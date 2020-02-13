避免療程失敗、術後問題 請先注意這些事！

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

施行醫美療程時最怕的就是失敗、術後問題，或是成果不如預期，會造成這樣的原因有很多，從診所挑選、療程選擇、醫美器材是否為水貨？醫師和諮詢師的專業度，全部都是環環相扣的，到底該如何避免術後的問題呢？宋正宇醫師一一為大家解答。

Q.坊間醫美院所這麼多，挑選時該注意哪些事呢？

現在真的每走幾步路就能看到醫美診所，醫美市場混亂，品質更是參差不齊，宋醫師認為消費者在選擇前應多看、多比較，千萬不要衝動跟風或被低價迷惑。

〈1〉院所須具備「開業執照」，醫師須具有「執業執照」。

〈2〉擁有手術類的療程的院所，需聘用麻醉專科醫師。

〈3〉注意術前同意書上的記載資訊是否完整、醫師是否了解你的疾病史、用藥或過敏、生理檢查等，手術室是否有齊全的配備。

〈4〉不論是選擇微整、雷射電波治療或整形，療程前一定都要與醫師面對面溝通諮詢，而不是單純只和諮詢人員溝通，充分了解療程的內容及相關風險，並確認是由醫師親自執行。

Q.如何避免使用到水貨、山寨版的產品或探頭？

市場惡性比價的結果，容易充斥許多便宜的水貨。療程前必須確認耗材是否為全新未拆封？耗材是否有明確標示？（如含有原廠防偽標章），且要求醫師當場拆封確認。消費者千萬不要不敢多問，多問才能降低使用到水貨的風險。價格太便宜有可能使用成本低廉、山寨的產品，或是執行者是剛畢業的非專科醫師，甚至是美容師施打，因此消費者在選擇任何療程前，千萬不要貪小便宜。

Q.療程的選擇是否越新越好？

宋醫師提到醫美技術越來越純熟，療程的選擇性也非常多，有時候「最新」並非最好，它可能還在接受市場考驗，與其追尋「新的」機器，不如選擇「好的」機器，施打上也相對會安全有效。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗