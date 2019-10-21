「2019年秋季美容醫學學術研討會」花絮報導

【撰文／編輯部；圖片提供／中華民國美容醫學醫學會】

醫美科技日新月異，日前所舉辦的第24次秋季美容醫學學術研討會，吸引許多醫師共襄盛舉。研討會課程有多樣國際新型的醫美技術及趨勢，由專家學者與醫師們分享實際經驗、交流資訊，相互切磋琢磨。《醫美時尚》為讀者們深入現場，特別報導最新的醫美新知，讓大家對現在的醫美新趨勢能有更深入的了解。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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TREND1／醫美體雕／非侵入式體雕 有效減脂改善鬆弛

相較於抽脂手術，現今消費者偏好非侵入性且安全度較高的醫美體雕，但要如何選擇適合自己的療程呢？冷凍減脂上市以來一直是深受消費者喜愛的療程，而「酷塑冷凍減脂」也不斷改良，現在治療只要短短35分鐘，術後不需要任何照顧，單次治療術後三個月即可有感減脂，對於診所及患者而言皆是不錯的選擇。而第三代「海芙音波拉提」經台灣衛福部核可，可使用於身體拉提治療，對於產後腹部肌膚鬆弛亦有良好的治療效果，患者不需接受傳統拉皮手術就能改善腹部鬆弛問題，因此受到產後婦女們的歡迎。

TREND2／雷射光電／恢復期短、效果優越的抗老技術正夯

前幾年「皮秒雷射」推出後，在醫美市場上一直都是很熱門的療程。「皮秒雷射」熱傷害低、術後效果也好，廣受消費者喜歡，突破過往的除斑治療，連頑固的肝斑都可以得到很好的改善效果。目前在國外流行的「非侵入式熱力點陣皮膚抗皺治療系統」，是利用鈦金針狀錐體直接接觸皮膚並將熱能傳遞至治療部位，達到治療皺紋的效果，是少數適合用於眼周除皺的療程之一。大受消費者與醫師們期待的新一代電波拉皮「鳳凰電波」，相較於過往的電波拉皮，擁有獨家的智慧能量優化技術，可自動偵測每吋肌膚的電阻值進而微調及優化療程中的每一發能量，讓治療效果變得更精準、更有感！

TREND3／微整注射／複合式微整 打造自然年輕感

微整注射從過往的哪裡有問題就補哪裡，到現在消費者追求術後整體的自然度，有很大的轉變。因此醫師們更講究的是複合性的微整注射治療、產品選擇及如何搭配運用。今年有許多新上市的玻尿酸，其中新型態的女神動態玻尿酸，採用OBT動態平衡優化專利技術，治療後動靜表情都相當自然；而V+長效保濕玻尿酸為小分子玻尿酸，可長效保濕，一次療程就能保濕長達9個月；台灣生技公司也研發出國產的新型玻尿酸，預計會在今年年底上市，提供消費者更多的治療選擇！另外，私密處注射治療也是近年來的趨勢，使用膠原蛋白植入劑注射，能夠有效改善女性私密處老化問題。

TREND4／科技新知／解密基因 掌握未來不再是夢想

精準醫療時代來臨，治療走向精準個人化，依個人狀況提供最適合的治療方式，才能達到最佳成果。「基因檢測」是精準醫療的幫手，在疾病發生前，透過基因檢測評估先天風險，做為保健療程或重大疾病處置的選擇依據。在醫學美容應用，基因檢測可解密細胞抗老、毒物代謝、營養代謝、免疫系統等體質能力，協助民眾做精準保養。2019美容醫學會上最新發表一項奪得倫敦發明獎的MIT技術，「R1動態基因科技」，只需抽血3c.c.即可分析推算細胞年齡，可應用在醫美療程整合規劃，為愛美民眾打造合適的美麗療程與精準保養方針，省去時間不走冤枉路，精準變美。

圖1.專業學術研討會吸引眾多醫師參與。圖2.科學背景專業品牌－杜克，與醫師們分享360°全光譜的新型防曬科技。圖3.今年上市的「女神動態玻尿酸」，動靜態都自然、廣受醫師好評。圖4.「大江基因」提供新型基因檢測技術，有助醫師提供精準治療方案。圖5.研討會提供多場專業課程，可使醫師們更精進學識與技術。 分享 facebook

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