全效型「德國玻尿酸」

【撰文／Evelyn】

根據美國整形外科醫師協會（ASPS）2018年發布的醫美報告顯示，全美整型手術，其中微整形比例佔了近9成，表示現代消費更傾向選擇不用動刀的『微整形』讓自己變漂亮，而又以玻尿酸注射填充更廣受消費者喜愛，能填充臉部凹陷、輪廓塑型、使五官更立體，也是許多人微整形的入門療程之一！有許多接受過玻尿酸療程的人常反應效果不夠持久，但其實是因為玻尿酸的黏彈性不佳所導致，若喜歡具備立體度及持久度的玻尿酸，千萬不能錯過「全效型德國玻尿酸」！

新型德國製玻尿酸

「全效型德國玻尿酸」是由具有頂尖工藝聞名全世界的德國研發製造，廣受歐洲地區消費者喜愛，迄今已於逾60國使用。透過特殊MPT專利技術，過程中不含有游離水份，能將玻尿酸本身濃度發揮到最高，交聯鍵結技術（Crosslinking）接近30%，有效交聯玻尿酸程度達80%，讓玻尿酸黏性及彈性更好，所以塑形力相對提高許多，玻尿酸也較不容易擴散開來，且將高交聯玻尿酸後殘留之交聯劑（BDDE）去除，降低交聯劑可能產生影響。且玻尿酸內含0.3% 麻藥（Lidocaine）能增加術患者術中舒適度，更值得一提的是「全效型德國玻尿酸」不易吸水，施打於淚溝較不易產生廷格爾效應（Tyndall effect）。

玻尿酸黏彈性高，術後不容易位移

以往的玻尿酸黏彈力低，抗拒不了臉部運動造成的壓力，容易因為臉部長時間的各種表情與運動造成疲乏，因此使得立體度降低、塑形效果變差、玻尿酸移位，或是會讓人誤以為施打的玻尿酸已消失。玻尿酸黏力與彈力是呈正相關的，黏彈力高的時候，除皺的能力就會提高，因此使用的量也會

更少，即使使用量少，立體度也依舊維持很好。「全效型德國玻尿酸」因應臉部不同區域，需抵抗不同的面部壓力，黏力提升較他牌同系列的高，達到玻尿酸三高，可以減少使用者期望值落差。

（1）維持效果時間高。

（2）組織抓緊力高。

（3）形狀維持力高。

「全效型德國玻尿酸」特色

黏 ── 特有高黏彈性，維持美麗不位移。

凝 ── 聘美凝膠型玻尿酸，柔順、好推、好塑型，美型不費力。

撐 ── 保有顆粒型玻尿酸優勢，支撐力高，輕鬆打造動態美。