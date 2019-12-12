解析2020美的趨勢 讓你輕鬆愉快的擁有美麗

【採訪撰文／Evelyn；圖片提供／昀漾美學診所】

相信大家想要施作醫美療程時都有一個困擾，每次去諮詢或施作療程，遇到的醫生都不一樣，總覺得缺少了那麼一點的安全感，有些甚至是由美容師做諮詢後，直接引領你直接進入療程，到療程結束後連醫生長什麼樣子都不知道。徐昊醫師有別於這種經營模式，打造了醫病一家人的美學診所，把所有來此想要變美的人當作朋友、親人般一樣的對待。

夫妻檔醫師協力打造美的殿堂

由徐昊醫生和太太曾雲璿醫生所合力經營的診所，院所裝潢風格時尚簡約。服務流程則是從進門諮詢到療程結束，都是由熟悉的醫師和諮詢師為患者服務，對於病患瞭解程度非常高，因此以「最懂你的醫生」為品牌精神。診所是以不動刀的微整形療程為主，少了一分風險，多了一分安全，讓人能夠輕鬆愉快的擁有美麗增加自信，而徐昊醫師本人就像是從少女漫畫走出來的男主角，對於自身的狀態也是不馬虎，讓人更加信服他對美的鑑賞力，除此之外徐昊醫師還是藍鑽魚骨線以及膠原蛋白植入劑注射認證的指導講師，無論美感或是技巧都有著上乘功力，並能針對每一個人樣貌、特色客製化適合自己的微整方案，不用擔心「複製人」情況出現。

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2020醫美注射趨勢關鍵就在「膠原蛋白」

過往的微整注射，大部分都是施打玻尿酸為主，但其缺點就是無法刺激膠原蛋白新生，因此必須要反覆施打。而近年在兩岸間較流行的注射產品就屬「膠原蛋白植入劑（俗稱稚齡針）」，除了具備填充效果、也能提供皮膚中自體膠原蛋白再生所需要的營養物質，因膠原蛋白是皮膚為結締組織內很重要的成分，具有強大的韌性和彈性能使肌膚澎潤緊緻，但隨著年紀膠原蛋白流失速度增加，肌膚就會顯得鬆垮、凹陷或衰老，膠原蛋白對老化是非常重要的，也是未來的趨勢！

膠原蛋白運用性高多元改善肌膚問題

膠原蛋白可注射在臉部、眼周、乳暈、私密處、甚至是全身需要補充膠原蛋白的部位。具備強大的支撐性，適合用於全臉輪廓的修飾拉提及美化，可淡化黑色素、改善膚質、提升肌膚的光澤與緊緻度。膠原蛋白天然的膠原乳白色對於改善暗沉、淡化黑色素效果很好，近年來許多醫師將其運用在治療乳暈和私密處、黑眼圈，多數消費者治療後都滿意度都很高。若以中胚層療法用徒手注射的方式，依消費者問題及需求，把膠原蛋白當主體再搭配材料，即成為客製的肌膚營養劑，可達到加乘的效果，以及美白淡斑、補水保濕、緊緻除皺等效果，更能滿足現在消費者對於變美的多種需求。

／／／ 徐昊醫師悄悄話 ／／／

定期施打膠原蛋白為肌膚補充養分，才能不斷持續美肌效果，可將膠原蛋白當作定期保養的療程，若是想要維持年輕的肌齡，2020年到來前就先趕快儲存你的膠原蛋白吧！





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徐昊 醫師

學經歷：昀漾美學診所院長｜國防醫學院醫學系畢業｜台中榮總總醫師、專科主治醫師｜中華民國美容醫學會專科醫師｜双美膠原蛋白原廠講師｜肉毒桿菌素注射原廠認證合格醫師｜極線音波拉提Ulthera原廠進階認證醫師｜舒顏萃Sculptra原廠注射認證醫師｜瑞斯朗Restylane玻尿酸原廠注射認證醫師｜藍鑽魚骨線Stratafix原廠講師

專長：針劑微整｜埋線拉提｜光電雷射瓷.舒顏萃.膠原蛋白）｜肉毒桿菌注射（全臉拉提.除皺.瘦小臉）｜埋線拉提｜體雕抽脂/自體脂肪移植填補

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