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開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

告別渣男面相 就從這些小細節著手

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張鈺珠老師、黃千耀醫師提供專業諮詢】

你知道渣男的臉上有什麼特徵嗎？掌握這些細節，就能聰明遠離討人厭的渣男，但如果是自己臉上有這些小缺陷，又該如何改善呢？本期邀請專業命理師和整形醫師，為讀者細說分明！

〈1〉花心男面相

眉毛纖細，形如柳條（又名春心眉）者，聰明有才華，個性好色貪淫，異性緣好，常受女人金錢幫助；眼如含露（水汪汪樣）、表情諸多者，主好色貪淫；男性左邊有痣剋妻，右邊有痣容易受第三者誘惑；鼻之準頭垂肉或橫張者，主其人貪淫；嘴唇厚者，多情、重情慾，性慾頗強；顴骨橫突者，喜用花言巧語來奪取自己的理想，這種男性很難滿足，愛情中也很容易劈腿。

〈2〉心機男面相

鼻之準頭尖而呈勾狀，形如鷹嘴者，心性惡毒、陰險；口大唇薄者，自私自利，花言巧語，缺少真誠，個性冷漠少情；眼睛黃、眉毛稀薄，面無四兩肉、多青芸之色者，心性狡猾，刻薄貪婪；眉毛鎖印者，心量小，脾氣躁鬱，喜鑽牛角尖，善於嫉妒；上三白眼者，心性剛愎自用，野心頗大，目中無人，心性奸詐；下三白眼者，心性亦狠毒狡詐，不得善終；四白眼者，個性暴躁，心狠手辣。

〈3〉說謊成性男面相

眼有三角者，黑白不分，魚尾紋多而向下，私心很重，待人虛情假義，貪淫好色；眉中間斷眉、多曲折者，脾氣暴躁，虛偽狡詐，主觀意識強；眼斜視不正、偷視者，忌妒心重，個性虛偽狡猾多疑；鼻如鷹嘴者，心性惡毒陰險，不可論交；鬼牙尖露者，生性欺妄虛偽，言行欠檢點；顴骨塌陷者，個性消極悲觀，沒誠信，意志力不堅強，光說不練，事業難以成功。

〈4〉劈腿男面相

眉毛彎而細者，爛桃花多，極易陷入感情糾葛；桃花眼水汪汪、眼神似笑非笑者，用情不專，感情極為豐富；毛髮為捲髮者，好奇心重，喜尋找刺激；臉頰腮鬍者，男性賀爾蒙旺盛，性慾旺強，劈腿機率高。

〈5〉魯蛇男面相（好吃懶做、媽寶）

鼻樑起節者，個性倔強，做事衝動，脾氣不好，有自甘墮落、不思進取之個性；眉毛雜亂太長者，個性缺乏智慧，做事拖拖拉拉；印堂（兩眉之間）狹窄者，心胸狹隘、氣度狹窄，個性自私，事業財運受阻，成就有限；兩耳招風者，缺乏理性、沒主見，個性優柔寡斷、沒責任感，容易被人利用，缺乏追求欲望的進取心。

〈6〉凶暴男面相（生性彎橫逞強，手段殘暴，嗜殺喜鬥）

面有三顴（指兩顴大、顴高無肉，顴骨橫張再加上額頭高突）者，防禦性及攻擊性強，看法偏執，做法過激；鼻骨橫起者，性急倔強、任性好辯，不肯妥協；眉毛逆生者，個性叛逆、自以為是，六親不睦，常犯官非；睛突性凶者，個性反常又喜多言，耐力、毅力不足，寡情薄義；腦後見腮者，不仁不義，易背信棄義、恩將仇報；眉稜骨高突者，固執、好勇，自以為是，躁急易怒；準頭尖者，陰險深沈，性不容人；面黑面赤者：個性兇暴。

黃千耀醫師指出，想要改善渣男面相，可以從「眉眼」、「鼻」、「嘴」及「臉頰及輪廓線條」來著手，相關目標和治療方式如下：

黃千耀醫師分享，有些從事業務工作的人，雖然希望能和客戶打成一片，只是受限於天生面相，往往感到力不從心。曾有一位業務前來就診，說自己的業績雖然不差，但主管總認為他的眼白露出較多，表情看起來有些嚴肅，似乎心情不佳，讓他感到十分困擾，後來接受了玻尿酸注射的療程，眼瞼被適度地提起、支撐，有效改善了眼白露出的程度，眼神更顯柔和，再加上肉毒桿菌素放鬆了眼周肌肉，也讓他看起來不再像過去那樣愁眉苦臉，親和力大大加分了，業績自然蒸蒸日上。由此可見，利用簡單的微整型從小細節著手，不僅能改善臉上的小缺陷，也能增強運勢，讀者朋友們不妨試試看吧！


張鈺珠 老師

經歷：中華民國人相學會第六屆理事｜知名人相學大師蕭湘居士叩頭大弟子｜日本植村秀彩妝學校畢業｜開運面相結合彩妝美學第一人｜台灣相學醫美講座首席講師

專長：談相．觀氣：面相．手相．摸骨．氣色｜化妝教學：開運化妝．OL彩妝教學．手面相教學



黃千耀 醫師

學經歷：雅文皮膚科診所院長｜黃禎憲皮膚科診所執行長｜中華民國教育部部定講師｜國立陽明大學醫學系講師｜美國耶魯大學紐黑文醫院訪問學者｜板橋黃皮膚科主治醫師｜萬芳醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師｜台北榮民總醫院皮膚部住院醫師、總醫師、主治醫師｜台北醫學大學附設醫院外科部住院醫師｜台北醫學大學醫學士

專長：微整形（玻尿酸、舒顏萃、肉毒桿菌素注射）｜雷射光療｜青春痘｜酒糟性皮膚炎

【更多精采內容請見《醫美時尚109年3月號》】

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