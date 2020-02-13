美化眼周 找回自信更開運

【採訪撰文／Miki；本文感謝鄭雅勻老師、張瑋庭醫師提供專業諮詢】

當我們注視一個人時，通常都會先看眼睛，眼睛明亮有神、肌膚細緻光滑，就能給人美好的第一印象。想要美化眼周肌膚，讓自己更有自信，可以透過哪些醫美療程來改善呢？讓專業命理師和整形醫師告訴我們吧！

眼睛是靈魂之窗，每個人都希望擁有一雙大眼睛，要知道大眼睛周圍的一切，遠比眼睛來的重要，特別是眼睛四周的紋路，如果沒有照顧好，不僅沒有精神，更是少了人緣。關於眼睛周圍一切的照顧，將會影響我們各方面的點點滴滴，只要好好照顧自己的眼周，就能開創美好的財運，事業、家庭與人際關係也能夠更順利喔！

首先，你經常熬夜嗎？對於事業認真付出，往往必須熬夜、通宵不睡、不停地加班，只為有更好的收入，這樣的惡性循環，其實最大的傷害是自己，不但沒有精神、沒有體力，無法做出正確的判斷，更因為睡眠品質不佳，導致脾氣暴躁易怒，甚至無法控制自己的情緒。諸多惡性循環不僅影響健康，表現在臉上的就是眼睛周圍的黑眼圈。黑眼圈的出現，代表精神狀況可能不是很好，錯誤的判斷因此而生，自然影響事業、精神；沒了精神，遇見朋友時自然也沒有生氣，人緣關係也因此受到影響，更可能因為過度急躁，對朋友、家人的耐心又會打折扣。請檢查一下，自己的黑眼圈是否很嚴重呢？如果黑眼圈很深，就該休息一下囉！

在相學中，眼睛周圍掌管了夫妻宮、田宅宮、朋友宮，說得白話一些，影響的是夫妻感情、桃花姻緣，有否長輩緣、好財運、好貴人，還有良好的朋友關係。因此，眉毛與眼睛的距離不能太近，也不能有痣或顆粒，因為田宅宮代表一個人的收入、家產，這部分的肌膚越乾淨越好，不僅財源滾滾，家產也將奠定很好的基礎。

眼下的細紋又名「桃花紋」，它掌管了人際關係、桃花運，尤其容易得到好人緣與好桃花，因此小小的細紋是好的，但如果變成了皺紋，也要注意可能有太多情而引來麻煩。至於眼尾的部分，就是大家所關心的魚尾紋了。如果是又深又長的單一條紋路，代表夫妻感情良好，但如果有很多條紋路，也可能婚姻感情比較不順遂，也容易產生不好的桃花姻緣。此外，眼尾也不宜有痣或顆粒，若有這樣的面相，必須更要注意感情的多角關係，傷害與被傷害可能較容易產生。

黑眼圈、紋路、眼周突起物 對症處理才能有效改善

張瑋庭醫師表示，舉凡黑眼圈、紋路，以及扁平疣、汗管瘤、粟粒腫等產生在眼周部位的突起物，眼周老化一直是許多愛美人士的肌膚困擾，想要解決這些問題，必須對症處理，才能有效改善。黑眼圈分為「色素型」、「血管型」、「凹陷型」，成因及治療方式如下：

臉上的紋路可分為「動態紋路（臉部做表情才會出現的紋路）」和「靜態紋路（臉部未作表情就有的紋路）」，治療方式也不相同。動態紋路可注射肉毒桿菌素使肌肉放鬆，即可達到撫平紋路的效果；已經形成的靜態紋路，則需要刺激肌膚的膠原蛋白新生，藉由電波拉皮、音波拉提、熱力點陣皮膚治療系統、微針療法、針劑注射等方式，對於改善細紋都明顯有效。

眼周常見的突起物則有「扁平疣」、「汗管瘤」、「粟粒腫」三種，其成因及治療方式也各不相同。

張瑋庭醫師進一步指出，在冷凍療程方面，傳統的治療方法是以棉棒沾取液態氮或是以液態氮噴槍治療，患者往往必須歷經多次治療才能看見效果，患部周遭組織也會適度受到傷害；若經醫師評估有需要，亦可使用時下最新的「冷凍筆」來搭配治療，不僅能讓治療位置更加精準，更保護患部周邊的組織，避免受傷。

其實，每個人都可能有眼周的肌膚困擾，這並不是女性朋友的專利。張瑋庭醫師分享，曾有一位年約五十的男性，因為眼周、眉頭的紋路較多，給人一種眉頭深鎖的哀愁感，接受肉毒桿菌素注射和電波、音波拉皮的治療後，不僅看起來有親和力，甚至談起生意來更加順利，工作運勢也更好了。

最後提醒讀者，眼周肌膚薄而脆弱，若平時有配戴隱形眼鏡或接睫毛的習慣，建議選用含有保濕、防曬成分的眼周保養品，以防止眼周肌膚的老化。無論要接受哪一種醫美療程，也要選擇合格的醫療院所，由專業醫師判斷治療深度、療程間隔時間，才是找回年輕的安全之道喔！





鄭雅勻 老師

經歷：台灣星相學會從業會員中星證號0627號｜台灣星相易理堪輿師協進會第一屆台北市分會副理事長｜2010年國際比基尼小姐評審｜十岱開封天下工程室內設計

專長：風水｜姓名學｜八字









張瑋庭 醫師

學經歷：越L'excellence診所皮膚科醫師｜聖緹雅醫美皮膚科診所醫師｜新竹馬偕醫院皮膚科主治醫師｜新竹馬偕醫院皮膚科住院總醫師｜林口長庚醫院內科部住院醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚外科醫學會會員｜中華民國皮膚科專科醫師｜中華民國美容醫學醫學會會員｜中華民國醫用雷射光電學會會員及講師｜中華民國美容醫學會會員｜ECAMS女性生殖器回春整形進修｜韓國KCCS抽脂補脂進修

專長：玻尿酸注射｜肉毒桿菌素注射｜MREZ晶亮瓷｜Sculptra舒顏萃｜ThermageFLX鳳凰電波｜Thermage電波拉皮｜Ulthera音波拉提｜Lipsonix立塑｜Profund魔方｜Lumines｜PicoSure皮秒雷射｜3TO指甲矯正