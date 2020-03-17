淡斑界聖品「半胱胺」

【撰文／Evelyn】

當臉上出現了斑斑點點，不但難處理，也容易給人「花臉」的印象，甚至很顯老！斑點種類和形成原因很複雜，單靠每天塗塗抹抹一堆保養品也很難看出效果，難道只能靠雷射來解決嗎？最近有種「半胱胺」成分的淡斑乳霜，能有效對抗斑點，連續使用能明顯感覺到淡斑效果，還能降低斑點復發率唷～

半胱胺為何能美白淡斑？

半胱胺（Cysteamine）是人體中原本就有的一種抗氧化劑，也是人體代謝、啟動體內諸多酵素作用的因子之一。半胱胺對酪氨酸酶具有很強的抑制活性，這也是阻止黑色素在體內形成達到美白作用的重要途徑。半胱胺一方面可以降低真黑色素（Eumelanin）的生成，淡化斑點、色素沉澱；另一方面，可以促進合成假黑色素（Pheomelanin），讓提亮膚色，變得更加白皙透亮。

雖然人體肝臟可以自行合成半胱胺，但是合成的量很少，因此若想要美白淡斑，建議另外補充。半胱胺同時也是合成穀胱甘肽（Glutathione）的關鍵，穀胱甘（Glutathione）是人體的抗氧化劑、肝解毒劑、減少黑色素形成，許多生理機能都受穀胱甘肽的影響，所以補充半胱胺同時，更能有效幫助穀胱甘肽的合成，讓美肌效果更好。

半胱胺能改善哪些色素問題？

能有效淡化惱人的肝斑、曬斑，對於色素型痘疤、蚊蟲叮咬、皮膚受傷發炎後導致的色素沉澱、膚色黯沉不均等問題，都有顯著的療效，尤其在斑剛形成時若能夠塗抹半胱胺更好，對於陳年斑可以佐以皮秒雷射等醫美療程，效果更加乘。