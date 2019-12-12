新型眼周療程+高濃度活性成分 對抗眼周老化問題

【撰文／編輯部；本文感謝馬佳蔓醫師提供專業諮詢】

執行主編Katherineの煩惱：編輯經常熬夜趕稿，每天都不知道要眨眼幾次，最近仔細一看才發現眼周老化了不少，暗沉、細紋、乾燥…等問題都浮現了，真的是覺得很困擾。與皮膚科醫師馬佳蔓諮詢後，醫師建議我使用新型的TMA熱力點陣皮膚治療系統，施打完再立刻塗抹高濃度NCTF活性成分，治療時會在皮膚上造成許多小孔洞，能讓高活性精華順利滲透進肌膚內，可以解決眼周多種老化問題，眼周皮膚較薄很適合這種治療方式，聽完讓我真的迫不及待趕快進行療程了。

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名醫來解惑療程 Q&A

Q.眼周肌膚問題建議以什麼療程治療？

可使用新型「熱力點陣皮膚治療系統」，是透過非雷射、非電波、非超聲波的方式，其原理是利用鈦金錐體接觸皮膚來傳遞熱能，使皮膚產生剝離微孔或非剝離凝結狀態，可治療皺紋或細紋，透過專業醫師評估判斷，依個人狀況量身訂製專屬治療，能有效延緩皮膚老化現象。

Q.術後要如何保養？

術後3天內搭配使用保濕的精華液，幫助肌膚保濕及修復，3天後即可使用保濕乳液，大概一周結痂脫落就可以發現肌膚狀況改善許多了喔。

Q.眼周療程的治療重點？

馬佳蔓醫師表示，熱力點陣皮膚治療系統是採用恆溫鈦金屬，可快速均勻的傳遞熱能，相較於其他以往的治療方式，這個方式在治療過程中對皮膚的熱傷害相對較少，且治療過程疼痛度較低，療程後的恢復期也短。均勻傳遞熱能至皮膚，能有助於膠原作用，使皮膚呈現細緻的明亮肌感。在眼周治療時，通常會在施打後搭配高濃度NCTF活性成分，可使療程效果更佳。

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【Step1】與醫師諮詢確認眼周狀況。

【Step2】進行「TMA熱力點陣治療」療程幾乎不痛。

【Step3】施打後塗抹「高濃度NCTF活性成分」。

【Step4】敷上高修護面膜來鎮定療程後的肌膚。

術後感想

治療過程非常快，就如同醫師諮詢時說的，治療時真的沒有什麼感覺，療程後只是覺得眼周皮膚有點熱熱緊緊的，而整個過程醫師也非常的溫柔，讓人一點也不緊張，也更期待著治療後的效果！

※ 備註：NCTF是53+1種活性成分，內含12種維他命、23種胺基酸、6種輔酶、5種核酸鹼基、6種礦物質、1種抗氧化成分、與1種玻尿酸。 ※





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馬佳蔓 醫師

學經歷：EK美學皮膚科主治醫師｜中國醫藥大學醫學士｜臺中榮民總醫院皮膚科專科醫師中華民國皮膚科專科醫師

專長：各式雷射光療抗老｜電波音波拉皮｜抗老化醫學｜雷射除毛

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