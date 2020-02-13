埋線+玻尿酸複合式治療 拯救你的垂垂臉

【採訪撰文／Miki；本文感謝洪睿醫師提供專業諮詢】

隨著年齡增長，肌膚困擾一一浮現，下垂問題更是讓人困擾！其實要做好肌膚保養工作，不同的年齡層有不同的細節要注意，比起單一療程，多管齊下的複合式療程更是明顯有效喔！

Q.該如何治療不同年齡的下垂問題？

肌膚老化的兩大特徵是「組織流失」和「皮膚下垂」，不同年齡層當然會面臨不同的問題。輕熟齡肌膚可能是輕度的組織流失，只要在淺層肌膚加強即可，療程包含電波拉皮、音波拉提、線雕、玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射等；熟齡肌膚則是深層、淺層肌膚都需要治療，舉凡埋線、玻尿酸注射同時進行，才能達到一定的支撐效果。但要施行醫美療程前，必須經過醫師評估本人的膚況和肌齡，才能給予合適的建議。

Q.為什麼建議「埋線」搭配「玻尿酸」呢？

當年齡漸長，肌膚可能面臨骨質疏鬆、膠原蛋白減少、深層脂肪流失等問題，皮膚組織也會跟著鬆垮，就像一顆原本充飽氣的氣球，一旦洩了氣，表面也會跟著鬆弛。我們可以將肌膚想像成一棟高樓，深層組織有如高樓的鋼筋水泥，淺層組織則像內部裝潢，一旦牆面破洞了，屋內裝潢也可能受損，因此必須雙管齊下，先將內層的鋼筋水泥填充、補強，再修飾屋內裝潢才行。建議將「玻尿酸」施打在深層肌膚，並「埋線」在臉部韌帶層，在淺層肌膚進行精細的修飾，兩項療程同時進行、相輔相成，才能真正強健肌底，讓效果更加全面完整。

Q.術後要如何保養，才能長久維持呢？

埋線和玻尿酸注射術後傷口極小，不影響日常生活。但術後初期，肌膚內層組織需要時間修復，讓線材或玻尿酸與肌膚更緊密結合，建議一個月內不要做激烈運動，也不要用力擠壓、拉扯治療部位，同時盡量避免大笑、大哭等激烈的表情動作，以避免玻尿酸位移或線材斷裂。

醫師小叮嚀

許多人認為埋線只是高齡者的專利，其實預防性抗老保養愈早做愈好，效果不僅更加明顯，維持起來也更容易一些，也無須擔憂效期過了會讓膚況變得更差。如果等到肌膚深層組織嚴重流失了，才想要求診醫美，會多花費兩到三倍的努力，才可達到期望的效果，及早接受複合式治療，就能及早拯救垂垂臉喔！





洪睿 醫師

學經歷：南西維格皮膚科診所、維格皮膚科診所（南崁）、維格醫美診所（桃園旗艦館）主治醫師｜中華民國部定專科醫師｜微整形美容醫學專科醫師｜A4M美國抗老化專科醫師｜美容醫學會會員醫師｜長庚醫院醫師｜金線獎百大線雕名醫

專長：複合式中臉線性提升｜多層次下臉下顎線線雕拉提｜肉毒桿菌童顏針｜玻尿酸及洢蓮絲面部精雕：下巴，豐頰，豐額，嘟嘟唇，淚溝修補