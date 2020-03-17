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開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

醫美行業的當下與未來

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／陳世棟】

醫美行業的繁榮向來與社會條件有關，包括經濟條件、市場的宣傳度、求美者的接受度等等，一直以來大家都覺得只要解決這些問題就可以就可以生存，甚至紅海競爭也可以利用不同的方法，增加差異化的方式，得到解決，但是最讓大家跌破眼鏡的問題，居然是大自然的反撲，新冠病毒疫情的爆發。在這個疫情之下，除了做好防疫工作外，對於我們醫美行業來說，當下如何自處，未來如何面對都是很值得探討的。

其實台灣從很多年前，醫美的行業就是紅海，為了改變求生存，醫生不斷的降低所謂的利潤，把醫生的價值都降到不存在狀況，為了減少運營和廣告成本，很多診所採取了合併，節省開銷、降低成本成了唯一營利的方法，醫生的價值不再，市場變成了價格戰，當然還是不乏有個別獨立的醫生或診所，憑著醫生的個人技術和魅力，在市場殺出一片天地。

在此同時，台灣有了大陸這個未開發的寶地，很多醫生和團隊因為台灣的醫美市場不是很樂觀，都開始在大陸開展了事業，也都獲取了不錯的效果和利益，很多大咖醫生都成為大陸醫美的新寵兒；但是隨著大陸市場的高度開發和信息的公開透明化，這個有十四億人口的市場，不到十幾年的時間就面臨了紅海，這個紅海的原因很多，除了台灣醫美產業面臨的狀況外，還多了很多第三方平台的影響，例如悅美、新氧、美唄、更美等等，這些平台打破了傳統的醫院之間的壁壘，同時也分食了這個市場。除此之外，信息透明的結果讓消費者對於醫美各種狀況了解更多，造成了各個醫美整形診所和醫院營銷難，拓客更難的狀況，而醫院和診所，特別是開設時間不長的機構，本身沒有太多的客戶基礎，為了爭取市場，也紛紛加入第三方平台，讓市場的競爭更為激烈，因此，這場紅海的規模比台灣的要大得多了。

2019年的大陸醫美市場，很多都面臨業績下跌百分之二十，甚至更多的狀況，要知道，大陸正規醫美機構的稅後利潤大約是百分之十五，跟百分之二十比起來只有百分之五的差距，但是對於實際上的缺口卻不只於此，因為機構的前期收入大都是為了支付固定成本，例如房租、水電、行政人員、醫護人員、營銷等支出，因此每個月的虧損是百分之十以上，而且可能更高，大型的醫美整形醫院每個月虧損甚至超過了一百五十萬RMB。

2020年，本以為好不容易中美貿易戰有所緩和，全世界都可以喘口氣了，可是太多的意外和事故接踵而來，首先波斯灣衝突愈來愈利害，世界局勢瞬間變得緊張起來；澳洲百年難見的森林大火，造成數以億計的動物死亡；大陸冠狀病毒肺炎疫情爆發；NBA球星KOBE墜機過世；非洲蝗虫大災，蝗虫增加了數千萬倍，農作物損失嚴重，目前巴基斯坦和印度地區，也有蝗虫增加的趨勢，亞洲也可能面臨很大的危機；有人說，每38年，土星和木星會連成一線，今年又是庚子年，很多的巧合，讓人覺得危機處處，但是天災我們躲不過，只能順勢而為。

當下，台灣醫美行業可能面臨新一波的衝擊，也就是新冠病毒的疫情，想當然爾會持續一段時間，為了防控疫情或是避免接觸感染源，在台灣，病患肯定會減少到醫院和診所的機會，業績當然會有一定的影響，但是應該不會太大。我相信更大的影響是來自於大陸市場的暫時關閉，台灣目前有很多的整形醫美醫生或是團隊在大陸工作，突然的市場關閉，會造成很多人暫時收入降低，甚至沒有收入，這個必然有很大的影響，但是疫情總是會過去，適當的休養生息也是好的，當下要做的就是保護好自己和家人，順利度過疫情。

對於未來的醫美整形市場，我仍然是看好的，因為社會經濟的高度開發必然會造成醫美行業的流行和活絡，雖然這個暫時的休整不是我們預期的，但恰好給我們一個短暫的停頓，給我們時間重新思考我們在醫美市場上如何自處，包括市場上的定位、差異化、服務品質和客戶管理等等，讓我們好好的完善自己，相信在衝擊過後的未來，這個市場還是很值得耕耘的，希望大家平安健康。


陳世棟 醫師

從事醫療工作多年，是義大利DEKA公司激光溶脂國際訓練講師及以色列ALMA（深藍）國際訓練講師，為中國整形美容外科學全書《微創美容外科學》編者之一，也是台灣美容醫學醫學會理事及美容外科教育長，長期從事醫學美容臨床及教學工作。本身有外科、內科及醫學工程專業背景，專研於先進的醫美技術開發，在激光溶脂、自體脂肪移植、幹細胞治療、端粒酶抗衰老治療及複合式無痕微整形等都有非常精湛的研究。

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