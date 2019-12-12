千田愛紗與時光逆行 重返17歲的完美初心！

【撰文／F】

身材嬌小、長相甜美的日籍女星千田愛紗，喜歡唱歌、表演的她，來台發展已超過19年，近期轉戰Youtube經營的她，除了讓大家看到演藝工作不同的突破與轉變外，更讓人驚豔的是，現在的愛紗變更美、更有自信了，到底關鍵的秘訣是什麼？快來看看她的蛻變歷程！

為圓星夢不畏懼來台展現獨立與成熟

從8歲時就對表演充滿熱忱，因為喜歡看觀眾開心的表情，這份心意一直支持著愛紗追逐星夢，17歲那年儘管一句中文都不會說，仍勇敢選擇隻身來台發展，從偶像團體「SundayGirls」出道，後來成為流行樂團體「大嘴巴」的主唱，在台一待就超過19年。回想當年剛來台時，為了想要快點融入台灣演藝圈，不僅得適應台日演藝文化的差異，還要重新學習語言，愛紗透露，一開始其實很怕造成大家麻煩，加上日本多禮的顧忌，自己足足花了一年多才放開心胸和大家聊天，學著用自然的態度去適應台灣的工作與生活，好在台灣的藝人彼此講話都很自在，也讓她能在這交到朋友。

拋開偶像包袱！勇於接受改變與挑戰

隨著時代的改變，愛紗近期也轉戰YouTube平台，斜槓當起Youtuber認真經營自己的頻道「愛紗愛亂玩」，她笑說自己是「最資深的新人」，這樣的轉型其實很需要勇氣，但她希望自己不要被規則所束縛，應該要勇於接受改變及嘗試不同的挑戰，讓大家能看到和以往不同面貌的愛紗。為了能呈現有趣的內容給觀眾，每次在企劃內容時愛紗也會出很多的點子給團隊，像是挑戰做可愛的便當、說鬼故事、教大家「日式英文」、分享日本文化等，她坦言每次在影片上線前，內心還是會有壓力，但在收到網友們很多正向的鼓勵，像是留言「好可愛」、「好認真」時，都很感謝大家給予她的肯定，也萌生更多想要改變的勇氣。

初試「鳳凰電波」完美成就青春無齡！

除了演藝工作的轉型，持續為觀眾帶來新鮮感，愛紗也希望自己的外在能隨時維持在自信、年輕的狀態，對於肌膚的保養日常也下了很多功夫！有異味性皮膚炎的她，皮膚相當敏感脆弱，平常在挑選保養品時都會特別謹慎小心，對於醫美療程，常耳聞需要很長的修復期，加上施打過程似乎很痛，因此遲遲不敢嘗試。但近期看到很多朋友推薦新一代電波拉皮，施打後的效果也都很好又安全，決定勇敢跨出一步，在做了很多功課並認真諮詢過專業醫師後，終於嘗試了演藝圈近日討論度非常高的「鳳凰電波」。

施打一次就有感！只上淡妝就好美

本來很怕痛的愛紗，還以為施打前需要全身麻醉才能進行，實際施打後，她發現其實除了在打下巴輪廓線時，會感受到熱燙感外，其他部位都還算舒適，甚至還能跟醫師邊聊天。施打後因為表皮沒有傷口，也沒有明顯的紅腫感，請醫生評估自己狀態後，甚至當天還可以馬上上妝，她興奮的分享，現在只要上個淡妝，整個人看起來就會很有精神，上鏡時也顯得青春又自然。

重返年輕回歸初心！女人要懂得寵愛自己

在施打鳳凰電波後的一個月，愛紗就已經感受到整體的膚況明顯變好，不僅肌膚有光澤，摸起來還很Q彈，這樣的改變讓她相當驚喜。也從中體會到了，只要找到對的保養捷徑，不論幾歲都能夠讓自己保持在最好的狀態，愛紗還特別分享：「每個人一定要懂得對自己好一點，當自己的身心狀態都變得更好時，才能吸引到更多美好的事情」。

分享 facebook

專業醫師談「鳳凰電波」

拯救老態有感！緊實同時改善膚況

細紋、鬆弛等都是現代女性所在意的肌膚老化問題，特別是過了25歲後，膠原蛋白開始加速流失，肌膚會逐漸失去彈力，進而出現細紋、皺紋、眼袋、法令紋等鬆弛老態。陳姿秀醫師表示：「真皮層的老化、肌膚鬆弛可以選擇電波拉皮的療程，利用高頻電波傳導產生熱能，刺激身體的修護，除了能緊實肌膚以外，也能幫助改善膚質，是目前接受度很高且深受好評的非侵入式抗老療程。」

別等老化發生才行動！趁年輕儲存膠原蛋白

時代在進步，保養的觀念也應該跟著改變才行！過往大家聽到「抗老」都會認為是熟齡肌的專利，但現在大環境空污問題、重度使用3C產品、熬夜壓力等過勞的生活作習，很多年輕人其實已開始面臨初老危機，想要維持肌膚的緊實度，讓自己輪廓線更立體明顯、沒有顯老態的紋路，不妨趁著年輕時儲存膠原蛋白，除了日常做好基礎的保濕、防曬外，30歲左右就可以將電波拉皮視為定期的保養療程，越早開始施打儲值年輕，越能將狀態凍齡在完美的時刻。

全新「智慧能量優化」治療效果更精準

陳姿秀醫師表示：「電波拉皮屬於非侵入式的療程，治療原理是透過電流以3D方式在肌膚層加熱，幫助刺激膠原蛋白自體增生，療程後無傷口、恢復期短。尤其通過美國FDA及台灣衛福部核可上市的鳳凰電波，在能量擊發時透過「智慧能量優化技術」會自動快速演算每吋肌膚的電阻值，並自動微調能量，讓熱能傳導更精準。這協助醫師在施打的過程精準偵測每吋肌膚的需求，而新式紫鑽探頭，因加大治療面積，除了可大幅縮短25％治療時間，也讓整體的療程更有效率，同時不同尺寸的探頭也能因應不同部位，可以達到客製化、精準且優化治療效能。

無需舒眠麻醉熱感反饋隨時掌握

而大家很關心的舒適度問題，當美國原廠電波拉皮的探頭接觸肌膚後，會先感受到冷媒噴灑的清涼感，才會接著出現能量傳遞的熱感，大幅降低施打過程的不適，且透過患者的熱感反饋，讓醫師隨時掌握病人狀況，因此不建議採舒眠麻醉、甚至全身麻醉。電波拉皮療程無開放性傷口、恢復期短、術後照護簡單，只須加強保濕即可，療程後避免使用含酸類的保養品，並避免其他雷射光電類療程，以免過度刺激。療程後，大約一至兩個月就能感受膠原蛋白增生的差異，約在六個月達到巔峰。飲食上要注意攝取營養均衡，可以多補充蛋白質食物，幫助膠原蛋白新生。常見療程效果可維持至少12個月，但仍會因個人體質、生活作息而異。

學會辨識探頭真偽，別因貪便宜賠掉安全

雖然電波拉皮的療程在市場上已相當普及，但因為療程很受歡迎，坊間也開始有水貨、假探頭出現。使用非原廠的探頭進行療程，其電流能量會有不穩定的風險，容易出現灼傷使肌膚起水泡。陳姿秀醫師特別提醒，為了達到有效且安全的治療，消費者一定要懂得分辨探頭真偽，施打前可以主動要求檢驗探頭包裝，觀察是否為全新未拆封、原廠LOGO雷射防偽標籤是否有360度變焦旋轉技術，並要求醫師現場直接拆封，避免使用到來路不明的探頭增加療程風險。若遇到電波的價位過分低於市場行情價時，也要特別當心該診所是否用了假探頭，千萬不要因貪一時便宜，而讓肌膚陷入更多危機。

分享 facebook





分享 facebook

陳姿秀 醫師

學經歷：光澤診所醫師｜中華民國皮膚科專科醫師｜台大醫院皮膚部研究醫師｜台大醫院雲林分院皮膚部主治醫師｜台大醫院雲林分院醫學美容中心主治醫師｜亞東紀念醫院皮膚科總醫師｜台灣皮膚科醫學會雷射訓練合格｜台灣皮膚科醫學會肉毒桿菌素及玻尿酸注射訓練合格｜玻尿酸注射原廠認證醫師│舒顏萃注射原廠認證醫師｜臺灣皮膚科醫學會酒糟治療講師｜台灣美容皮膚科醫學會皮秒雷射及飛梭雷射講師｜美國「塑立愛立提線」（Instalift）原廠認證講師

專長：一般皮膚病｜酒糟｜異位性皮膚炎｜青春痘｜乾癬｜皮癬病｜白斑及色素斑治療｜頭髮指甲疾患｜皮膚腫瘤｜皮膚鏡｜雷射治療｜肉毒桿菌素及填充物注射｜電波／音波拉提｜埋線拉提｜痘疤手術｜腋下多汗症治療｜身體雕塑專長：一般皮膚科｜異位性皮膚炎｜青春痘｜乾癬｜皮癬病｜發炎性皮膚疾病｜感染性皮膚疾病｜頭髮指甲疾患｜皮膚腫瘤｜雷射治療｜電波／音波拉提

分享 facebook