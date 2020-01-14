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「少女線+海芙音波」打造緊實Q彈肌

2020-01-14 15:33醫美時尚

【採訪撰文／Xuan；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

女人一過30歲就會開始發現老化狀況一點，照鏡子發現蘋果肌掉下來了、法令紋跑出來了，就連輪廓線都快消失了，每天都覺得心情好差，聽朋友說埋線搭配音波效果很好，是真的嗎？

複合式治療K.O肌膚老態問題

張健淵醫師表示，一般老化最常見的三大問題：下垂、體積/骨骼流失、皮膚膠原的老化鬆弛等等多重問題，所以必須使用複合式治療，才能達到全面性的改善，醫師會依個人問題及需求來選擇適合的治療方式共同施作，如下垂問題能使用「第三代鈴鐺線（俗稱少女線）」來拉提、體積/骨骼流失的部位可以「少女針」注射填補、真皮膠原老化鬆弛則是使用「第三代海芙音波」使膠原蛋白增生幫助肌膚緊實。

埋線拉提+音波緊實

第三代鈴鐺線（俗稱少女線）拉提最大的兩個特色，一是材質為PLGA，有別於以往其它埋線拉提的PDO、PDS等線材，少女線維持時間會較久，刺激膠原的能力也較強；第二是其類似鈴鐺的結構，能提供肌膚360度全面性的支撐，相較於其它結構帶刺的線材，在支撐力上差異非常大，而滑動式的鈴鐺設計，能讓皮膚在表情活動時有緩衝的效果。

張健淵指出，但如果是嚴重的皮膚膠原流失，建議先以第三代海芙音波來治療鬆弛問題，待3～4個月後鬆弛問題改善了，再以少女線改善下垂問題，海芙三代屬於「聚焦式音波」，可直接精準地聚焦在所需深度，藉由「加熱」使膠原蛋白增生，達到皮膚緊緻的效果。而海芙三代擁有多種尺寸探頭，相較於美國音波更適合亞洲人側臉轉角較大的臉型，治療時能夠更加服貼，使施打效果更佳。

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【醫師小叮嚀】

所有醫美問題最重要的還是要是「醫師的診斷」，才知道適合做什麼樣的「治療」，因為每一種治療也都有它的適應症，想要只用單一治療來解決所有的問題是不太可能的，所以複合式治療可能才是目前的主流。


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張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

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【更多精采內容請見《醫美時尚109年1月號》】

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醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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