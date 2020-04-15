皇家肉毒獨享瓶 讓你的美麗不再與人共享

【撰文／Evelyn；本文感謝邱育德、王陳玄、朱芃年、沈茂昌、吳南緯醫師提供專業諮詢】

肉毒桿菌素療程可說是相當熱門的醫美療程之一，是一種簡單快速就能達到除皺、瘦小臉和拉提的方式，且無恢復期、安全性又高，廣受許多愛美人士和專業醫師喜愛。但近期卻出現幾則有關肉毒安全性的新聞，造成消費者恐慌。究竟如何確保施打的肉毒桿菌素是否安全？消費者又該如何選擇？《醫美時尚》特別邀請到皇家肉毒小熊與五位專業醫師，為愛美的你完整解析肉毒桿菌素！

「肉毒桿菌素」問卷調查

《醫美時尚》針對曾經施打過肉毒桿菌素的2387名消費者進行了問卷調查。

‬〈1〉是否了解自己每次施打的肉毒桿菌素品牌？

▸ 是63%

▸ 否37%

〈2〉會如何選擇肉毒桿菌素品牌？

▸ 品牌知名度18%

▸ 安全性26%

▸ 價格13%

▸ 持久度24%

▸ 效果呈現時間19%‬

〈3〉是否會考慮獨享瓶?

▸ 是89%

▸ 否11%

〈4〉續上題，考慮使用獨享瓶的原因是？

▸ 能確保肉毒新鮮度27%

▸ 不想跟別人共用一瓶肉毒30%

▸ 擔心肉毒開封太久效果會打折27%

▸ 能夠確保使用的產品品牌16%

〈5〉對於現在使用的肉毒桿菌素效果是否滿意？

▸ 是72%

▸ 否28%

〈6〉續上一題，不滿意的原因是？

▸ 效果呈現太慢‬18%

▸ 效果不如預期27%

▸ 效果不持久23%

▸ 術後表情過於僵硬12%

▸ 覺得越打越沒效21%

皇家肉毒小熊整理了你想了解 對於肉毒桿菌素常見問題．．．

Q1.肉毒桿菌素只能除皺嗎？

A：肉毒桿菌素妙用多──除皺、拉提、瘦小腿、止汗。

肉毒桿菌素療程除了改善動態紋路之外，沈茂昌醫師表示，還可以拉提、修飾肌肉線條和抑制線體過度的分泌，在醫學美容應用上大致可分成四類：

1.動態紋路（皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等）：因為表情肌肉收縮而導致的動態紋，能夠藉由肉毒桿菌素放鬆肌肉，減少做表情時出現紋路，進而有效撫平紋路。

2.臉部拉提、修飾臉部（下垂眼尾、眉毛，肌膚鬆弛造成的嘴邊肉、輪廓線）：受到地吸引力影響，下半臉因為時間而下垂，透過肌肉和皮下注射，可以消垂嘴邊肉，緊緻輪廓線。老化會使眼部肌肉缺乏支撐力，而造成眼睛和眉毛下垂，可透過肉毒桿菌素拉提改善下垂的眼尾、眉毛，使眼睛自然有神。

3.身體肌肉線條（國字臉、肩膀、蘿蔔腿）：主要運用在比較大塊的肌肉，施打後能讓這些部位肌肉線條變得更柔順漂亮。

4.腺體過度分泌（多汗症、狐臭）：肉毒注入真皮層後，就會與微小神經纖維末梢相結合，並且抑制神經傳導物質乙醯膽鹼的釋放，從而阻斷神經對肌肉的傳導，進而抑制汗腺分泌。

Q2.肉毒療程後，多久能看到效果？

Ａ：起效快速的肉毒桿菌素，最快24小時有感。

動態紋路久了容易變成靜態紋路，也就是不做表情就能在臉上看的到的皺紋。吳南緯醫師指出，肉毒桿菌素可以改善動態紋路，並且預防動態紋路惡化成靜態紋路。肉毒桿菌素作用時間快，像是動態紋路、下顎拉提、咀嚼肌等部位，一般大約在療程後的3～7天內可漸漸看出效果，若使用皇家肉毒，最快甚至24小時就能感受到效果；而肌肉較大較發達的部分，如小腿肌、肩膀（斜方肌）大約在療程後的2周至1個月可看出療程效果；多汗症、狐臭則是在療程後的2星期會感覺到出汗量減少及異味減輕，大約一個月能達到最大效果。

Q3.長期施打肉會產生抗藥性，還會越打越沒效？

Ａ：全球臨床文獻指出，肉毒抗藥性發生機率極低。

邱育德醫師解釋，肉毒桿菌素問世已超過30年，由於醫美用途使用的劑量都相對較低，因此目前臨床文獻上產生抗藥性的案例非常少。但還是有些人總覺經過多次肉毒療程，之後的術後效果沒有一開始的好，甚至增加劑量也達不到理想預期，因此歸咎於「可能出現了抗藥性」，這有可能是原來施打的品牌效果已經逐年遞減。邱醫師指出，其實有些產品上市時間短且上市國家少，效果未經過長期考驗，品質相對會比較不穩定，這些因素都可能讓治療效果大打折扣。如果覺得目前所施打的肉毒品牌成效沒有以前好，或許可考慮其他品牌，通常選擇歷史悠久的大品牌，並找尋技術優良、臨床經驗豐富的醫師做治療，通常可以避免術後無效的狀況。皇家肉毒在國際間有許多大型文獻指出，即使經過多次治療，效果不會變差，劑量也不需要增加，以皺眉紋來說，每次施打約相隔5～6個月，證明產生抗藥性的比例機會極低。因此，若選對肉毒品牌，其實發生抗藥性或是效果逐年遞減的機率是很低的。

Q4.有人說肉毒只要打三次就可以永久除皺？

Ａ：錯！肉毒桿菌素效果平均僅能維持3～6個月。

吳南緯醫師特別提醒，肉毒桿菌素的效果並不是永久的，持續時間會因人而異，根據每個人的體質、習慣或施打的品牌與劑量都會影響持久度。肉毒桿菌素在療程後約5個月，會被人體代謝，必須再次施打才能讓效果延續，根據臨床上的治療經驗發現，皇家肉毒起效快速，後效果會再持久一些。但要多久施打一次呢？吳醫師建議，從未施打過或久未施打的患者，在一開始前3、4次的治療大概3～5個月左右施打一次，隨著數次治療後，因肌肉變小所需要的劑量和施打頻率則會跟著降低，治療效果會愈來愈延長。

非法肉毒問題多 千萬別拿面子開玩笑

根據先前有則新聞報導指出，台北市兩姊妹因為施打過量不明來源的肉毒桿菌素後，出現中毒症狀，造成姊姊吞嚥困難、得插鼻胃管，而妹妹可能因注射的量比較少，僅出現眼角下垂、眼睛無法往上看。這案例成為台灣肉毒桿菌素中毒的首例！之後，經衛福部查訪，兩姊妹表示她們並不知道是在哪間診所施打，當時在街上被搭訕，對方號稱請來韓國知名醫師可以打便宜的肉毒桿菌素，施打當天對方帶者兩姊妹搭乘計程車，上車後不斷在市區繞來繞去，讓兩姊妹無法得知該診所確切位置，造成查訪困難，因此判斷患者可能是施打未經衛福部許可的非法肉毒桿菌素，可能在非醫療院所地點施作，連施打的人有可能也不是醫師，才會發生此問題。

朱芃年醫師特別提醒，消費者在做任何醫療行為前，第一要選擇政府立案的合法診所，再來找尋合格、經驗豐富的醫師，施打的產品則選擇歷史悠久、上市國家多的大廠牌，安全性高且較值得信賴；若是產品經過指標性國家核准（如美國FDA或歐盟CE），安全性則會更高！因為美國和歐盟對於醫療產品的審核要求最為嚴格，臨床實驗佐證、產品安全性和品質等都是審核標準之一，產品若是不符合規定，較難通過美國或歐盟的核准，消費者能透過這些指標把關，給自己多一分保障，變美同時還必須美的安心。以肉毒桿菌素來說，皇家肉毒臨床案例至今已經超過上千萬，也有大量文獻佐證其安全性，醫師和消費者使用上也較安心有保障。

低價肉毒未必安全 小心背後隱藏的陷阱

走訪各家醫美診所可以發現一件事，肉毒療程價差非常大，有些甚至低至一千左右就能施打，讓人非常疑惑，這是為什麼呢？王陳玄醫師表示，現在醫美市場相當競爭，因此會出現所謂的削價競爭，有些不肖的診所以低價肉毒吸引消費者上門，之後再推銷更多高價療程，原本是想貪便宜，結果最後卻花了更多的錢！

正所謂一分錢一分貨，便宜的肉毒有可能是不合法或水貨，今年二月警方查獲走私玻尿酸和肉毒桿菌，這些注射劑都沒經過檢測，來路和成分皆不明，使用後非常有可能會產生副作用。王陳醫師指出，大陸地區肉毒桿菌素品牌眾多，許多是來源不明或是非法的產品，導致常有消費者施打後出現問題。所以在施打肉毒桿菌素時，不應該只看價格，應該同時關心施打的品牌與劑量，一般來說，建議選擇歷史悠久的大品牌，且由指標性官方認證，如全球上市至今將近30年的皇家肉毒，這樣產品的效果與安全性才能讓消費者有保障。若是太過便宜的肉毒，消費者應該要有警覺，這麼便宜是否為水貨、假貨或是過度稀釋導致效果較差的產品，因為施打到這樣的產品，術後可能會有副作用的疑慮或效果不佳的問題。

TIP！肉毒怎麼選？聽聽專業醫師怎麼說

市面上肉毒桿菌素品牌眾多，總是讓消費者不知道該如何選擇是好？邱育德醫師指出，首先一定要選擇知名的領導品牌，像是上市近30年歐洲領導品牌的皇家肉毒，且累積上千萬的臨床案例，效果和安全性皆有經過長期的考驗。邱醫師表示，根據多年治療經驗發現，大多數的消費者會在意肉毒的起效時間和療程持久度，因此建議消費者可挑選「標準劑量含有最多的活性肉毒桿菌素」，其劑量高最快在術後24小時就能感受到治療效果，且效果相當持久，皺眉紋最久可達六個月，有些大肌肉群，如小腿肌肉（蘿蔔腿）肉毒效果六個月後雖然消失，但外觀效果可維持八、九個月以上。肉毒的精準度也會影響到療程效果，皇家肉毒精準度高，透過醫師良好的注射技術能精準的治療，術後效果也更自然不僵硬，美顏除皺一次GET！讓你成為肌緻美人～

肉毒＋玻尿酸 複合式療程，效果更加乘

老化主要的因素為皺紋、臉部線條鬆弛、膠原蛋白流失造成凹陷，而肉毒主要為去除動態紋路、下顎線條拉提、修飾肌肉線條，如果想要改善老化造成的下垂、凹陷，朱芃年醫師建議，可以搭配聚左旋乳酸來刺激自體膠原蛋白增生，補充流失的膠原蛋白，能讓肌膚回到年輕時的豐盈彈力，還能讓膚質更平滑明亮，抵抗歲月，重拾年輕的樣貌。如果想要精雕五官或局部修飾，來自北歐的NASHA純粹玻尿酸，低致敏且支撐度高，是最適合打造高挺山根、雕塑下巴的選擇，也能豐盈蘋果肌或施打在真性韌帶，若有靜態紋路也可透過玻尿酸做填補，透過複合式療程達到拉提、減齡的效果。

皇家肉毒小熊教你獨享瓶一次能施打哪些部位

肉毒術後小叮嚀！！

沈茂昌醫師特別強調，雖然肉毒桿菌素屬於無恢復期療程，但注射後7天內能要避免臉部按摩，以免肉毒桿菌素擴散到其他部位的肌肉，導致出現副作用或療程效果變差。注射後24小時內最好別做過度劇烈的運動，以防影響療效。重症肌無力患者、懷孕哺乳婦女、對蛋類過敏者、欲治療部位的皮膚過敏或發炎、有使用會干擾神經肌肉傳遞的藥物不適合注射肉毒桿菌素。

PLUS！肉毒獨享瓶 訂製你專屬的美

王陳玄醫師指出，所有品牌的肉毒桿菌素本身都是凍晶粉末體，而且都是大容量，使用前一定要用無菌生理食鹽水稀釋才能施打，但由於容量過大，稀釋後通常是許多人分用一瓶，會讓消費者無法確保打進去的產品新鮮度，甚至許多消費者都不知道自己施打的肉毒是哪個品牌。肉毒桿菌素經過稀釋後，若當下未使用完畢則要放入冰箱冷藏保存，而肉毒桿菌素的效果會隨著拆封時間越長而逐漸遞減，這也是造成肉毒療程效果變差的原因之一。

為了使消費者治療時更安心，台灣現在已有廠商，特別推出了小容量獨享瓶，消費者可直接購買原瓶，稀釋後就可直接施打，獨享瓶讓你一次治療、一次用畢，不僅能夠確保肉毒新鮮度，也不會影響療程效果，對於施打的品牌一目了然，也更加有保障，非常適合單次治療要施打多個部位的愛美人士。