美膚新趨勢 ── 電動微針筆

【撰文／K；攝影／Jeff】

《醫美時尚》總編輯很榮幸能參與兩位皮膚專家的對談，對於未來的美膚趨勢能有更深度的了解。來自澳洲的Dr.Andrew Christie與台灣皮膚專科醫師黃政傑，共同討論國外流行的「電動微針筆」，這療程可說是微針滾針的進階版，其電動化可依部位和個人狀況來調整治療深度，若是搭配藥物或美容成分使用，能使治療效果更優化，所以在國外廣受歡迎。

國外正流行的電動微針筆

分享 facebook Dr.Andrew Christie使用電動微針筆已約10年左右的時間，也發表了相當多的國際論文，在國外最常運用在改善膚質、膚色不均等問題，且目前已應用超過57種臨床適應症，可治療毛孔粗大、凹疤、斑點、皺紋，甚至是亞洲人最常見的肝斑問題，一般建議治療4次就可以看到明顯的效果，且破壞性低、恢復期快，療程後3～4天皮膚僅有像被曬傷的感覺，不影響日常生活作息，大幅消費者對療程的接受度。

搭配活性成分傳導，治療同時預防效果更顯著

電動微針筆治療後，會使微細血管中的生長因子被釋放出來，進而也會刺激自體膠原蛋白新生，還能夠搭配許多活性成分來做傳導，如酸類、美白類等，醫師可依照患者需求來評估，先將成分塗抹於肌膚上，再使用電動微針筆快速在肌膚上以每秒創造兩千個微孔通道，此時成分隨著微針製造的微孔通道進入肌膚深層內，活性成分會慢慢吸收且持續作用。像是過往以雷射治療肝斑，只能治療已生成的黑色素，且若能量過高可能會導致反黑，新型電動微針筆治療肝斑時，能將適合的成分安全送至真皮層，加速黑色素代謝、同時預防新的黑色素形成，而這也是一般雷射做不到的。

黃政傑醫師表示，經過這次與Dr.Andrew Christie深入對談後，對於皮膚問題治療方針有更多不一樣的見解，若是未來台灣能夠引進這項療程，可以加入肝斑複合性治療計畫內，會更有助於解決亞洲人最困擾且難治療的肝斑問題。

▲「電動微針」的外型設計輕巧，國外許多醫師都是隨身攜帶方便治療 分享 facebook

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