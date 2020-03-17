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擊退黑色素！皮秒雷射還你粉嫩美肌

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝陳依婷醫師提供專業諮詢】

斑點、毛孔、細紋、痘疤⋯⋯這些肌膚問題是許多人的困擾，超皮秒是嶄新且優異的雷射技術，能改善紋路、毛孔、痘疤等肌膚問題，亦可搭配其他雷射一起施作喔！

Q.什麼是皮秒雷射？為何能淡斑？

「皮秒」（picosecond；ps）是一種時間單位，皮秒雷射是「10-12秒」脈衝時間的雷射，也就是脈衝作用時間極短，能在不到一秒的時間就擊碎色斑、疤痕，而「超皮秒」（300ps），相較於傳統皮秒，不僅治療速度更快、更能降低熱傷害和修復期。

「超皮秒」有532、1064、785三種波長，讓治療更全面，效果也更好。532探頭適合施打淺層斑，785探頭可擊退黑色素，施打在深、淺層均可，1064則適合施打顴骨斑、太田母斑等深層斑點。另外，1064／532搭配全像聚焦探頭，利用繞射方式將光束先分流、再聚焦，將原能量再放大22倍，極短時間內將高能量打入肌膚底層，且不傷害表皮，形成光學空泡效應（LIOB），以光震效應的作用，破壞色素斑塊，並刺激真皮層的膠原蛋白與彈力纖維增生，對肌膚做整體問題的改善。

Q.治療過程會不會痛？術後如何照護呢？

每個人對於痛感的承受程度不一，有些人覺得不太痛，但也有少數特別怕痛的消費者感覺不適，因此建議術前在臉部敷上麻藥，靜置約30分鐘以上再施打，就能大幅降低痛感。皮秒治療後肌膚沒有開放性的傷口，頂多出現類似刮痧後的輕微皮下針狀出血點，因此術後可以立即上妝。施打約2～3周後，就能看見平滑，透亮的肌膚。

不過，亞洲人肌膚中的黑色素母細胞相當活躍，一旦感受到熱刺激，就有可能製造更多黑色素細胞來保護肌膚。以台灣消費者來說，大部分為淺層斑點居多，採用傳統淨膚雷射約有30%的機率會產生反黑問題，相比之下，使用全像超皮秒雷射除斑，反黑機率大約只剩5%，因此特別適合亞洲人。施打任何雷射之後，都建議確實做好術後的防曬和保濕工作，以降低反黑機率。

Q.若有痘疤、泛紅問題，可搭配其他療程嗎？

當然可以！複合式治療一定比單獨機器治療來得有效。以痘疤來說，較淺的痘疤利用超皮秒雷射就能改善，但針對較深的痘疤，建議搭配飛梭雷射、經皮藥物或皮下剝離（subcision）治療；泛紅、紅色痘疤和肝斑則可搭配染料雷射治療。對於常見於亞洲女性臉上的肝斑，染料雷射可遏止血管增生，防止賀爾蒙導致肝斑加劇，對於難以治療的肝斑幫助很大。


陳依婷 醫師

學經歷：東興維格診所主治醫師｜惠來維格診所主治醫師｜自由維格診所主治醫師｜中國醫藥大學醫學系畢業｜國立臺灣大學醫學院附設醫院實習醫師｜中國醫藥大學附設醫院住院醫師｜醫用雷射光電學會會員醫師｜形體美容外科醫學會會員醫師｜美容醫學會會員醫師｜台灣抗衰老再生醫學會會員醫師

專長：雷射美容（淨膚雷射、飛梭雷射、日式光纖雷射、除毛雷射、皮秒雷射、私密雷射）｜微整注射（玻尿酸、瑞德喜、肉毒桿菌、洢蓮絲等）

【更多精采內容請見《醫美時尚109年3月號》】

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