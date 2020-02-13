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擊退酒糟！你一定要破解的蟎天機密

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝李政翰醫師、羅峙錕醫師、童麗娜醫師提供專業諮詢】

酒糟成因多，除了免疫系統、表皮障壁功能、血管、神經、紫外線、基因之外，其實「蠕形蟎蟲」也是其中之一！該如何破解惱人的酒糟問題？本期小編特別請教三位專業皮膚科醫師，告訴我們該如何正確保養酒糟肌膚吧！

Q1.蠕形蟎蟲對肌膚會產生什麼影響？

李政翰醫師：「蠕形蟎蟲」是一種皮膚寄生蟲，牠們寄生在人類皮膚裡，主要分成兩種，一種是存在於毛囊中的「毛囊蠕形蟎蟲」，另一種則是「短蠕形蟎蟲」，通常存在於皮脂腺。每個人臉上都可能有蠕形蟎蟲，一旦數量過多，就會讓患者感覺皮膚刺癢、泛紅，也容易過敏、脫皮，再仔細觀察，還合併有皮膚粗糙、毛孔粗大的症狀，這些都可能是蠕形蟎蟲所造成的。如果患者本身就有酒糟體質，加上蠕形蟎蟲作祟，就可能讓酒糟變得更難控制。

《台大翰穎皮膚科診所》

李政翰院長從台大醫院皮膚科回高雄後，為了提供南部地區專業可信賴的皮膚科及醫美服務，特別選址在車水馬龍的文山特區，希望做一個健保及醫美並重，以病人為優先的皮膚科專科診所。

「我們不是一直賣東西的商人，我們是專業的皮膚科診所，會根據每個病人的需求，建議適合的治療及保養方式，其中包括外用或內服藥物，保養品，雷射，微整形，光電治療儀器甚至手術。希望在這個混亂的醫療及醫美環境中，提供另一個專業安心的選擇。」

Q2.想要消滅蠕形蟎蟲，可以怎麼做呢？

童麗娜醫師：酒糟肌膚原本就容易泛紅、敏感，蠕形蟎蟲身上又有一種細菌，會引起皮膚的發炎反應，甚至讓肌膚產生刺癢的不適感。若懷疑患者臉上可能有蠕形蟎蟲，皮膚科醫師會選擇可能出現蠕形蟎蟲的部位，方法是將皮膚的油脂連同蠕形蟎蟲擠出，放置在玻片上，以顯微鏡進行觀察。若確認1cm²的面積發現了過量的蠕形蟎蟲，就表示數量過多，應該加以治療。

近年有藥廠推出了一新型的外用藥物，具有「殺蟎蟲」、「抗發炎」的雙重效果。臨床上發現，塗抹這款藥膏後，確實看見蠕形蟎蟲的數量減少，患者臉上的刺、癢、紅等症狀，也都會有明顯的改善。

《童麗娜皮膚專科診所》

童麗娜醫師投入基層皮膚專科醫療已超過15年，因為親切與專業的態度，深受病患信賴。看診過程中，她總是細心斷病、提供專業意見，更藉由仔細的問診，和病患一起協力找出病因，同時針對個人膚質，調整病患使用的保養品，讓他們脫離對藥物的依賴。2018年11月，一間充滿愛、歡笑和療癒的皮膚專科診所誕生了！童院長帶領全體護理人員，提供舒適的醫療場所、貼心親切的服務，期望打造全方位照顧病患身心靈的新一代皮膚專科診所，並提供專業的醫學美容服務。

Q3.酒糟獲得控制後，該如何持續照護肌膚？

羅峙錕醫師：經過治療，酒糟症狀也可能一一解除，但如果肌膚的照護工作沒有做好，蠕形蟎蟲數量還是有可能增加，引起肌膚發炎，進而誘發酒糟的其他症狀。建議酒糟患者一週使用藥膏兩次，控制蠕形蟎蟲的數量，也要定期回診，若發現臉上又出現了丘疹、膿皰、泛紅、發炎、脫皮等症狀，應盡快回診，由經驗豐富的醫師進行診斷和治療，才是控制酒糟的長久之道。

此外，蠕形蟎蟲並不是酒糟的唯一原因，患者本身的壓力、情緒、飲食、睡眠，以及辛辣刺激的食物、酒精、高溫環境也都是酒糟的誘發因子，若酒糟未能及時、妥善地治療，或是用錯了藥物，都可能導致難以處理的長期後遺症。所以，酒糟患者除了利用藥膏來控制蠕形蟎蟲，日常生活中也應該避免相關誘發因子，才能避免復發，有效擊退酒糟喔！

《成功美學皮膚專科診所》

本院是旗艦級專業皮膚科診所，一樓為全民健保門診，設有與台大、長庚、北榮相同的新型窄頻紫外光照光儀、低能量雷射、液態氮冷凍噴槍治療、各種原廠藥品，提供與教學醫院同級的優質醫療服務，專治各種皮膚疾病；二樓為醫學美容中心，特別引進歐美先進的原廠雷射及電波儀器，及國外最新的微整型治療，專治各種美麗問題，均由皮膚專科醫師親自服務。本院堅持效果好、恢復快、舒適、自然的專業原則，讓您回復青春、健康的肌膚，及窈窕的身材。

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