親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

做醫美變年輕就一勞永逸？

2019-10-21 12:05醫美時尚

【撰文／廖苑利醫師；整理／編輯部】

市面上醫美療程百百種，為得就是要讓你的臉型更美、青春留住，甚至是雕塑身型，保持在完美火辣的狀態，但是許多做完醫美的水水們，總是會問到一句「做了這個真的就永遠保持這樣嗎？」廖苑利醫師解釋，醫美療程是透過高科技儀器，幫助身體快速達到較完美的狀態，比起一般運動雕塑，又或是針對青春容顏的保養方式相對來說快很多，但是「美麗不是快閃店，而是要長期經營」，後續勤勞的日常保養才是延長術後效果不二法門！

Q.醫美療程百百款能夠一次解決所有問題？

人體的構造極其複雜，許多想要變美的朋友在求診時，總是會問醫生做了這個可以改善a、b、c…這些問題嗎？皮膚專科醫師廖苑利解釋，這可能沒有辦法做到這麼全方位，每個儀器相對應的適應症不同，能改善的程度也不同，所以在安排治療時，都會是以「複合式」規劃為主，也會因為療程不同，術後恢復期也會有所差異，想要在做完醫美後能有較好的效果，除了要遵從診所提供的衛教資訊，將術中產生些許的短暫性肌膚傷害，美麗就能在恢復期後盡其展現！

Q.醫生啊！這療程這麼貴，是不是就不用保養了？

百貨公司週年慶即將到來，許多愛美的女性都摩拳擦掌等「最優惠」套組，但是更多做醫美的朋友容易忽略了一點，就是做完醫美療程更不能捨棄日常保養啊！廖醫師解釋，在做醫美療程之前，許多上門求診的朋友總是勤勞塗抹，讓自己的肌膚時時保水、嬌嫩光感散發，做完療程後卻因此怠惰了？原因是有個「做完醫美就不用保養」的迷思，其實術後恢復期結束，日常保養不僅可以維持醫美療程的效果，針對膚質的向上提升、身材雕塑的美型嫩膚更會加分！


分享

廖苑利 醫師

學經歷：願麗醫美集團創辦人｜亞洲微整形概念創始人｜台灣皮膚科專科醫師｜海峽兩岸皮膚科醫學會理事

專長：膚質改善保養｜各項微整形治療｜臉型調整｜抗老化治療｜各種皮膚疾病診治

分享

【更多精采內容請見《醫美時尚108年10月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

挽救蟲蟲危機！新藥上市造福酒糟肌患者

2019-10-21 12:14

「鳳凰電波」找回年輕 與時光逆行

2019-10-21 12:12

「2019年秋季美容醫學學術研討會」花絮報導

2019-10-21 12:09

「美人線」重塑你的緊緻年輕

2019-10-21 10:43

「美感密碼注射」增加你的正面情感

2019-10-21 10:42

皇家肉毒全球上市28週年 持續引領除皺風潮

2019-10-21 10:41

擺脫情緒化面相你可以這樣做

2019-09-18 09:17

隆乳術後莢膜不等於攣縮

2019-09-18 09:10

「私密處除毛」再也不用羞羞臉！

2019-09-18 09:07

丟掉瓶瓶罐罐！新型「長效保濕針」保濕長達9個月

2019-09-18 09:04

天氣多變化害你羞羞臉？幹細胞修護敏弱肌問題

2019-09-18 09:03

微整形要全臉評估 才能塑造自然美

2019-09-18 08:59

「渦旋氣動式抽脂」雕塑性感蝴蝶骨

2019-09-18 08:58

初心者的醫美體驗 找到專屬自己的美感密碼！

2019-09-18 08:55

一雙奶油桂花手 讓你好命在握

2019-08-18 10:56

精品肉毒 打造3D精雕臉蛋

2019-08-18 10:51

精修微調「年輕人微整形」美得讓人摸不著頭緒

2019-08-18 10:44

擺脫內衣空杯！內視鏡隆乳打造完美事業線

2019-08-18 10:43

面部年輕化的新選擇「微創鈴鐺錐體埋線」

2019-08-18 10:42

抗老的秘密關鍵 ── 幹細胞

2019-08-18 10:40

割雙眼皮導致紅腫疤痕 是蟹足腫作祟？

2019-08-18 10:39

自體脂肪豐臀引發感染！消費者如何自保？

2019-07-15 08:40

「蠕形蟲症」誤當粉刺去角質小心皮膚變敏感

2019-07-15 08:40

「魔滴」打造擬真自然觸感

2019-07-15 08:40

2019抗皺新利器 熱力點陣皮膚治療系統

2019-07-15 08:40

「渦旋氣動式抽脂」助你塑出女神馬甲線

2019-07-15 08:40

電波拉皮價差大？消費者該怎麼選？

2019-07-15 08:40

「第三代鈴鐺線」拉提線條．改善膚質

2019-07-15 08:40

提眉改善下垂眼皮 提升你的好運

2019-07-15 08:40

「抽脂豐胸」脂肪再利用 不再硬擠事業線

2019-06-20 08:48

「膠原蛋白增生劑」改善臉部凹陷

2019-06-20 08:42

膠原蛋白植入劑 讓你不再失「膠」

2019-06-20 08:39

寵愛自己 就從加入舒顏美人幫開始

2019-06-20 08:38

酒糟臉紅退不掉！蠕型蟎蟲來作怪？

2019-06-20 08:34

專業醫師聯手打造高評價「美感密碼計畫」

2019-06-20 08:33

醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

2019-06-20 08:31

玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

2019-06-20 08:29

「法令紋」去去走 還我親和力！

2019-05-19 08:41
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

悠遊城市裡的秘密綠境 中都濕地公園

2019-10-16 09:30

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top