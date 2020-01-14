打造彈潤美肌 就用鳳凰電波

【採訪撰文／Miki；本文感謝劉妍希醫師提供專業諮詢】

想要打造彈潤美肌，效果當然重要，效率也很重要！電波拉提一直是許多愛美人士的首選，現在它已經進化到第四代的「鳳凰電波」，讓變美可以更有效率、更加精準！鳳凰電波有哪些優勢呢？聽聽專業醫師怎麼說吧！

Q.鳳凰電波為何能迅速打造緊緻、彈潤的肌膚？

電波拉提的原理是利用單極射頻深入肌膚深層進行加熱，刺激膠原蛋白增生，使肌膚緊緻拉提。從第一代主機推出後，目前已進化到第四代的FLX鳳凰電波，和第三代CPT電波拉提（Comfort Pulse Technology）相較，鳳凰電波的探頭表面積增加到4cm²，接觸面積變得更廣，也有較好的治療效能。

鳳凰電波擁有智能校正的能量優化技術「AccuREP」，進行治療時，探頭會自動偵測肌膚電阻，微調每一發數應該輸出的能量，讓每吋肌膚接收到最適當的能量，整體達到更均勻的效果，更提升了治療效率。此外，過去電波拉皮僅限於垂直震動，鳳凰電波則進化到全方位的「迴旋震動模式」，治療時噴灑冷媒，降低熱感，避免表皮承受過度的熱傷害，在神經開始傳送到大腦之前，就先干擾訊息，大幅降低了痛覺，使治療過程更加舒適。

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Q.四種不同的探頭，分別有哪些特性呢？

第四代鳳凰電波全新改版為四款探頭，分別是「碧眼」、「紫鑽」、「藍鑽」、「黃金美體」，各有不同的作用面積、深度、發數、適用部位，功能也有全面的調整與升級。因此，除了可用於改善臉部鬆弛，鳳凰電波也能施打在身體其他部位。舉凡眼皮下垂、法令紋、雙下巴、鬆弛下顎線、脖子細紋，以及蝴蝶袖、產後腹部鬆弛、臀部下垂、大腿橘皮組織等，都可用以改善。

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Q.想要施打鳳凰電波，需要注意什麼呢？

施打鳳凰電波前，若曾經接受過其他醫美療程，都應事先告知醫師，只要和醫師做好詳細溝通，選擇適合的探頭及發數，就能達到最好的效果。不過，正確的保養態度才是最重要的！日常保養首重「防曬」及「保濕」，才能確保施打後的成效。總之，愈早開始凍齡，效果就愈好！只要利用鳳凰電波，儘早把膠原蛋白的庫存儲備好，就是維持肌膚年輕的上上之策喔！





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劉妍希 醫師

學經歷：台灣皮膚科專科醫師｜自由維格皮膚科診所皮膚科暨醫美主治醫師（高雄市左營區）｜台灣皮膚科醫學會會員｜高雄長庚醫院皮膚科專科醫師｜高雄醫學大學附設中和醫院住院醫師｜建佑醫院皮膚科主治醫師｜費雯麗醫美中心主治醫師｜台灣皮膚科醫學會雷射與脈衝光教育訓練認證合格｜Ulthera/Sculptra/Miradry/Radiasse/Restylane原廠認證醫師

專長：一般皮膚病（青春痘、香港腳、皮膚癢、病毒疣、溼疹、帶狀皰疹、乾癬）｜醫學美容（淨膚、光纖、飛梭雷射、除斑除痣除疤、肉毒桿菌除皺、玻尿酸微整形）｜皮膚外科（嵌甲治療、皮膚腫瘤切除）

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