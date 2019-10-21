挽救蟲蟲危機！新藥上市造福酒糟肌患者

【撰文／蔡憶慈；本文感謝楊佳懿醫師提供專業諮詢】

酒糟性皮膚炎是一道複雜難解的皮膚問題，經常還會跟青春痘等其他疾病搞混，造成原因至今無定論，體質、紫外線、心理壓力、血管功能異常⋯⋯都被列為誘發因子。眾多原因中有一種是蠕形蟎蟲，也就是網路曾瘋傳「九成男女臉上都有的寄生蟲」，去年衛生署核可了一種新藥是專治蟎蟲引起的酒糟，治癒率大幅提昇。本期雜誌邀請到一年收治數千位酒糟病人的皮膚科楊佳懿醫師，談談相關新知以及該如何照護。

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蠕形蟎蟲是臉紅紅的原因之一

談到酒糟肌膚最直接的聯想就是臉紅紅，有時候還會長丘疹膿皰，毛孔裡擠出白白的東西，很容易被誤以為是青春痘。楊佳懿醫師表示，很多疾病都是用臉紅來表現，包含青春痘、酒糟性皮膚炎、紅斑性狼瘡、淋巴瘤、光敏感性皮膚炎或接觸性皮膚炎等；毛孔中有白色物質則是告訴我們這個毛囊可能是感染的，這些白色東西可能是細菌、白血球、死掉的角質層、皮脂腺分泌的油脂、粉刺，都分別代表很多疾病，包含毛孔角化症、毛孔性毛囊炎、蠕形蟎蟲感染、嗜伊紅性毛囊炎等，它們有時在臨床上看起來非常類似，所以民眾該做的是找醫療管道尋求醫師的協助，而非自己亂嘗試。

引起酒糟性皮膚炎的因素很多，蠕形蟎蟲只是其中一個很重要的致病因素但不是唯一。楊佳懿醫師解釋，蠕形蟎蟲分兩種，一種是長型的吃角質層維生；一種是短型，吃皮脂腺分泌出來的油脂，所以生存在比較深處。因為生活的位置不太一樣、食物也不太一樣，對皮膚造成的問題類似但不盡相同，兩種都會造成酒糟性皮膚炎。比如皮脂腺較發達的人，分泌油脂較多，就會讓短型蠕形蟎蟲大量繁殖。但這兩種蟎蟲在皮膚上是呈抗衡狀態，也就是長型多短型就會少、短型多長型就會少。

新型雙效除蟲乳膏有效殺蟲

蠕形蟎蟲跟人可以是共生的，通常不太有致病性，但是當它因為某些因素數量變多時就會有問題。蠕形蟎蟲的體積非常小，肉眼不可見，一定要透過顯微鏡來檢查。一般皮膚科醫師取樣，會取眉心1平方公分的皮膚，然後計算這塊取樣中可以找到多少蠕形蟎蟲，一方面作為診斷，另一方面作為將來治療追蹤的標準。通常12隻以上就稱為蠕形蟎蟲症，也就是酒糟皮膚的一種。因蠕形蟎蟲做怪導致的酒糟有兩種治療方式，楊醫師說明，傳統方法需要花點時間吃藥與擦藥，幾十年來患者也得到相當好的照顧和控制，但對絕大多數的病人來說都是治標不治本，復發率幾乎是百分之百。新型雙效除蟎蟲乳膏台灣去年通過核可，專門針對蠕形蟎蟲所引發的酒糟性皮膚炎，治癒率非常高。

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從生活中落實保養避免臉紅再爆發

楊佳懿醫師進一步說明，新型雙效除蟎蟲乳膏是外用藥，因此安全性相當高。患者使用後通常約在二個禮拜開始感覺到改善，這時可能有些人會進入發疹期，這是因為蟎蟲大量死亡，使身體有比較明顯的發炎現象而產生丘疹，通常在第4天到第14天之間發生。約兩週後酒糟狀況大幅改善，但療程要繼續進行，把這些盤據多年的蠕形蟎蟲的子子孫孫跟村落都剿平，整個療程執行完大概要3到4個月。有酒糟的人皮膚非常脆弱敏感，因此新型雙效除蟎蟲乳膏的基質非常安全，沒有副作用，長期使用對皮膚沒有不良影響，病患要做的就是遵從醫囑。只要使用的保養品對酒糟肌膚有益無害，擦完藥後可以立即使用，也可以立刻上妝，但卸妝要乾淨。

／／／ 從生活習慣著手 與酒糟和平共存 ／／／

☛ 酒糟是傳說中無法完全斷根的皮膚疾病，楊佳懿醫師提醒，避免下列狀況以免治癒後再度爆發。

① 選擇真正有效安全的防曬產品，做好防曬工作。

② 避免使用卸妝油、美容油、保養油、椰子油、橄欖油、綿羊油、馬油等油類保養品。

③ 飲食避免油炸、辛辣、酒精，不要做大火爆炒、烤肉等減少臉部溫度瞬間升高的機會。

④ 避免泡湯、三溫暖等高溫潮濕悶熱環境。

⑤ 把握晚上10點到2點的皮膚修復黃金時間，不要晚睡。

／／／ 使用新型除蟎蟲乳膏注意事項 ／／／

① 尋求皮膚科醫師驗蟲，確定是蠕形蟎蟲引起的酒糟。

② 乳膏基質安全，但建議帶慣用保養品由醫師檢查是否適合酒糟肌。

③ 乳膏用法、用量謹遵醫囑。

④ 通常使用乳膏兩個禮拜後可感覺到狀況改善。

⑤ 少數人在第4至14天有丘疹現象。

⑥ 完整療程約3至4個月。





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楊佳懿 醫師

學經歷：大安皮膚專科診所主治醫師︱國泰醫院皮膚科暨美容中心主任︱台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任︱國立陽明大學醫學系部定講師︱台灣皮膚科醫學會副祕書長

專長：一般皮膚專科（青春痘、皮膚疹、過敏、感染）︱先進雷射美顏（除斑、除細紋、除毛、除疤）︱專業醫學美容（果酸、美白、抗氧化療程）︱美容醫療注射（玻尿酸、肉毒桿菌）

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