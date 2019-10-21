做醫美變年輕就一勞永逸？

【撰文／廖苑利醫師；整理／編輯部】

市面上醫美療程百百種，為得就是要讓你的臉型更美、青春留住，甚至是雕塑身型，保持在完美火辣的狀態，但是許多做完醫美的水水們，總是會問到一句「做了這個真的就永遠保持這樣嗎？」廖苑利醫師解釋，醫美療程是透過高科技儀器，幫助身體快速達到較完美的狀態，比起一般運動雕塑，又或是針對青春容顏的保養方式相對來說快很多，但是「美麗不是快閃店，而是要長期經營」，後續勤勞的日常保養才是延長術後效果不二法門！

Q.醫美療程百百款能夠一次解決所有問題？

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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人體的構造極其複雜，許多想要變美的朋友在求診時，總是會問醫生做了這個可以改善a、b、c…這些問題嗎？皮膚專科醫師廖苑利解釋，這可能沒有辦法做到這麼全方位，每個儀器相對應的適應症不同，能改善的程度也不同，所以在安排治療時，都會是以「複合式」規劃為主，也會因為療程不同，術後恢復期也會有所差異，想要在做完醫美後能有較好的效果，除了要遵從診所提供的衛教資訊，將術中產生些許的短暫性肌膚傷害，美麗就能在恢復期後盡其展現！

Q.醫生啊！這療程這麼貴，是不是就不用保養了？

百貨公司週年慶即將到來，許多愛美的女性都摩拳擦掌等「最優惠」套組，但是更多做醫美的朋友容易忽略了一點，就是做完醫美療程更不能捨棄日常保養啊！廖醫師解釋，在做醫美療程之前，許多上門求診的朋友總是勤勞塗抹，讓自己的肌膚時時保水、嬌嫩光感散發，做完療程後卻因此怠惰了？原因是有個「做完醫美就不用保養」的迷思，其實術後恢復期結束，日常保養不僅可以維持醫美療程的效果，針對膚質的向上提升、身材雕塑的美型嫩膚更會加分！





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廖苑利 醫師

學經歷：願麗醫美集團創辦人｜亞洲微整形概念創始人｜台灣皮膚科專科醫師｜海峽兩岸皮膚科醫學會理事

專長：膚質改善保養｜各項微整形治療｜臉型調整｜抗老化治療｜各種皮膚疾病診治

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