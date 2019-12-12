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台灣醫師至中國大陸執業 如何自保？

2019-12-12 14:47醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張朝凱醫師、陳美齡醫師提供專業諮詢】

許多台灣的醫美醫師奮勇「西進」中國大陸掏金，卻因為不清楚法規而不慎觸法，或是因為醫療糾紛而被當地警方拘留。台灣醫師若想在中國大陸執業，必須做好哪些申請工作，才能避免相關法律問題呢？本期邀請張朝凱醫師、陳美齡醫師現身說法，為讀者解惑！

台灣醫師到中國大陸行醫 事前申請不可少

「台灣醫師到中國大陸執業，都要事前申請，沒有申請就等同於『密醫』，一旦從事醫療行為就會有法律問題，更可能面臨相關的刑責！」台灣微整形美容醫學會理事長陳美齡醫師指出，具有台灣合法行醫資格的醫師，若要臨時到中國大陸執行醫療業務，可以申辦「短期行醫執業證書（或稱臨時行醫證）」，以確保醫師個人在中國大陸從事醫療行為的合法性，證書效期必須和大陸醫療機構的應聘時間相同，最長三年，三年期滿後若要繼續執業，就必須重新辦理、申請核發。

近年來，醫師在中國大陸境內只能申請一張「短期行醫執業證書」，證書上會標註執業範圍，表示醫師僅能在證書上註記的醫療院所及科別工作，若醫師本身不具備與醫美相關的專科醫師證書，在中國大陸從事醫美相關業務，也是違法行為。此外，「短期行醫執業證書」只能證明「持證者在中國大陸具備醫師資格」，並不具備獨立從事醫療行為的資格，院所必須指派該院具備初級或中級醫師執照的醫師在場指導，才能進行醫療行為。因此，若要長期在不同城市往返進行「多點執業」，還是建議報考「永久醫師資格證書（或稱永久行醫證）」，才能確實避免違法，也杜絕後續衍生的糾紛。

陳美齡醫師補充，根據《臺灣地區醫師獲得大陸醫師資格認定管理辦法》規定，凡具有台灣專科醫師資格，在2007年12月31日前在台灣合法行醫屆滿五年，且於台灣醫療機構執業中的醫師，即可直接以台胞證、醫師證書、專科醫師證書、五年以上的在職證明，申請中國大陸的「醫師資格證書」。

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若發生醫療糾紛 兩岸處理流程略有差異

台灣的醫美醫師在中國大陸執業時，若發生醫療糾紛，勢必面臨相關的法律責任。台灣雷射光電暨內鏡微創協會理事長張朝凱醫師說明，台灣和中國大陸的法律並不相互牴觸，台灣醫師若在台灣發生醫療糾紛，依然可到中國大陸行醫；反之，若在中國大陸發生醫療糾紛，也可以回到台灣繼續執業。一旦發生糾紛，台灣和中國大陸的處理流程略有不同，兩岸的處理流程圖如下：

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無論在何地執業醫師都應確實「知情同意」、「主動關懷」

那麼，若台灣醫美醫師想在中國大陸執業長期發展，又要避免醫療糾紛，建議如何自保呢？張朝凱醫師表示，無論在哪裡行醫，都要確實做到「知情同意」和「主動關懷」兩個步驟。「知情同意」是指醫師在術前必須以「病人能夠瞭解的方式提供治療相關資訊」，讓患者確實理解手術成效和可能的風險，以作出知情並切合實際的抉擇；「主動關懷」則是在術後務必主動關懷患者，無論有否發生醫療糾紛，這些都是身為醫師的基本義務。

最後，張朝凱醫師建議，醫療糾紛容易帶來醫師執業時的責任風險，建議適度善用「醫師業務責任保險」，藉以分擔醫療執業風險、促進化解醫療糾紛，同時保障醫療院所、醫師、患者的合法權益，讓和諧的醫病關係，更值得你我期待。


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張朝凱 醫師

經歷：台灣諾貝爾醫療機構執行長｜台北市醫師公會醫療糾紛委員會副召委｜台灣雷射光電暨內鏡微創協會理事長｜台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會理事長｜台灣微整形紋飾美容醫學會理事長｜美國哈佛大學公衛碩士｜美國南卡羅萊納州立大學醫管博士｜中國政法大學法學博士


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陳美齡 醫師

經歷：美麗爾醫學美容事業執行長｜忠孝美麗爾診所院長｜敦南諾貝爾眼科診所院長｜台北市醫師公會理事｜台灣微整形美容醫學會理事長｜中華民國美容醫學會理事｜台灣眼整形美容重建手術醫學會理事｜高雄醫學大學醫學系畢業｜美國哈佛大學醫院管理碩士

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醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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