解救「毛孔粗大」有感對策

【採訪撰文／Nina；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

毛孔粗大一直是許多愛美人士的困擾，雖然這世上並沒有所謂的「零毛孔」美肌，但大家還是會希望自己的皮膚看起來要細緻、平滑。造成毛孔粗大的原因常見的有老化、日曬、油脂分泌旺盛等，到底該如何才能有效改善毛孔粗大問題呢？這次特別提出預防及治療對策，幫助大家重拾細緻美肌！

揪出毛孔變粗大元兇

毛孔是人類皮膚必需的存在，也有著重要的功能如散熱、保濕、感覺等，大家不需要迷信所謂的「零毛孔」美肌，每個人一定都會有毛孔有些人的毛孔看起來粗大，多是因為皮脂腺或汗腺或合併多個開口，因此讓凹陷看起來特別顯眼。常見造成毛孔粗大的原因包含，隨著年齡增長，膠原蛋白逐漸流失、雄性素活躍造成皮膚容易出油、日曬破壞膠原蛋白、慢性皮膚炎等。除了皮脂腺開口擴大使得毛孔看起來粗大外，其他還有幾種情況也會讓毛孔看起來粗大，例如毛孔的角質或汙垢堆積、毛孔內凹、黑頭粉刺、白頭粉刺、看似毛孔的痘疤等。

複合式治療效果更佳

目前在治療毛孔粗大會從兩方面著手，第一，針對皮脂腺開口擴大的部份，第二是針對皮脂的調控。皮脂腺開口擴大的治療，例如較新式的治療包括UP雷射、皮秒雷射的蜂巢探頭、熱力點陣皮膚治療系統。傳統的治療則包括外用果酸、A酸、微針（滾針或飛針）等。這些治療的原理皆為利用皮膚的微小破壞再重建新生皮膚，因此在皮膚破壞上都有其限制，否則容易留下疤痕產生反效果。每一種治療都有其限制，會建議採用複合式治療比單一治療來得安全有效。至於在調控皮脂腺的部份，除了藥物治療以外，也可以搭配具長脈衝585nm及1064nm雙波長的雙波染料雷射，585nm波長可以抑制過度增生的微血管，而1064nm波長的部份則可以對皮脂腺做調控。

毛孔治療一定要耐心

選擇不同的治療方式，肌膚就會有不同的術後恢復期。有些治療甚至會因為皮脂腺刺激而有爆痘爆粉刺的情況，術後一定要忍住不要去擠痘痘或清粉刺，大部份情況都會自行消退，一旦手癢去擠了痘痘，很容易造成皮脂腺感染，反而會讓情況更為複雜。其二是，治療毛孔粗大都不是一蹴可幾的，而是需要長期持續治療才能達到效果，治療的能量強度在超過一定限度後會有反效果，所以也不是增加能量強度就一定能換來更好的成果。有時候患者操之過及會不斷要求醫師加大能量，最後產生副作用才後悔莫甚至造成醫療糾紛，這都不是雙方所希望發生的事。

預防勝於治療

想要避免毛孔持續擴大，回到根本還是要先搞懂造成粗大的原因，並想辦法預防，例如減少紫外線日曬、少清粉刺降低皮膚發炎，保養上可以搭配酸類定期治療，若是酒糟患者則是要合併治療酒糟，畢竟單一治療經常還是有其瓶頸，建議採用複合式的治療會較為安全有效。





張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮