玻尿酸水凝超導科技 長效保溼還能當載體

【撰文／蔡憶慈】

凡是稍微有點關注肌膚保養或醫美訊息的人，一定都有聽過玻尿酸（hyaluronic acid），也常被稱為透明質酸、醣醛酸，是一種多醣體，廣泛存在於結締組織、上皮組織和神經組織中。玻尿酸最為人稱道的功效之一是它強大的抓水能力，如今更有澳洲公司研發出新的玻尿酸水凝超導科技（HylaFuse），結合三種分子量的玻尿酸，不但能幫肌膚分層保溼，還能擔任載體運送其他活性成分深入肌底，發揮強大的複合功效。

玻尿酸是人體不可缺的物質

根據維基百科，體重75公斤的正常人，體內約含16克玻尿酸，其中約三分之一每天被分解並重新合成。而在美容的運用上，玻尿酸目前主要可分為三種形式：

1.塗抹：無論水相還是油相，玻尿酸都具有高度相容性，因此無論是在化妝水、精華液還是乳液中，都能看到它在其中扮演重要的保溼功能。

2.注射：可用於軟組織內的填充，或用作補充細胞流失的水分、修復老化細胞，達到除皺的效果，效果約可維持6～9個月。

3.口服：玻尿酸不易被胃酸破壞，因此能順利被小腸吸收，口服吸收率達8成，可刺激纖維母細胞，進而達到玻尿酸增生。

不同分子大小 作用大不同

玻尿酸的運用部位與功效跟它的分子量有很大關係，大分子量玻尿酸主要是在肌膚表面擔任保溼的作用；若是注射，則為鼻樑、下巴等靠近骨頭需要塑型的部位。中分子玻尿酸，目前發現會跟皮膚受體結合，對老化肌膚有回春作用；注射則用在真皮皺褶凹陷或欲豐潤部位，例如填充淚溝、蘋果肌等。至於小分子玻尿酸，目前發現會誘發免疫發炎反應及血管增生，有助於傷口癒合；注射則用於全臉真皮層，達到保溼嫩膚的效果。

分享 facebook

新科技增進保溼及載體功能

近來澳洲研發出新的玻尿酸水凝超導科技（HylaFuse Complex Technology），以生物科技將玻尿酸切割成三種大小，特殊的黃金比例除有助肌膚分層保溼外，還能擔任載體的角色。其中，小分子玻尿酸最容易被皮膚吸收，達到使肌膚飽和及校正膚色的效果，還能幫助運送其他活性成分如維他命C、銅胜舦、維他命B5、鋅等；中分子玻尿酸能確保肌膚上層的長效保溼；分子量最大的玻尿酸則在膚表擔任保溼因子的角色和增強防禦功能。臨床證實，玻尿酸水凝超導科技能最大限度的增加吸收效率，比其他形式的玻尿酸能更有效的吸收達150％。

分享 facebook