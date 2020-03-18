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熱力點陣皮膚治療系統 量身定製抗皺利器

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Nina；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

當臉上出現紋路時，視覺年齡就會增加好幾歲，整個人散發一種歲月滄桑感！雖然現在美肌軟體普及，人人都可以透過濾鏡、修圖P掉討厭的肌膚瑕疵。但，總得要在現實中見人吧？面對惱人的紋路問題，現在有了新的抗皺利器：熱力點陣皮膚治療系統，不論想治療抬頭紋、魚尾紋，甚至脆弱敏感的眼周及唇周都能搞定！

突破光電療程限制 溫和熱能刺激肌膚重組

隨著年齡的增長，大家最在意的皺紋問題就會逐漸浮現，過往會以注射針劑或光電雷射來改善，但現在有新的選擇了！由醫美科技享譽世界的以色列所研發－新型抗皺利器「熱力點陣皮膚治療系統」。張健淵醫師表示，其治療的原理是利用400度C的高溫，在一平方公分的面積上燙出9x9，共81個小點點的高溫凝固燙傷點。皮膚在從這種微小的傷點回復後，會淘汰部份老舊的皮膚，刺激膠原新生，對於老化皺紋善效果很好。

連上眼皮都能打！比傳統雷射治療範圍更廣

熱力點陣皮膚治療系統屬於一種新型態的皺紋治療，突破過往雷射療程的限制，訴求以非雷射、非電波、非超聲波的方式，有感改善紋路問題。張健淵醫師表示，只要醫師能夠了解皮膚各位置的厚度，並搭配適當的治療深度及時間，相較於傳統的雷射或是電波，治療的限制更少，最大的亮點就是可以用來治療較嬌嫩的部位，如頸紋、眼周特別是上眼皮的紋路、嘴周，過往皮膚較薄不適合打雷射的人，就適合考慮這個療程。不過，張健淵醫師也提醒，如果有蟹足腫、或是治療部位有病變如皮膚癌時，則不適用。

量身定製抗皺療程 低能量降低熱傷害

其原理是利用恆溫鈦金屬，不透過其他介質直接快速均勻的傳遞熱能，達到刺激肌膚重組更新，改善老化引起的紋路，此科技屬於低能量治療，對肌膚的熱傷害減少，相對的，消費者的疼痛度也會降低，對於愛美又怕痛的人士來說是一大福音。醫師還能依照每個人的狀況判斷進行不同的參數設定，客製化專屬療程，讓治療效果更精準有效率，相當適合忙碌的現代人。

術後恢復期縮短

熱力點陣皮膚治療系統屬於非侵入性的療程，治療時間會和治療面積的大小有關，一次治療約1.5小時，包含敷麻藥和術後的冰敷，一般會建議一個月施做一次，根據不同情況而有不同的治療次數，通常會建議進行六次，實際仍須由醫師評估。療程後會有表淺的結痂現像，恢復其依治療強度而定，不過大部份情況第三天開始就可以上妝遮蓋了，療程後需加強防曬。


張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

【更多精采內容請見《醫美時尚109年3月號》】

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