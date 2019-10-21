「美人線」重塑你的緊緻年輕

【整理／MiKi；本文感謝周哲毅醫師提供專業諮詢】

抬頭紋、下垂臉、嘴邊肉……千萬別讓這些老態影響你的好氣色！微創的「美人線」拉提無需動刀、恢復期短，傷口僅有針孔般大小，藏在髮際線當中不易被發現，效果更讓人立即有感！究竟這種線材有什麼優勢呢？讓專業醫師周哲毅告訴我們吧！

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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Q.什麼是美人線？可用在哪些部位？

「美人線」是一種具有雙向倒鉤的線材，主要應用於拉提，方法是將美人線埋入皮膚後，利用倒鉤的力量將下垂的皮膚往上提升，原則上，只要是有鬆弛、下垂現象的部位，都可以使用。以臉部來說，包含上臉的額頭、眼尾，中臉的蘋果肌、法令紋、鼻部線條，下臉的嘴邊肉、木偶紋、側臉稜線和頸部等，都可以用美人線來打造更為平滑、緊緻的肌膚；在身體方面，也可利用數量較多的線材植入上胸部、上臀部，讓鬆弛獲得改善。以上部位都可以單獨植入美人線，也能在經過評估後同時執行，不過在臨床上常見的案例，還是以臉部為主。

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Q.和其他線材相較，美人線具有哪些優勢？

美人線最大的兩個優勢是「強韌度」和「雙向倒鉤」。有別於其他某些廠牌的材質容易脆化而失去拉力，美人線擁有更好的強韌度，不容易斷裂；相較於一般單向倒鉤的線材，一旦滑脫即會失去拉提效果，美人線的雙向倒鉤讓力量更為集中，拉提效果更為持久。一般而言，美人線埋入後的拉提效果約可維持一年，直到線材完全分解、被人體吸收後才會逐漸減弱，但每個人的膚況都不盡相同，原則上建議半年到一年就可回到診所，由醫師評估是否需要補線加強，讓肌膚更能青春常駐。

Q.如何安排埋線療程，可以展現最好的效果呢？

臉部肌膚會顯老，多半是因為「鬆弛」和「凹陷」。鬆弛問題可利用美人線改善，有些人會以上臉拉提為主，也有些人必須著重下臉的緊緻雕塑；凹陷問題則可利用微整型填充物來雕塑細節。因此，醫師會先觀察消費者的年齡和肌膚條件，以視診、觸診進行整體評估，確認需要埋線的位置、數量，以及是否需要輔以玻尿酸、舒顏萃、洢蓮絲等注射物來填補凹陷，如此規劃出複合式的客製化療程，更可有效抗老，打造自然青春的臉龐喔！





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周哲毅 醫師

學經歷：西門維格醫美診所院長｜國立台南成功大學系｜成大醫院醫學士｜中華民國皮膚科專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜署立雙和醫院雷射美容中心主治醫師｜台北醫學大學皮膚科總醫師｜國立台大醫院皮膚科研修｜國立成大醫院皮膚科研修｜台北醫學大學皮膚科住院醫師｜雙和醫院皮膚科住院醫師｜成大醫院外科住院醫師

專長：各式微整形注射｜雷射美容光療｜Miradry腋下止汗｜微創縫雙眼皮手術｜開眼頭手術｜眼袋手術（內開式無痕、外開式拉皮）｜植體植入手術（隆鼻、墊下巴）｜嬰兒肥頰部口內取脂V臉手術｜體雕抽脂（臉頸、手臂、副乳、腹腰、大腿環抽雕塑）｜自體脂肪隆乳、豐頰、豐臀

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