別再說我嚴肅了！如何解決顯老又嚴肅的法令紋？

【撰文／Evelyn；本文感謝宋正宇醫師提供專業諮詢】

「法令紋」可以說是讓人看起來顯老的前三名問題，由於兩道深深的紋路在嘴角的關係，不只顯老還讓人覺得你缺乏親和力有距離感，沒想到單單兩道紋路卻嚴重影響著你的面相，而像這樣的紋路光靠保養品絕對不夠，到底該如何解決法令紋呢？

Q.法令紋是怎麼形成的？

1.後天因素，因臉頰鬆弛老化所致：

1/3的中臉鬆弛造成蘋果肌下移，致使法令紋出現，起始於鼻翼溝，向嘴角慢慢延伸下去，因為中臉頰鬆弛的緣故，法令紋也會由短變長、由淺變深，漸趨明顯，又因左右臉頰鬆弛程度不一，左右法令紋長度和深度不一樣，一般而言，長的法令紋較淺，短的法令紋反而較深。

2.先天因素，因暴牙造成鼻翼溝深：

上顎骨較突出，咬合時有暴牙現象，鼻翼溝深，與中臉臉頰鬆弛無直接關係，所以年輕人也可能會有，但隨年紀增長，臉頰因老化鬆弛會加重法令紋的長度與深度。

Q.如何改善中臉鬆弛所造成的法令紋呢？

宋正宇醫師建議先做『臉頰5點塑形』（The 5-point cheek reshape），在臉頰顴骨處分成三點依序施打大分子玻尿酸，讓人大笑時動態表情能夠更加自然而不僵硬；而臉頰中央可選擇使用支撐度和塑形度佳的中分子玻尿酸，重現自然Q彈的迷人蘋果肌，接著再中臉外側兩點施打大分子玻尿酸或中分子玻尿酸，達到緊提臉頰外側和豐實凹陷臉頰，整體看起來更有線條感。『臉頰5點塑形』的施打方法不僅使臉頰緊提、豐實、立體和大笑時有迷人蘋果肌，呈現完美Q彈S曲線，同時也已大幅改善了2/3的法令紋。

Q.如何改善上顎突出所造成的法令紋呢？

除了暴牙所造成的法令紋，若施打『臉頰5點塑形』還有剩餘未完全去除的法令紋，可做『鼻唇3點塑形』（The 3-point nasolabial reshape），依序由上而下，從鼻翼到嘴角外側，延著法令紋分3點施打中分子玻尿酸，使用劑量因個人差異而不同，若不如預期效果，可再與醫師詳細討論調整注射劑量。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗