乳房植入物被爆有致癌風險！消費者該怎麼辦？

【採訪撰文／Miki；本文感謝王祥亞醫師提供專業諮詢】

近年癌症病變與乳房植入物的關聯備受重視，美國食品藥物管理局（FDA）在2019年七月就要求愛力根公司（Allergan）主動回收Biocell絨毛面乳房填充物，我國食品藥物管理署也發布建議，若使用到該產品，有疑慮就應該諮詢醫師，這些消息讓已經隆乳的女性無不人心惶惶。究竟乳房植入物為何會有致癌風險？消費者該怎麼辦呢？聽聽專業醫師怎麼說吧！

近年歐美國家做過許多研究統計，發現愛力根公司製造的絨毛面果凍矽膠和「分化不良性大細胞淋巴癌」（Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma，簡稱BIA-ALCL）有關。王祥亞醫師表示，「BIA-ALCL」是一種罕見的T細胞淋巴瘤，目前被發現在義乳周圍的「莢膜」中，臨床表現多為胸部出現延遲的血清腫（delayed seroma，指隆乳多年後才發生的單側或雙側性莢膜內積水，症狀為乳房逐漸腫大），並非乳腺組織的癌症。

BIA-ALCL發生機率極低 民眾無需過度擔憂

若疑似罹患BIA-ALCL，建議先接受超音波導入的細胞穿刺，將血清腫吸出後進行化驗，或進一步安排接受電腦斷層或核磁共振等檢查。王祥亞醫師指出，若確診為BIA-ALCL，後續可分為兩種狀況，若腫瘤出現在莢膜內，將莢膜取出即可；若腫瘤已經轉移至莢膜外的其他部位，則必須接受化學治療或放射線治療。然而，只要及早發現、及早對症治療，五年內的存活率約為89%，在癌症中，屬於相對容易治療的惡性病變。

「以亞洲族群來說，BIA-ALCL的發生機率相對較低，目前只有南韓、泰國有案例通報，台灣、日本、香港、中國等國家，都沒有BIA-ALCL的案例產生。」王祥亞醫師表示，因隆乳導致的惡性病變發生機率非常低，以目前台灣乳癌的發生率觀察，未植入義乳的女性罹患乳癌的機率為10萬分之69.1（0.0691%），有植入義乳的女性罹患BIA-ALCL則僅約10萬分之3～4（0.003～0.004%），其實機率極低。

此外，截至2018年九月為止，全世界已通報確診有457件，記錄植入物類型的有334例，其中310例為「絨毛面」義乳，「光滑面」義乳則只佔少數，約在隆乳術後八年左右，是發現罹癌的高峰期。不過，目前台灣、東亞及東南亞都尚未有確診案例出現。

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安心隆乳的兩個關鍵：術前評估、術後追蹤

「所以，隆乳之後最重要的就是要定期術後追蹤，接受乳房檢查！」王祥亞醫師說明，包含乳房超音波、核磁共振，都是確保乳房健康的第一道防線，若有乳房病變的疑慮，才能及早發現，及早治療。如果已經接受隆乳手術，尤其是植入了絨毛面義乳的消費者，又該怎麼辦？王祥亞醫師表示，由於BIA-ALCL的發生率極低，並不需要因此「預防性」取出義乳，只須在術後每3～6個月定期追蹤即可，一旦發現乳房出現疼痛、腫塊、腫大或不對稱等異常狀況，就應該儘速尋求醫師的評估及診斷。因此，即使已經植入愛力根公司的絨毛面果凍矽膠，也無須過度驚慌，只需要定期做乳房追蹤即可。

若希望透過隆乳手術變美，在隆乳前應該具備哪些正確的概念呢？「所有手術都應該建立在『安全』的基礎上，關鍵就在於『術前評估』和『術後追蹤』。」王祥亞醫師指出，在術前評估方面，建議消費者在隆乳前，必須備妥至少三個月內的乳房超音波或乳房攝影檢查紀錄，確定乳房沒有惡性病變，才能接受乳房美容的相關手術；術後追蹤更是不容忽視，隆乳後千萬不能以為手術已經完成，就長期放著不管，一般女性在沒有植入義乳的狀態下，當乳房產生腫塊，很容易就能透過觸診發現，但植入了義乳，觸感多少會受到影響，足見術後追蹤的重要性。

總結來說，只要操作時審慎、嚴謹，建立在安全的基礎上，其實每一種隆乳方式都很好。王祥亞醫師呼籲，一切都必須回歸到確實的「術前評估」和「術後追蹤」，才是健康、安心的美胸之道喔！





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王祥亞 醫師

經歷：台北亞緻診所院長｜美國整形外科學會會員｜台北醫學大學醫學士｜長庚紀念醫院最佳教學住院醫師｜長庚紀念醫院外科部總醫師｜長庚紀念醫院整形外科總醫師｜長庚紀念醫院整形外科主治醫師｜外科醫師證書執業執照｜手外科專科證書執業執照｜整形外科專科證書執業執照｜雷射光電證書執業執照｜中華民國外科醫學會會員｜中華民國手外科醫學會會員｜長庚紀念醫院顱顏外科研究員｜二代水刀微粹脂原廠指定講師｜波力媚MOTIVA植入物認證診所醫師

專長：隆乳手術｜正顎手術｜抽脂手術｜顏面整形｜耳朵整形｜各式雷射手術｜微整形

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