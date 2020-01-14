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膠原蛋白植入劑 打造魅力討喜臉

2020-01-14 15:35醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張鈺珠老師、陳國玉醫師提供專業諮詢】

從相學觀點來看，生活會影響面相，面相又會影響運勢，借助適度的醫學美容，對運勢有加分效果。想要打造一張討喜臉，可透過哪些醫美療程來改善呢？讓專業命理師和整形醫師告訴我們吧！

要擁有好人緣，必須心地善良、心中有愛，懂得正面思考、時常微笑。好人緣的討喜臉通常具備以下特質：

1.圓形臉：人際關係良好，易與人親近，性情愉悅且較為熱情。

2.三停相法：

〈1〉上停：包含額頭之全部。髮際至兩眉中間之印堂、額頭豐隆寬廣，沒有傷疤、痣、凹陷，皺紋少而整齊，髮際不沖印堂之人，父母緣、長輩緣好。

〈2〉中停：兩眉至鼻中膈為止，包含眉、目、鼻、顴等部位。眉毛彎長過目，不鎖印堂、不眉壓眼，兩眼黑白分明、秀長藏神、大小一致，鼻豐隆不露孔，兩顴豐圓有勢，且鼻顴相配之人，表示兄弟緣、朋友緣、同事緣、夫妻緣佳。

〈3〉下停：鼻中膈開始，下至地閣（下巴）為止，包含人中、法令、口、地閣、腮頤等部位。人中深長、上窄下寬，法令不深，口型好、不下垂，地閣寬厚有朝，腮頤豐隆飽滿，耳珠又朝口之人，晚輩緣、子女緣好。

3.眉毛：眉毛在面相代表兄弟宮，決定一個人的個性，也能觀察出個人的社交人際關係，待人接物的態度與能力。眉毛好的人不僅個性好、人際關係佳，也多貴人相助。好的眉毛有以下八大條件：

〈1〉印堂（兩眉之間寬度兩指寛）飽滿寬廣

〈2〉眉尾有聚

〈3〉毛流順暢

〈4〉眉形有揚

〈5〉眉毛長在眉稜骨上，眉眼之間不可太近，眼睛睜開時為一指寬左右

〈6〉眉毛有彩

〈7〉眉尾過目（超過眼尾）

〈8〉眉毛根根分明

4.臥蠶（眼睛下方）：此部位豐厚有肉、色澤鮮明，沒有惡紋、惡痣、皮肉乾枯、色暗污濁之人，其性格開朗、人緣佳，朋友眾多，具有吸引異性之能力。

5.田宅宮（上眼瞼，眉眼之間）：此部位飽滿豐腴、高廣清朗，無傷疤、痣、斑、痕、紋之人，宅心公正仁厚，待人處事正規正舉，可獲異性好感。

6.鼻準頭：此部位有肉之人，個性仁厚，為人熱誠、樂善好施，心地善良、個性隨和，人際關係好，人緣亦佳。

7.嘴巴：嘴形也稱為「水星」，唇形的好壞影響個人婚姻關係，嘴角上揚、唇紅齒白最佳。女性雙唇紅潤、厚薄得宜、嘴角微揚的人，或是唇形與牙齒都長得好的人，心地善良，心口如一，言必有物，異性緣極好，不缺桃花。

8.耳朵：耳朵形狀端正、輪廓明顯、垂珠朝口，其膚色白過於臉且有光澤，表示受父母良好栽培及教育，才華出眾，幼年生活安定，交際廣泛、八面玲瓏，貴人運佳。

常言道「額生財，鼻通財，下巴兜財」，陳國玉醫師深知臉蛋要討喜，必須具備以下臉型圓潤、印堂開闊明亮、山根高挺、鼻翼有肉、臉頰飽滿且緊實（旺夫蘋果肌、富貴蘋果肌）、嘴角自然上揚、下庭飽滿有肉、夫妻宮飽滿⋯⋯等特質，若希望改變原有的面相，讓自己變得更具魅力，除了借助妝髮的技巧來加強，也能透過光電雷射、微整注射及手術來改善。

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雷射可去除色素沈澱 填充注射可改善凹陷

陳國玉醫師說明，皮膚上沈澱的色素可利用光電雷射去除，而蘋果肌凹陷、淚溝、法令紋、面頰、山根、下巴等部位，則可藉由填充注射來改善。注射物的材質包含玻尿酸、膠原蛋白植入劑、晶亮瓷、洢蓮絲、舒顏萃等，各材質均有適合施打的部位，只要經過醫師專業評估，選擇合法的產品，再由經驗豐富的醫師來施打，就是安全變美的最大關鍵。

膠原蛋白植入劑具有許多優勢，舉凡改善黑色素造成的肌膚暗沉，提升膚質明亮度，更能針對有需求的位置進行填充、提拉。由於膠原蛋白植入劑注射後不易位移，十分適合打在法令紋、蘋果肌及淚溝等部位的凹陷處，因此可達到填補、撫平的功效。不僅如此，膠原蛋白呈現乳白色，其中的蛋白質會分解成氨基酸，可幫助肌膚淡化色素沈澱，而有些人先天眼眶較為凹陷，或因老化、保濕不足、膠原蛋白流失造成眼眶骨流失而導致的眼眶凹陷，讓黑眼圈部位看起來顏色較深，被旁人誤認為常熬夜、精神不佳或工作效率差，針對這樣的「結構型黑眼圈」，施打膠原蛋白植入劑也會有明顯的改善。

施打膠原蛋白植入劑後　應避免重壓、高溫

施打膠原蛋白植入劑後24小時後，即可全臉化淡妝，若有施打光電雷射的需求，建議隔兩週後再行施打；只要術後照護得宜，搭配合宜的日常保養，盡可能避免熬夜、抽菸、喝酒，效果平均可維持3～6個月。陳國玉醫師提醒，僅管膠原蛋白植入劑不易位移，但為了避免施打部位變形，術後仍要避免大力的按摩、揉壓，一週內不要去高溫場所（如泡澡、蒸氣浴），也不要從事過度激烈的有氧運動，以免加速膠原蛋白的代謝。

陳國玉醫師分享，診所裡曾有一位女性員工因為工作、家庭兩頭燒，臉上掛著眼袋、淚溝、黑眼圈，拍照時的疲憊感總是得靠修圖才能遮掩，經過膠原蛋白植入劑的施打後，撫平了淚溝、修順了蘋果肌的線條，也改善了黑眼圈，讓她看起來更年輕，最重要的效果美麗又自然，充分展現膠原蛋白植入劑的優勢，不僅臉蛋變得更討喜迷人，工作上更是大大提升客戶的成交率，業績自然輕鬆達標。

愛美是人的天性，陳國玉醫師提醒讀者，無論要做何種醫美療程，都應該選擇合法的醫療院所、經驗豐富的醫師，術前與醫師詳細諮詢，討論要改善哪些肌膚困擾，再選擇適當的術式和材質，才能輕鬆變美，更避免不必要的副作用喔！


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張鈺珠 老師

經歷：中華民國人相學會第六屆理事｜知名人相學大師蕭湘居士叩頭大弟子｜日本植村秀彩妝學校畢業｜開運面相結合彩妝美學第一人｜台灣相學醫美講座首席講師

專長：談相．觀氣：面相．手相．摸骨．氣色｜化妝教學：開運化妝．OL彩妝教學．手面相教學


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陳國玉 醫師

學經歷：優佳美時尚診所院長｜中華血循危象醫學會發起人｜Thermage電波拉提原廠認證講師｜2019台灣醫抗衰老暨微創美容交流學會春季大會講師（面部年輕化、私密年輕化、治療與安全注射解剖學、併發症處理）｜2019台灣醫抗衰老暨微創美容交流學會春季研討會講師｜2019台灣醫抗衰老暨微創美容交流學會再生醫學增生治療高峰論壇講師｜2019台灣醫抗衰老暨微創美容交流學會婦女私密年輕化治療學程講師

專長：拉提-音波、電波、QUILL線、Silhouette Instalift塑立愛立提線｜填充-膠原蛋白植入劑、玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲

【更多精采內容請見《醫美時尚109年1月號》】

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《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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