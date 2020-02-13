美肌再造！太空水光從根本改善膚質

【撰文／Evelyn】

環境中的髒汙加上氣候改變，現在越來越多人膚質也越來越不穩定，原本不長痘痘的人也開始爛痘爬滿臉，根據統計，最困擾女性膚質的問題第一名為痘痘粉刺，第二名則為肌膚黯沉，不但影響著美觀，更讓人產生自卑心，有著痘痘問題的人有相當大的比例在沒化妝時抗拒出門，或是和人交談時會下意識避開對方眼神，因此不要小看痘痘肌所帶來的問題，而目前風靡韓國的「太空水光」可以從根本改善膚質，無疑是痘痘、黯沉肌的一道曙光。

雙效探頭 四大功效

採用每秒可產生300萬次震動的音波超導探頭和超氣態探頭，能將空氣中穩定的原子轉化為活潑的「超氣態」又稱等離子態，能刺激肌膚表面的活性，產生許多對肌膚良好的效益，改善惱人的肌膚問題，其中四大功效：

〈1〉抗痘：痤瘡桿菌是造成皮脂腺阻塞及粉刺的主因，毛囊堆積過多的油脂及細菌附著容易產生腦人的痘痘，太空水光的超氣態科技能夠打破痤瘡桿菌分子結構，達到深度有效的清潔，因此能夠減少痤瘡桿菌，改善痘痘生成狀態。

〈2〉改善黯沉：超氣態科技產生的濺射現象能夠幫助角質代謝，去除老廢角質，加速黑色素排出，由於沒有多餘的老廢角質堆積，肌膚也會看起來更亮白、透亮。

〈3〉增加肌膚吸收性：肌膚的表皮細胞排列非常緊密，暫時打開細胞黏附分子（眾多介導細胞間或細胞與細胞外基質間相互接觸和結合分子的統稱），疏通肌膚的通透性，能夠提升保養品吸收率高達60倍，而經過測試美白成分在一小時內迅速吸收，加強吸收效果可達12小時。

〈4〉促使肌膚緊緻和再生：等離子是具有電能的電離氣體，「太空水光」儀器釋放電能，誘導及改變離子的位置，讓它們自由通過細胞膜，當細胞膜電壓增加，細胞膜內側和外側的陽離子錯位得以矯正，膜電位回復平衡狀態，細胞回復正常運作。而等離子體於皮膚組織時可造成剝離並組織再生，增強組織抵抗力，令肌膚重現彈性，進而達到緊緻肌膚效果。