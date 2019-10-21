我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

【採訪撰文／Evelyn；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

很多人得了血管型肝斑整張臉紅紅、有著大面積斑的卻總是以為是過敏或是紅腫荳荳，而對錯症下錯藥，或是將血管型肝斑跟一般的肝斑搞混，到底該如何治療呢？平時又該如何保養呢？張健淵醫師一一為你解答。

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肝斑其實跟肝功能一點關係都沒有！

張健淵醫師解釋肝斑和肝臟其實沒有任何關係，它的正確名稱為黃褐斑（Melasma），會被稱為肝斑是因為它的顏色和豬肝有些相似。肝斑是一種極為複雜的皮膚問題，不只有黑色素問題還包括日光性彈性纖維變性、基底膜破損、血管增生等情況，肝斑依照狀況不同分成：表皮肝斑、真皮肝斑、混合型肝斑、血管型肝斑、非血管型肝斑。

兩頰泛紅又長斑，可能是「血管型肝斑」

兩頰泛紅微血管增生過多又有肝斑表徵，一般會被歸類於「血管型肝斑」，張醫師表示好發位置大多在兩頰，目前發現賀爾蒙和基因是最大的病因，而黃種人的比例明顯高過白種人，最常見的誘發因素為「長期且慢性的日曬」，許多人並非是在戶外過度曝曬而誘發，反而是接受了微弱且長期的日曬而不自覺，例如冷氣房內窗戶的光線。

根據統計顯示，肝斑皮膚的微血管覆蓋面積會比正常皮膚多出了68.75%，而升高的血管內皮生長因子（VEGF）也被認為是造成血管增生的重要因素，但VEGF和黑色素的分泌並無直接相關，所以也有人認為這些血管增生，是因為皮膚受到紫外線傷害後的反應，也有學者認為這是皮膚老化的一個徵兆，因此在治療上要針對於肌膚抗老，而不是色素問題。所以，微血管增生在肝斑是因還是果，目前還有很大的爭議，但眾多研究顯示肝斑合併血管治療，可延緩肝斑再次復發的時間。

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單一雷射效果不佳，複合式雷射能有效淡斑

張醫師指出，血管型肝斑目前的治療方式，都僅是針對血管增生做治療。依照我的臨床經驗，使用雷射治療合併雙波染料雷射，淡斑、去泛紅效果比單純使用皮秒雷射來得顯著且維持較久。術後也會建議患者使用像是凡士林等油質的保養做保護，並配合口服淡斑藥物（如傳明酸），平時加強防曬，治療效果會更加乘。

／／／／ 醫師小叮嚀 ／／／／

無論哪種類型肝斑都無法真正痊癒的，減少日曬和荷爾蒙變化是目前認為最有效的維持方式。若你是肝斑患者，不需要太灰心，若是用對的治療方式，肝斑是能有效淡化的！張醫師提醒，許多患者常喜歡要求「打強一點」，這可能會會讓肝斑越治越糟，斑還會越打越花，還可能出現白斑、反黑等問題，所以在治療前一定要先跟「醫師」討論清楚再治療，而不要被「諮詢師」說服施打許多不適當的雷射而得不償失。





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張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

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