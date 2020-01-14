擺脫眼鏡的束縛 讓你擁有清晰好視力

【採訪撰文／Evelyn；本文感謝張朝凱醫師提供專業諮詢】

你是人家口中的四眼田雞嗎？相信眼鏡族都有這樣的困擾，拿下眼鏡世界直接朦朧美特效，眼鏡從山根滑到鼻頭是日常，戴隱形眼鏡又無法戴太久，眼睛乾澀、痠、痛隨著隱形眼鏡而來，每次都很想吶喊『好想擺脫近視一族啊！』近視造成許多不便，許多人會選擇進行近視雷射手術來改善視力。近視雷射技術日新月異，新型微創科技「SMILE全飛秒」更是雷射近視的新趨勢，聽聽擅長雷射近視手術的眼科權威醫師張朝凱怎麼說？

近視雷射問卷大調查：為何不考慮做近視雷射？

34% ▸▸ 害怕眼睛瞎掉

25% ▸▸ 雷射後視力不佳

13% ▸▸ 擔心乾眼症

17% ▸▸ 戴眼鏡或隱形眼鏡就很方便了

11% ▸▸ 再次近視

※ 問卷調查數據資料由《醫美時尚》官網2019年12月份收集統計 ※

根據世界衛生組織WHO資料顯示，世界各國近視盛行率介於8%～62%之間，而台灣18歲以下近視率卻高達85%！台灣民眾近視比例高，20多年前台灣就引進了近視雷射手術，到現在已有上百萬人施做過近視雷射手術，手術過後的人都表示：『擺脫眼鏡好輕鬆，生活也便利許多。』有20年近視雷射經驗的眼科醫師張朝凱表示，我自1999年開始執行近視雷射手術至今已累積超過8萬個案例，大多來施作近視雷射的人，都是不想戴眼鏡或無法戴隱形眼鏡，甚至是工作或生活上的需求（如空姐或運動員），也就是說許多人都覺得戴眼鏡或隱形眼鏡是非常麻煩的。即使近視雷射手術已經很純熟，為何還是有許多人不敢做手術呢？根據《醫美時尚》官網問卷大調查，發現大部分的人還是最擔心手術的安全性，害怕術後眼睛會瞎掉或是再次近視等等的問題。張醫師指出，早期近視雷射術後會容易有乾眼症問題，新型微創科技「SMILE全飛秒」近視眼雷射手術，改善了過往雷射術後許多不適應症，安全性不僅更高，患者對於術後滿意度也相對增加許多，「SMILE全飛秒」近視眼雷射勢必成為未來趨勢。

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什麼是「SMILE全飛秒」近視雷射？

近視通常是角膜弧度太凸或眼軸太長，導致影像無法聚焦於視網膜前方，必須帶凹透鏡矯正。而近視雷射是藉由雷射氣化角膜厚度改變角膜弧度（通常是讓角膜弧度由陡變平），讓影像能夠重新聚焦在視網膜。張朝凱醫師說明，「SMILE全飛秒近視雷射」全名為SMall Incision Lenticule Extraction（微創角膜透鏡萃取），是利用雷射在角膜內掃瞄出近似超薄隱形眼鏡的形狀的超薄角膜（稱為：角膜透鏡），再透過微創小傷口萃取出角膜透鏡，因此改變了角膜弧度，也讓影像光線能夠正確聚焦於視網膜，達到矯正近視和散光的效果。SMILE手術只要一台全飛秒雷射機器就可完成治療，手術時間短舒適度更高，因手術不需製做角膜瓣，恢復期縮短、安全性更高，術後眼睛也較不容易感到乾澀。

美國加州近視雷射專家Dr. Robert Lin也推薦「SMILE全飛秒」

Dr. Robert Lin表示，以前的患者幾乎都是選擇LASIK近視雷射手術，也就是有角膜瓣的雷射近視手術，因美國加州天氣乾燥，許多患者術後會感到乾眼不適，「SMILE全飛秒」改善了這問題，因微創傷口術後較不會出現乾眼問題，無需製作角膜瓣讓傷口更加安全，所以現在Dr. Robert Lin 80～90%的患者都選擇「SMILE全飛秒」近視雷射手術。

▲ 減少角膜神經受損 降低暫時性乾澀 分享 facebook

筆尖般微創傷口 最短23秒舒適體驗

張朝凱醫師指出，SMILE全飛秒是可依個人度數及用眼需求，客製角膜透鏡的大小與厚度，利用極小光點、極低能量、極速脈衝三大特點，將飛秒雷射能量聚焦於角膜基質層，且不會傷害周圍組織，2～4mm的微創傷口能保持護角膜表面完整性，縮短術後恢復期，又能維持角膜與視力的穩定度。更值得一提的是，SMILE全飛秒雷射核心技術曾獲2018年諾貝爾獎，一機完成治療，只需要最短23秒的雷射時間，至今在全球突破200萬隻眼睛治療量，深受患者肯定。

「SMILE全飛秒」手術流程4步驟

【STEP 1】角膜負壓吸引定位。【STEP 2】開始雷射製作角膜透鏡。【STEP 3】角膜透鏡取出。【STEP 4】完成雷射視力矯正囉！ 分享 facebook

「SMILE全飛秒」4大優勢

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重現新視界 術後患者現身說法

行銷設計 喬伊：行銷設計的工作就是要高度使用電腦，而且是用「盯」的方式，因為需要調整的東西有些真的很微小，有時候一眨眼整個感覺就不對了，所以大多行銷設計人員鼻樑上都掛著一副眼鏡，長時間近距離盯著電腦怎麼可能不近視，而且那個度數沒有再客氣，逐年攀升，剛好同為行銷設計的朋友在諾貝爾眼科做過近視雷射手術，且術後恢復狀況不錯，因此立刻找了張朝凱醫師評估決定擺脫這個從學生時期開始跟著我的眼鏡，手術過程其實沒什麼感覺，蠻快就結束了，幾天之後真的覺得整個世界好清晰，也不會覺得眼睛乾澀或哪裡特別不舒服。

會計 小康：會計是個需要高度專注的工作，一個數字Key錯，可能就會害公司賠錢，每天都在各式請款單、發票、excel中打滾，常常瞇著眼睛對數字、確認金額等，因為每天和數字為伍，下班後就喜歡玩手遊放鬆，直到某天等公車時，我發現我看不到公車的數字，要等它靠很近時才看的到，也常常因此搭錯車，至諾貝爾眼科診所檢查後，就立刻預約「SMILE全飛秒」了，整個手術過程非常舒適，完全不覺得自己是在動手術，一次改善散光跟近視，再也沒發生過搭錯車的狀況了（笑）。

IT人員 Alan：我工作的時間非常長，不但燒肝也傷眼，需要長時間注視電腦、程式，常常看著日出工作都還沒結束，近視度數也逐年增加，不知不覺也成為高度近視一族了，「肝已經不好了，至少眼睛要顧好吧！」經由張朝凱醫師建議，決定施作「SMILE全飛秒」近視雷射手術，過程非常快速也不需換床，而且術後也很好照顧，現在完全都不用帶眼睛，瞬間覺得鼻樑變輕了，視覺上看起來鼻子也更挺了！

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醫師小叮嚀

張醫師提醒術前須配合做詳細檢查、評估，「SMILE全飛秒近視雷射」適合年齡18歲以上有近視或散光的患者，並且近視加散光≦1500度（球鏡度數≦1000度，散光≦500度），屈光度數穩定，連續兩年屈光度數變化不超過50度。





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張朝凱 醫師

經歷：台灣諾貝爾醫療集團執行長｜台灣眼科醫學會監事（雷射屈光手術委員召集人）｜台灣白內障暨屈光手術醫學會理事長｜台灣雷射光電暨內鏡微創協會理事長｜海峽兩岸醫藥健康交流協會理事長｜高雄醫學院醫學系｜美國哈佛大學公衛碩士｜美國麻州眼耳鼻喉科醫院（MEEI）研究｜美國南卡羅萊納州立大學醫管博士｜元培醫事大學兼任副教授

專長：SMILE全飛秒近視雷射手術｜LASIK 7次元近視雷射手術｜飛秒輔助高階白內障手術｜角膜塑型兒童視力矯正

【更多精采內容請見《 醫美時尚109年1月號 》】