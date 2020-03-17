逆生長美女！周曉涵的美麗秘密

【撰文／Evelyn】

10多年前曾是無名小站的傳奇眼鏡正妹Amanda周曉涵，近年來活躍在偶像劇中，外表看起來超凍齡的，幾乎跟10多年前沒什麼變，每次公布真實年齡都讓網友驚呼「怎麼可能35歲了，看起來根本只有25歲啊！」看起來比實際年齡小十歲可是許多人的夢想啊！大家都很想知道，究竟要如何保養，才能擁有如同周曉涵這般自然又好看的童顏呢？想知道就快接著看下去吧！

美貌GET！女神的美麗撇步

周曉涵的身材凹凸有致，羨煞了不少人，到底顏值跟身材都兼顧的美麗大使是如何維持身材呢？周曉涵笑著說「最近開始上健身房啦！裡面有各式舞蹈課程，跳起來超過癮」也因此最近熱衷上跳舞，對她來說使用健身器材稍嫌無聊，無論是MV流行舞、有氧舞…等，都讓她覺得有趣，反而更加賣力跟勤奮的到健身房報到，要讓自己對運動有興趣才能持之以恆，除此之外周曉涵不太吃油炸食物和含糖飲品，容易發胖且對皮膚不好。

不只身材，小編發現周曉涵的肌膚毫無瑕疵，略施薄粉就美的讓人羨慕忌妒啊！「其實我真的沒什麼特別保養，跟一般人差不多」周曉涵謙虛的說，她的保養步驟相當簡單，卸妝卸乾淨、將臉洗乾淨，擦上化妝水、精華液、乳液，會挑選高保濕成分的，而冬天時則將乳液換成乳霜，若遇到肌膚較不穩定時則敷面膜救急，而白天只用清水洗臉，避免用毛巾擦拭臉部肌膚，因為毛巾容易滋生細菌，對於周曉涵來說，「簡單」就是美的關鍵！

水無痕玻尿酸初體驗

已經相當凍齡的周曉涵對於「美得自然」當然也相當要求囉！作為藝人，臉上的任何瑕疵都容易被放大審視，而最近她的臉看起來更尖更瘦，許多朋友都以為她減重變瘦，因為瘦得太自然啦！周曉涵笑著說「其實我是施打了水無痕玻尿酸啦！」，施打於下巴處，因此臉會看起來更尖瘦，側面線條也較完美，徹底成為零死角美女，周曉涵也分享這是她第一次打施打玻尿酸，就獻給了更加自然的「水無痕玻尿酸」，她還不好意思的笑著說「其實心情很緊張，一直捏著身邊人的手，因為平時很怕打針，但『水無痕玻尿酸』含麻藥，因此沒有想像中的痛，打完後還驚覺『啊！結束了嗎？』，特別推薦給怕痛又愛美的人喔」。

「水無痕玻尿酸」美麗大使周曉涵一直認為，只要夠有自信，美是會散發出來，她見過有些不是大眾審美觀認為的美女，或是年紀大的女性們，她們散發出的自信，自然而然就是讓人覺得她們很美，「對我來說，美就是自然、簡簡單單，不用太複雜或過度修飾」。而愛美是女人天性，只有懶女人沒有醜女人，但有時候不管多勤勞的保養也抵不過歲月的痕跡，因為人到一定的年紀一定會有紋路產生、膠原蛋白流失等問題，單靠保養品是補不回來的，很多人會因為面貌老化而失去自信，如果可以靠一些醫美、微整，如玻尿酸、肉毒等，讓自己更有自信，其實沒什麼不好，而水無痕玻尿酸注射起來相當自然，沒有塑膠感，更加符合周曉涵對美的要求，就是「美得很自然」。

愛情裡的各種面貌

周曉涵在螢幕上無論是正經的女老師、青澀活潑的學生妹、精明幹練的職場女強人、讓人恨的牙癢癢的壞女人，每一種角色都能詮釋的到位，收放自如，這樣百變又甜美的女生在感情世界也能隨之調整，會根據不同交往對象調整自己的個性，像是跟較成熟的男性交往，她就會化身為可愛的小女人，讓人想保護相處起來也較沒壓力，若交往對象比自己年輕，周曉涵則會變成大姊姊的個性，想照顧對方，但是無論跟哪種對象交往，周曉涵都保有自己最真實的一面，就是「獨立、不過分黏人」，不會因為愛情而迷失了自己。

周曉涵說「因為我希望另外一半喜歡最真實的我」，她看著身邊有些朋友初期跟戀愛、曖昧對象出去時會為了形象，把自己真實樣子隱藏起來，她覺得這樣的相處模式太累了，她認為交往後本性遲早會露出來，這樣過度的反差反而容易使另一半愛情降溫，所以周曉涵認為談戀愛時不需要過度包裝自己，讓對方看見你最真實的一面，他愛你最真的那一面才是最重要的，除此之外，伴侶間理性溝通很重要，擁有良好的良性溝通，這段關係才能長遠走下去。

玻尿酸填補你的老化題！

聽聽專業醫師怎麼說

楊育莉醫師表示，老化最常見的問題就是凹陷和紋路，而玻尿酸為填補的最佳療程之一，能施打在大部分凹陷處，如法令紋、淚溝等。只要十分鐘，將玻尿酸注射到皮膚內，凹陷處就會馬上補起來，而且效果立即，因此是目前相當熱門的微整療程。陳振豐醫師指出，深層的骨質流失、脂肪流失、淺層組織填充等，都可施打玻尿酸做改善，也能增加肌膚保水度，解決肌膚乾荒，改善膚質狀況，膚質和觸感也更水嫩，化妝也能感覺到更加的服貼。

趙彥宇醫師提到，玻尿酸可施打的部位相當多，只要是凹陷及皺紋（動態或靜態）都可以改善，例如：淚溝、眼窩凹陷、夫妻宮凹陷、蘋果肌不飽滿、顴骨紋、法令紋、木偶紋、豐唇、嘴角下垂、唇線不明顯、豐頰、豐額、下巴、臉型不對稱等。而維持效果因部位、玻尿酸依劑型不同，約可維持6∼12個月，若已有些許流失，可以隨時補打玻尿酸，以維持最佳的外型。

拒絕塑膠臉！打造自然五官

「水無痕玻尿酸」到底有什麼特點呢？陳振豐醫師提到，它屬於凝膠式玻尿酸，質地柔軟、內聚力強、塑形度高、組織融合性較好。更值得一提的是，交聯程度的設計與一般玻尿酸不同，擁有高、低交聯程度不等混合的玻尿酸，較具良好支撐度及持久效果，同時也能兼顧組織的高融合性和醫師的易推注性，更能靈活地應用於各部位。隨著不同的交聯程度及濃度不同也有不一樣的臨床用途，交聯程度和濃度愈高越可以提供更好的支撐性，且維持時間較久，適合做輪廓的塑形或深層軟組織的填充；反之當交聯程度以及玻尿酸的濃度愈低，流體特性就趨向擁有更高的延展性，質地更柔軟，適合施打在淺層的位置。

楊育莉醫師進一步說明，過去的玻尿酸施打在表淺皮層容易出現凹凸不平的狀況，撫平細紋效果不佳，甚至還可能看出有施打填充物！擁有CPM（Cohesive Polydensified Matrix）專利技術的玻尿酸，與組織融合度非常好，CPM專利透過泛白技術施打在表淺真皮層與肌膚自然融合達到效果，因此可以施打在非常表淺的地方，如眼周細紋，且不容易產生藍影（騰德爾效應），顧客也不用擔心容易被發現，即使在光線不好，有陰影的地方不容易被看出有植入物，觸感也跟肌膚很一致。

4種劑型，分別適合用於不同部位

（1）柔軟型：質地特別柔軟，組織融合度高，適合填補表淺皺紋，打下去後也不露痕跡（如：眼周和口周細紋、唇角、輕微魚尾紋和輕微抬頭紋），也能使用在全臉補水。

（2）加強型：特別適合使用在深度真皮層，能填補深層的紋路（如：深度法令紋、深度木偶紋），或是施打於需要支撐力較大的部位或（如：加強下巴的塑型）。

（3）平衡型：具極佳延展性，適合施打在動態的中度紋路（如：中度法令紋、中度口周紋路、木偶紋）或豐唇。

（4）豐盈型：為四種劑型中分子最大的，適合施打在摸起來較Q彈且需大量填充的部位（如：雙頰凹陷、太陽穴等），優點是施打後摸起來感覺跟組織很一致，術後不僅無痕又不容易被發現。

《小辭典》什麼是騰德爾效應？

傳統玻尿酸最主要會產生2大問題，分別是在眼周引起團塊及泛藍光，而泛藍光就是我們所稱的「騰德爾效應（tyndall effect）」，因為光線被含有懸浮膠體顆粒的玻尿酸所散射，因此泛出白藍光。水無痕玻尿酸很適合施打在細緻處理眼睛部位，減少老化跡象。

複合式療程 效果更加乘

若想要讓效果更顯著，楊育莉醫師建議能輔以其它療程共同施作，例如想要改善皺紋問題，能搭配使用肉毒桿菌素，因為肉毒桿菌素施打後能抑制表情肌，可以避免剛施打完玻尿酸後，表情過多造成肌肉拉扯而導致玻尿酸些微移位。若想要緊緻肌膚，則可輔以美國音波拉皮，需注意要先施打音波，玻尿酸才不會因為音波的熱能而影響術後效果。趙彥宇醫師補充，也可搭配晶亮瓷施打，能夠使臉部輪廓更加立體，療程效果1+1>2，增加消費者滿意度，楊育莉醫師提醒，若治療部位原本先前有植入過假體或是施打永久性的填充物，就不適合施打。

選擇正確的療程 才是美的第一步

陳振豐醫師特別叮嚀，大家在選擇玻尿酸時要找有信譽的廠商，以安全性高為主訴求，上市前有經過臨床認證，施打時必須注意是不是正品，有許多診所會拿稀釋過的產品或是盜版產品魚目混珠，選擇經過美國FDA、台灣TFDA等認證的產品，可以要求診所施打前出示產品，以確保自身權益。許多人擔心打完玻尿酸會變得不自然，所以都不敢施打，選擇與組織融合度高的玻尿酸，能改善過往傳統玻尿酸可能造成的問題，更能符合現在消費者的需求，讓人美得自然簡單、輕鬆不費力。

醫師小叮嚀

趙彥宇醫師強調，消費者在施做醫美療程前要先了解自己的問題，不要過度相信行銷話術，像有些人可能下巴內縮過短、視覺上看起來沒下巴，但可能因為一些行銷話術而一昧的施打填充物，那反而使下巴看起來有一坨東西，相當不自然。而東西方觀點和適合的療程也不一樣，許多醫美診所喜愛學習西方的整型技術，再應用於東方人身上，但東西方人體質、審美觀都不一樣，以豐額來說，其實玻尿酸不太適合注射在額頭上，因為額頭很多血管，技術上本來就比較困難，如果醫師不小心戳破血管，玻尿酸滲入中央視網膜動脈，導致視網膜缺氧，引發失明。





趙彥宇 醫師

學經歷：趙彥宇邱慧嫻皮膚科聯合診所院長｜美國皮膚科AAD及皮膚外科醫學會ASDS資深會員｜國際抗老化美容醫學會AMWC/MCA委員｜微整美容教科書作者｜多項針劑雷射電音微波學術顧問及講師

專長：電波拉皮｜音波拉皮｜雷射美容｜微波止汗｜肉毒及各種微整注射｜痘疤、脂肪及各項美容手術





陳振豐 醫師

學經歷：聖緹雅醫美皮膚科診所皮膚專科醫師｜日本東京杏林大學醫學部交換留學生｜教育部部定皮膚學科講師｜歐洲醫學美容專科醫師｜皮膚科醫學會雜誌審稿專家醫師

專長：客製化精準美膚療程｜醫學雷射光療｜美容微整注射｜皮膚疾病治療





楊育莉 醫師

學經歷：美的整形外科診所院長｜美國整形外科醫學會(ASPS)國際會員｜亞洲區多項醫美針劑醫師認證評核教官｜亞洲區人工義乳醫師認證評核教官｜各大醫學研討會主講講師

專長：微創整形手術｜全年輕化美容手術｜眼部手術｜自體隆鼻手術｜水滴果凍乳｜自體脂肪移植術埋線拉提｜全臉拉皮｜精雕拉提注射等各類美容手術