果更是未來的趨勢，而玻尿酸內含有麻藥，更可減輕消費者在療程中的不舒服與恐懼感。

CPM專利技術 讓玻尿酸效果更好、更持久

由CPM（Cohesive Polydensified Matrix）專利技術製成的玻尿酸，能與組織完美融合，更能抵抗動態力，術後填充效果優異、且更加自然，且能達到最佳改善。CPM專利透過泛白技術，施打在表淺真皮層能與肌膚自然融合，因此可以施打在非常表淺的地方（如眼周），也不容易產生藍影（騰德爾效應），克服了以往玻尿酸的缺點。若施打在皮膚深層處也能與組織自然貼合，不易出現團塊感，呈現效果更加柔順且自然，根據臨床實驗顯示，CPM專利的大分子玻尿酸施打後的持久度相當好，能夠維持18個月以上，甚至更久，維持時間依個人體質和生活習慣而有所差異。

專業醫師現場演繹 大分子玻尿酸施打重點

一般傳統的大分子玻尿酸具備延展性時可塑性就較差，可塑性高時其延展性相對會變差，很難兩全，且因玻尿酸分子大，醫師在注射時相對會較不好施打，術後容易造成面積不平整，看起來會有點怪怪的，出現團塊感且不夠滑順，所以醫師的施打技巧和經驗相對要求較高，才能控制施打劑量和位置。而經過CPM專利技術改良的玻尿酸，兼具了延展性和可塑性，大幅改善傳統大分子玻尿酸的分子較大容易出現的問題。

專業Workshop現場，醫師們以水無痕玻尿酸的紫色豐盈型作為施打示範，陳振豐醫師表示，紫色豐盈型很適合使用在大面積的填補，一般運用於脂肪層大範圍的填補，修飾老化導致的容積不足問題，且兼具延展性和可塑性兩種效果，CPM專利技術讓玻尿酸擁有優異的延展性，施打於脂肪層後可自然延展，也具備可塑性能依需求雕塑臉型，支撐住臉部肌膚鬆垮的部位，讓肌膚保持彈性與維持塑形，也不會因玻尿酸分子過大導致外觀不自然，觸感與視覺都很自然，能夠快速恢復潤澤豐滿的亮麗容顏。陳醫師特別提醒，因玻尿酸本身會吸水，吸水後讓豐潤度更好、肌膚也會更加水嫩細緻，通常建議療程施打九分飽即可，才不會因玻尿酸後續吸水導致過度治療；而紫色豐盈型的玻尿酸濃度高，經研究證實術後的3D澎潤度極佳，效果顯著且可預期，有較好的豐潤效果，改善外觀的成果優異。

▸ 【圖1】振豐醫師說明CPM專利技術和臨床施打經驗分享。【圖2～4】振豐、陳雅惠和黃靖富醫師現場指導。
▸ 【圖1】振豐醫師說明CPM專利技術和臨床施打經驗分享。【圖2～4】振豐、陳雅惠和黃靖富醫師現場指導。

不同交聯程度的混合玻尿酸，運用性更高

CPM專利製造的玻尿酸，其交聯程度的設計與一般玻尿酸不同，擁有高、低交聯程度不等的混合玻尿酸，對於醫師來說更能靈活地應用於各部位。「柔軟型」質地柔軟，適合填補表淺皺紋或全臉修補，如：眼周和口周細紋、唇角、輕微魚尾紋和輕微抬頭紋，提醒，眼周細紋僅能由深入了解解剖學，且訓練有素的醫師進行注射；「平衡型」具極佳延展性，適合拿來豐唇或施打在動態的中度紋路，如：中度法令紋、中度口周紋路、木偶紋；「加強型」適合用於填補深層的紋路，或施打於需要支撐力較大的部位，如：深度法令紋、深度木偶紋或下巴塑型；「豐盈型」為四種劑型中分子最大的，適合施需大量填充的部位，如:雙頰或太陽穴凹陷。

現場醫師們經過實際操作後表示，對大分子玻尿酸大大改觀！國外和台灣的醫師以往都認為大分子玻尿酸只適合施打在骨膜上方，但CPM專利技術製造的玻尿酸施打在脂肪層，就能達到很好的豐盈效果，且施打時順手好推，讓醫師容易掌控、病患也能更舒適，極佳的延展性讓施打後的效果更加自然、好看，挑對玻尿酸美得更自然，就是這麼簡單。

▸ 備註：依注射部位的不同，注射深度亦會有所不同，需經由專業醫師評估。
▸ 備註：依注射部位的不同，注射深度亦會有所不同，需經由專業醫師評估。

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