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「UP雷射」突破痘疤治療瓶頸

2020-01-14 15:33醫美時尚

【採訪撰文／編輯部；本文感謝皮膚專科醫師鄭國良、王昭欽、林亮辰提供專業諮詢】

根據臺灣皮膚科醫學會「青春痘肌膚治療行為保養大調查」中發現，青春痘及毛孔粗大是大多數人最在意的肌膚問題，其中有「痘疤問題」的人佔了76%之多，許多接受過痘疤治療的患者，對於過往的治療效果都不甚滿意，直到UP雷射的出現，重拾痘疤患者對於治療的信心度，甚至還說『如果UP雷射早一點出現就好了』！

UP雷射治療效果能超過預期

王昭欽醫師表示，早期的二氧化碳飛梭雷射治療痘疤非常痛、術後恢復期又長，效果往往還未必盡如人意，因此許多患者期待能有治療效果更好、也能兼顧修復期的雷射治療。UP雷射可說是痘疤族群的一大福音，它的光束兼具深度穿透（近4mm）、最佳汽化凝集比的特性，不僅對於深層棘手的冰鑿型疤痕也能改善，還大大降低了雷射後色素沈著的機率。對於早期二氧化碳飛梭治療三到四次才稍顯成效的嚴重型痘疤，UP雷射往往一至兩次就可以看出治療效果。然而痘疤型態多元、損傷狀況也因人而異，還需要針對個別狀況，量身訂作治療方案，才能獲得最佳的療效。王昭欽建議以UP雷射廣泛地改善疤痕，並針對疤痕成因搭配各式治療逐一擊破，如膠原蛋白增生劑、皮下疤痕鬆解、深層點狀化學換膚、疤痕提升或切除等，唯有如此，才能讓治療成效更上一層樓。

FDA通過35項適應症，能治療多種皮膚問題

鄭國良醫師指出，臨床上發現許多年輕人的凹疤和痘疤都深達皮下2～4mm，而傳統飛梭雷射因熱傷害較高，安全起見作用深 度會在1～2 mm因此對於疤痕組織較深的凹疤，往往治療多次都無法有很好的效果，UP雷射能自由調整治療深度，深度可達皮下近4mm，經過3～6次療程，能讓萎縮型痘疤達到50～60%的改善，是目前痘疤治療的主流！除了除疤還有能使皮膚年輕化的效果，且通過美國FDA多達35項適應症，一機多用，能治療許多肌膚問題。UP雷射輔助國外行之有年的的經皮傳導技術，將藥物、聚左旋乳酸、傳明酸或維他命C等成分傳導至皮膚內，治療同時能有美白及膠原蛋白增生的效果，更可搭配皮下注射填充物或電音波拉提等複合式治療，一加一大於二的治療選擇，能讓患者達到更佳的治療效果。

▲ 鄭國良、林亮辰、王昭欽醫師在皮膚科醫學年會上分享UP雷射臨床使用經驗。
▲ 鄭國良、林亮辰、王昭欽醫師在皮膚科醫學年會上分享UP雷射臨床使用經驗。
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能有效改善膚質、治療疤痕、預防疤痕產生

林亮辰醫師強調，很多人認為痘痘發炎後就會自己消失，但痘痘消失之後產生的凹疤和皮膚組織受損是很難癒合，所以千萬不要等到凹洞出現再來治療，凹洞形成時間越久、越難治療！較好的方式是在痘痘剛開始形成時就要治療，紅痘疤能施打M22彩衝光，降低發炎反應和血管增生，也能預防發炎過久產生膠原蛋白流失等的現象，而已形成的新舊凹疤建議可使用UP雷射提早介入預防疤痕形成、促進組織深層癒合，還能搭配藥物或生長因子傳導，讓肌膚有年輕化的效果。UP雷射在美國是治療燒燙傷疤痕為主，能破壞沾黏組織、生成新生組織，國外也有相當多的論文證實預防疤痕的效果良好，若在縫合性手術後一個月開始做UP雷射，能促進正常組織增生、減少疤痕組織，未來勢必是預防疤痕的主流治療之一。

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【更多精采內容請見《醫美時尚109年1月號》】

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