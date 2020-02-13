除了臉蛋 頭皮也要補充營養喔！

【撰文／Evelyn】

一般人保養只著重在臉蛋或是身體，除了塗塗抹抹，還有吃保健食品，但其實頭皮也是需要給予養分當作保養喔！有些人髮質粗糙、失去光澤、容易落髮，卻將重點放在護髮或是清潔頭皮，但這都只是治標不治本，只能達到短暫的效果，其實你的頭皮可能已經失去養分了，頭皮也是需要補充養分維持正常機能，而「蠶絲胺基酸」能夠養護頭皮，達到良好的修護作用。

「蠶絲胺基酸」對頭皮的好處

頭皮宛如人的第二張臉，如果沒有細心呵護跟臉蛋一樣是會提早老化的，因此保養臉的同時也別忘了頭皮。頭髮的主要成分為「角蛋白」它是由18種胺基酸所組成，因此當人體缺乏胺基酸時便會降低角蛋白的生成速率，進而影響髮質，造成失去光澤、斷裂，甚至影響頭髮正常生長周期而導致落髮，所以胺基酸是頭髮必須營養物質，適時地補充才是真正的保養頭皮。日本信州大學清水義雄教授在蠶絲蛋白的研究中開發了Extra Amino成分，由於蠶絲與人體皮膚的胺基酸幾乎沒有差別，且水解後的蠶絲蛋白（Extra Amino）分子更小容易吸收，所以蠶絲胺基酸會比一般胺基酸好吸收，適當的食用頭皮專用口服「修護」營養輔助品，可以深層補充頭皮所需營養，有利增加『頭皮軟實力』進而提升髮密度、延緩落髮速度、平衡頭脂、對抗頭屑、刺激頭皮血管增生、加速頭髮代謝率。

根據日本調查，髮際線每退後一公分，視覺年齡就會增加5.7歲，因此延緩落髮速度可是當務之急，根據研究指出，頭皮健康與臉部肌膚密不可分，照顧好頭皮健康不只能夠蘊育出濃密豐盈的髮感，更由內而外打造健康毛髮及肌膚是肌膚活化的重要因素，髮質也能更強韌有光澤，不易脫落、斷裂，「蠶絲胺基酸」可以由內而外打造健康毛髮及頭皮肌膚。