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酒糟不糟！找不到解答才糟！

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／編輯部】

「酒糟」，是個現代人常見的皮膚病症，會引起酒糟的病因，在醫學界也有許多不同的理論。而對於「酒友」來說，網路上充斥著各類不同論調的訊息，也有些酒友因自身錯誤的經驗分享而誤導了酒友們，讓酒友們除了症狀上的困擾外，對於「誰說得才對？」也常常感到困惑。

醫美時尚編輯群對於酒糟的報導也已經多年，發現到在網路上除了有部分社團性質的在討論酒糟外，在台灣總是很少見到專門且專業的酒糟網路平台。終於，在2020年的今日，讓我們發現了一個專門介紹酒糟的網站，裡面有許多專業皮膚科醫師發表關於酒糟的各類疑難解答，似乎可以讓酒友們要尋求酒糟解答時，不用繼續在網海中尋尋覓覓，找資料找到懷疑人生。本期，編輯部特別商請該網站-「酒糟不糟」的管理員，授權本刊擷取其中「常見Q&A」單元的部分資訊，來為酒友們常見的疑難問題做解惑。

如酒友們想知道更多有關酒糟的資訊或哪裡找專業醫師治療，可至「酒糟不糟」的網站，相信可以讓酒友們不用再道聽塗說，分辨不出「假訊息」了!

酒糟成因

目前對於玫瑰斑的成因還不是完全了解，推測可能與免疫系統、皮膚屏障功能受損、血管的異常活性、蠕形蟎蟲(Demodex)、個人體質及荷爾蒙有關。有些患者則可能與長期使用外用類固醇藥膏有關。

Q1.有沒有任何檢驗可以檢查出是不是酒糟？

目前還沒有百分之百可以確定酒糟診斷的組織學、血清學或其他檢查，而是必須由醫師仔細了解患者的病史及症狀，並檢查各種病徵，才能夠確診酒糟。在檢查時，您應詳述目前臉部的所有症狀，例如發紅，潮紅，丘疹或膿皰，腫脹，灼熱感、癢感或刺痛感，或其他相關資訊。

Q2.酒糟和脂漏性皮膚炎有沒有關聯性？

脂漏性皮膚炎和酒糟同時出現的病例並不少見。皮脂漏的表現是在臉部中央的三分之一區域，出現紅黃色油性脫屑。頭皮、眉毛和鬍鬚也可能出現細片狀白色屑屑，頭皮屑，或是較厚的黃油屑斑塊，臉部以外的區域也可能出現疹子。

Q3.酒糟會不會侵犯眼睛？

會的，這種稱為眼睛型酒糟，症狀包括淚汪汪的眼睛或有血絲，以及眼睛乾澀，伴隨灼熱、發癢或刺痛的異物感。酒糟患者可能容易出現麥粒腫，也可能對光線敏感和視力模糊。如果不治療，可能因為侵犯角膜而損傷視力。眼睛的侵犯可能發生在皮膚症狀之前或之後。如果懷疑自己發生眼睛型酒糟，應諮詢皮膚科醫師或眼科醫師，接受適當的治療。

Q4.有哪些常見的生活習慣和環境因素，容易導致酒糟惡化或誘發急性發作？

依據美國國家酒糟協會的調查，最常見的酒糟誘發因子包括日曬、情緒壓力、氣候炎熱或寒冷、吹風、酒精、辛辣的食物、劇烈運動、熱水浴、加熱飲品、特定的護膚產品等。

Q5.酒糟該怎麼治療？

每位患者的酒糟症狀及病徵差異極大，因此醫師必須針對患者的情況，規劃個人化的治療。有些患者的困擾是發紅和潮紅，有些患者可能是丘疹和膿皰、皮膚增厚，或眼睛型酒糟或是複合型。對於有丘疹和膿皰的患者，醫師通常會處方口服和外用酒糟藥物，而目前也有外用藥可以減輕臉部的發紅。適當的情況下，可以接受雷射或手術方式，去除浮現的血管，減輕過度的發紅，或修飾鼻子變形問題。眼部症狀通常是以口服抗生素和眼科藥物治療。此外，建議酒糟患者儘量去找出並避免會導致本身症狀惡化的生活習慣及環境因素。溫和且恰當的護膚保養品可能也有些幫助。化粧品則可減少酒糟對外觀的影響。

Q6.醫師為什麼開立抗生素治療酒糟？酒糟是細菌感染嗎？

目前不清楚抗生素治療酒糟的確實作用機轉，一般認為主要是抗發炎的效果，而不是抗細菌作用。

(以上Q&A資料感謝「酒糟不糟」網站提供，內容由皮膚專科醫師林政賢醫師協助審閱和編輯)

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