新型「電動微針筆」微針界的皮秒雷射

【撰文／Evelyn】

許多人以為臉上的凹疤、毛孔、紋身只能靠雷射飛梭治療去除，然而，新科技提供了那些遲遲不敢嘗試雷射的患者另一個治療選擇──新型「電動微針筆」。它的功能超越市面上現有的微針，獨特專利的微針設計，運作模式像飛梭雷射，卻沒有飛梭雷射的副作用。目前已應用超過57例臨床適應症，治療時間快、且能提供消費者更多重的治療效果。

認識新型「電動微針筆」

新型醫療微針筆的治療原理為使用特殊設計的微針組，每秒在皮膚上產生1920個孔，以微破壞的方式進行，刺激纖維底層細胞、讓膠原蛋白增生，得以治療肌膚問題，整個療程可在五分鐘內結束。新型醫療微針筆療程的適應症不僅是毛孔改善，還有凹陷形疤痕、膠原蛋白誘導治療(CIT)、除紋、肌膚活化、皮膚老化皺紋、黃褐斑（白斑）、女性妊娠紋、雄性落髮、私密處緊實等。除了單一形式的治療，更可以讓醫生評估狀況，以雙重或多重形式，同時進行治療。

獨特微針探頭 安全性更高、效果更好

有別於其他微針探頭，新型醫療電動微針筆的獨家專利16垂直微針設計，可以避免因斜落角度造成的皮下出血，同時將活性成份送到皮膚深層。速度快，減少病患疼痛感，因此無須麻醉也可治療臉部或皮膚敏感部位。此外，爲確保療程安全衛生，使用一次性醫療級專利即棄微針，無二次感染問題。

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搭配專為微針療程設計的成分 效果事半功倍

使用新型醫療電動微針筆定期接受療程，可持續確保治療效果以及強化肌膚。並搭配搭配專門設計保養產品，將玻尿酸與高濃度維生素以及抗氧化劑融合，再加上與胜肽級膠原蛋白促進生長因子的結合，能夠更有效地恢復種種肌膚問題。當做定期肌膚保養，或為修護肌膚失衡的膠原蛋白、彈力流失、黑色素沉澱、疤痕等，讓肌膚更加滑順、柔嫩、富有彈性，更有效長時間提昇肌膚整體明亮度。對新型醫療微針筆治療效果的維持有極大幫助。

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