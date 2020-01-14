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細胞療法 真有那麼神？

2020-01-14 15:31醫美時尚

【整理／編輯部】

「幹細胞」是所有細胞分化的源頭，具有細胞修補及再生的能力，在醫療上可用於燒燙傷、褥瘡及痘疤等修復，也有許多治療的成果，隨著台灣衛福部發布《特管辦法》，自體脂肪幹細胞療法也將持續大放異彩。然而，坊間某些品牌標榜將幹細胞衍生物注射進體內，或是添加進保養品，宣稱「絕對可以抗老」，真有那麼神嗎？

細胞療法在台灣應用多年　可修復缺損、促進新生

以自體脂肪幹細胞來說，它萃取自患者的身體，無需異體配對，來源安全、無排斥疑慮，也因屬於中胚層細胞（mesoderm），性質較為穩定，在過程無污染的前提下，培養複製的技術也相對簡單，只要患者沒有罹患癌症，局部注射後99.9%無副作用。

目前在台灣，自體脂肪幹細胞不僅可用於治療實體癌、慢性缺血性腦中風、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，也可應用於整形醫美，藉以適度改變外觀，促進肌膚的新生。舉凡促進傷口癒合、加速組織缺損修復、增加脂肪填補的脂肪細胞存活率，以及抑制過敏及減少發炎反應等，都是自體脂肪幹細胞療法可期待的效果。

人體幹細胞加入保養品　目前尚未合法

只是，某些業者宣稱將幹細胞注射進體內，或是添加進保養品，讓愛美人士恢復年輕，則稍有疑慮。這類幹細胞保養品和一般保養品有什麼差別？是否能夠全齡、長期使用？事實上有多大的成效？以及最重要的問題——是否真的「絕對可以抗老」？業者是否誇大其詞，都需要我們特別留意。

台灣衛福部於2018年發布的《特管辦法》對於「細胞治療」已有詳細的規範，將細胞治療用於醫療已經合法，目前自體脂肪幹細胞在國內僅可塗抹於傷口、注射於缺損組織，靜脈注射療法則目前尚未合法，價格部分也將有政府公定的區間範圍。希望接受「細胞治療」的患者，必須經過相關申請程序，也要選擇經過衛福部認可的醫療院所，才能接受治療。

而「將幹細胞加入保養品」目前尚在未合法階段，所以若業者標榜「注射」、「塗抹」、「口服」幹細胞，可信度並不高。此外，幹細胞的培養也需要時間，依據所需細胞量和各試驗室的技術而有差異，一般約需數週至數個月不等的培養期，因此抽脂和自體脂肪幹細胞療法無法同時間進行。假使有業者強調幹細胞能透過靜脈注射至體內，或是價格過高、標榜過於迅速神奇的功效，民眾千萬不能輕易相信，也要特別留意相關資訊，以免受騙。

多聽、多看、多想　‬才能確保自身權益

細胞療法雖有許多細節尚未得到完整定論，依然可望有持續的進展。面對市面上宣稱「以新科技研發」的保養品或醫美技術，民眾應審慎觀察、確認安全性，才能為自己的權益把關，而媒體更應該肩負起教育的責任，盡力讓大眾瞭解新科技的相關資訊，清楚地分析優劣和相關風險。

當大眾普遍具備了相關知識，自然會重視醫美風險，也懂得突破盲點，多聽、多看、多想，更要選擇通過衛服部核准的醫療機構，再接受治療；當醫療院所受到消費者的敦促，自然會配置真正專業的人力和設備，提供的醫療品質便將隨之提升。總之，聰明停看聽，千萬別輕信誇大不實的療效，才能確保消費者自身的健康與權益——這樣的良性循環，值得你我期待。

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【更多精采內容請見《醫美時尚109年1月號》】

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《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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