「鳳凰電波」找回年輕 與時光逆行

【撰文／蔡憶慈；本文感謝沈若蘭醫師提供專業諮詢】

外型亮眼的沈若蘭醫師，擅長各類雷射和微整療程，她除了擁有女醫師細心溫柔的特質，外表也彷彿像逆生長一樣看起來越來越年輕。原來她自己也定期以醫美療程保養自己外表，最喜歡做的是非侵入式電波拉皮，每年固定施打一次；中間再視需求搭配其他醫美療程。因此她不但能提供消費者專業的醫療諮詢，也能與大家分享自身經驗，今天就要與大家最新一代電波拉皮-「鳳凰電波」的心得。

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電波拉皮點、線、面有感緊實

沈若蘭醫師分享，「我以前比較嬰兒肥，隨著年齡增長後嬰兒肥消失了，但皮膚會變得有點鬆，我打電波就是希望皮膚更緊實、往內收一點，視覺上看起來沒那麼鬆垮，臉就會顯得比較小。」

依據沈醫師門診經驗，大部分的人來到診所都是希望讓自己看起來年輕一點，女醫師也有同樣的需求更能設身處地去了解客戶的希望並做規劃。而要達到「看起來更年輕」的目的，一般會建議做電波拉皮、音波拉皮這類比較沒有恢復期、無創的療程。而兩者之中沈醫師本身更喜歡打電波拉皮。因為，電波拉皮的原理就是利用高頻電波傳導產生熱能，去刺激身體的修護，讓隨著年齡老化慢慢流失的膠原蛋白、彈力蛋白透過電波拉皮的幫助重新生長，臨床上常見的效果能讓肌膚緊實度更好，進而也改善嘴邊肉、細紋或眼周鬆弛狀況，讓輪廓線更明顯，其實這就是大家想要自己更年輕完美的樣子。

如果把整個皮膚層比喻成一塊夾心蛋糕，電波拉皮加熱原理就像是3D容積式地加熱到整塊蛋糕之中，包括肌膚的每一個層次，幫助刺激膠原蛋白增生的範圍較為廣泛與全面性，而音波拉提療程是以點狀式加熱的原理，針對蛋糕夾心層的特定位置，單一層次加熱，所以在臨床上常見打完電波的患者，除了肌膚變得更緊實、更小V臉和紋路撫平之外，也可以看到很好的膚質改善。

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新一代電波拉皮新增

「智慧能量優化技術」治療更快速精確舒適

目前美國正宗的電波拉皮已進化至新一代的「鳳凰電波」，新的鳳凰電波通過美國FDA、台灣衛福部核可上市。沈若蘭醫師分享，鳳凰電波與早先市售電波、音波相比多了獨家智慧能量優化技術，每一發都會偵測每吋皮膚不一樣的阻抗，傳遞出適合的能量，既可以讓治療效能更精準、也可以不用一味追高能量而達到更安全的把關。另外，新一代電波多了一個比原來還大一點的4平方公分新式探頭，可以大幅縮短25%療程時間；加上新式的環迴振動模式，讓療程更舒適。

美國原廠的電波有不同的探頭設計，可以讓醫師依據治療面積和深度選用。其中最小的探頭面積只有0.25平方公方，深度也設計適用於眼周接近於眼窩、下眼皮的位置，以撫平細紋，改善鬆垂的眼皮。而鳳凰電波最受歡迎的紫鑽探頭為4平方公分，治療深度能達皮下0.43公分，可達真皮層、皮下組織甚至筋膜層的深度，幫助膠原蛋白新生，適用於臉部幫助肌膚緊實、除皺、立體輪廓線外，也可用於治療身體比較小範圍的部位，譬如手臂蝴蝶袖、膝蓋、或小腿附近的橘皮組織。為了產後、或正在減重健身的女性、及夏天穿泳裝想讓身材更完美的人，鳳凰電波也推出了較大的身體探頭面積16平方公分，可以針對肚皮、大腿和臀部等面積較大的鬆弛區域進行施打，讓肌膚達到更緊實，因此鳳凰電波除了能施作於臉部，也能針對眼部和身體的肌膚進行全面性的緊實，也是鳳凰電波受歡迎的原因之一。

每年固定施打 定期保養青春儲值

沈若蘭醫師表示，施打完鳳凰電波後，膠原蛋白增生需要時間，大約一到兩個月就能察覺到膠原蛋白增生的差異，並且效果持續改善到六個月可達到最高峰。大部分的人通常一到二年施打一次，當做一種定期保養；也可視需求搭配肉毒桿菌素注射、玻尿酸填充，讓效果更完美。

非侵入式的療程幾乎零修復期，少部分的人打完電波拉皮後兩、三天會有一點紅或水腫，但不會有開放性傷口。也有可能療程後皮膚會變得比較乾燥一點，但只要使用平常慣用的產品做好保濕即可。沈醫師提醒，在恢復期中皮膚比較敏感，要避免使用酸類、去角質的產品，也不要做雷射治療，以免過度刺激皮膚；飲食方面則要注意均衡，千萬不要節食或不吃蛋白質，使得身體缺乏增生膠原蛋白的營養素。





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沈若蘭 醫師

學經歷：中壢聖宜診所院長｜台北榮總新竹分院主治醫師｜中華民國麻醉科專科醫師｜中國醫藥大學醫學系畢業｜Thermage電波拉皮原廠認證｜Liposonix立塑聚焦超音波原廠認證｜Ultherapy極線音波拉提原廠認證｜Ellanse洢蓮絲原廠認證｜Restylane瑞絲朗原廠認證｜Hyadermis水微晶原廠認證｜Juvederm喬雅登原廠認證

專長：晶亮瓷塑型玻尿酸填補｜微整除皺｜音波拉提｜電波拉皮｜複合式拉提｜各項雷射光療

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