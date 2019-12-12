「生髮帽」為你找出一絲生機

【撰文／Evelyn】

根據衛生署統計，台灣25～65歲之間有禿頭困擾者約有360萬人口，並有年輕化趨勢，每5位成年男性就有1位禿頭，據了解，困擾男性外在因素前三名為禿頭、臉部暗瘡、肥胖，除此之外，高達8成以上的人會在意另一半禿頭，更有人指出除非你是巨石強森、馮迪索等級的，不然很難駕馭光頭，也因此生髮門診的諮詢有逐年升高的趨勢，男性也越來越重視落髮問題，目前風靡海內外的「生髮帽」標榜能夠居家照光，讓延緩掉髮這件事融入生活中。

一頂頭盔解決你的頂上無毛

低能量雷射運用於生髮研究上，已經有非常多年的時間了，但以往患者必須每周好幾天親赴診所照光，由於便利性低，也因此常常有人療程未完成就中斷，而生髮頭盔解決了這項痛點，能夠方便在家使用，主要應用在「雄性禿落髮(遺傳性落髮)、女性落髮、髮量稀少」等問題，其作用原理便是透過低能量雷射光照射毛囊，其雷射光具備四重功效：

第一重：刺激頭皮微血管擴張，進而促使血流量上升，改善頭皮血液循環。

第二重：毛囊接收足夠的血液流量，因此能吸取更多養分，減少因營養不足而造成的落髮情況。

第三重：減緩落髮後，將原本受損的頭皮與毛囊開始進行修復，強化毛囊活力。

第四重：促進健康頭髮生長，由脆弱的細髮轉變粗壯，頭髮較不易斷裂。

在生髮帽的選擇上，患者可選擇加載了高效能專利技術──69顆雷射光源模式，這樣的模式突破一般生髮帽的雷射技術限制，效果也會更加乘。操作方式也相當簡單，建議使用頻率為每天一次，每次18分鐘，只需配戴上及可，配戴期間也可繼續進行手邊工作不受約束。在臨床實驗中，針對百名亞洲人進行生髮頭盔測試，每位測試者平均增加每平方公分16.5根頭髮的密度（相當於毛髮量增加30%）、頭髮直徑變粗11.55微米（相當於毛髮量增粗31%），使用者也給予正向回饋。

／／／ 醫美時尚小叮嚀 ／／／

使用效果因人而異，建議使用前先諮詢專業人員、醫生，而雷射生髮頭盔的原理在於刺激原頭皮毛囊重生，因此若是毛囊已經壞死，則建議植髮喔！

分享 facebook

分享 facebook