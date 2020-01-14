膠原蛋白注射 打造你的幸福臉方程式

【整理／MiKi；本文感謝王柏鈞醫師提供專業諮詢】

人人都希望追求美麗，但「美麗」的定義是什麼？每個人都有自己的想法，每位醫師的標準也各有不同，其實「幸福臉」就是一種充滿幸福感、令人賞心悅目，使人感受到喜悅、滿足的面容。這樣的臉龐該如何打造呢？讓專業醫師來告訴我們吧！

Q.什麼是「幸福臉」？如何利用微整注射來打造呢？

理想中的「幸福臉」，必須自然飽滿、線條柔和、膚色水嫩透亮，呈現出容光煥發的質感，這就是「幸福臉方程式」的最大關鍵。「幸福臉方程式」有兩大改造重點，第一是正臉的「小三八紋」，舉凡淚溝、法令紋、木偶紋等，會讓人感到略顯疲態、老態，第二是臉部輪廓的「大三八區」，包含太陽穴、頰凹、下巴線等，則決定了整個臉部的立體感和柔和度，而這些肌膚困擾，都可以利用微整型注射來有效地解決。以眼周為例，黑眼圈、淚溝、靜態紋不僅是面部的年輕殺手，對醫師而言也是非常棘手的難題。臨床上觀察發現，「膠原蛋白植入劑」可抑制黑色素形成，在改善黑眼圈上相當有效，更可直接撫平淚溝、增加肌膚的彈性和飽和度，進一步減少細紋、鬆弛等問題，讓臉蛋回到自然年輕的模樣。

Q.膠原蛋白植入劑有哪些優點？和玻尿酸有何差異？

膠原蛋白植入劑不同於一般面部填充劑，僅止於填補臉上皺紋凹陷。膠原蛋白植入劑的特別之處，是作為「肌膚的營養補充品」，不僅可立即補充流失的膠原蛋白，更可提供皮膚中自體膠原蛋白再生所需要的營養物質，達到自然、澎潤的效果。換言之，膠原蛋白植入劑可同時改善輪廓線條，更能增加肌膚的飽滿度，讓膚質呈現水嫩透亮的質感，因此成為打造「幸福臉」的最佳利器。

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Q.施打後如何照護肌膚？多久可恢復正常保養呢？

療程結束後，建議盡量不要用力按摩注射部位，6小時後即可洗臉，24小時後可化淡妝、進行正常保養程序；術後一週內應避免菸酒，也不要攝取辛辣刺激、海鮮等食物，避免注射部位發炎，也要避免前往高熱環境，烤箱、桑拿，以免導致注入的膠原蛋白加速代謝。

注射膠原蛋白植入劑後，我們能立即在臉上看見改變，一般效果可維持8～12個月，不過膠原蛋白的降解速度仍會因個人體質、作息而有差異，注射的部位和劑量也會影響維效期。提醒讀者，只要維持規律的生活作息，適量補充維生素C，就能幫助新生膠原蛋白的建構，讓膠原蛋白植入劑的效果更好、更持久喔！





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王柏鈞 醫師

學經歷：微美時尚診所院長｜福州新時代·微美整形醫院技術總監｜廣州觀自在·微美整形醫院技術總監｜香港寶格曼醫療集團海外院長｜海峽兩岸醫美整形交流協會理事｜中華兩岸全效抗衰老促進協會講師｜中華微整形醫學會講師｜双美膠原蛋白原廠講師｜LG伊婉玻尿酸原廠講師｜愛塑美童顏針注射講師｜儷致肉毒桿菌素注射講師

專長：埋線拉提｜面部雕塑｜除皺拉提｜注射回春

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