「美感密碼注射」增加你的正面情感

【撰文／宋正宇；整理／Evelyn】

許多人都有一個困擾，沒笑容的時候總被人認為臭臉、難搞、脾氣差，其實她只是單純沒笑而已啊！面部情感真實的影響著現代人的人際，有些人總是第一眼就收到大家喜愛，有些人明明只是靜靜的不動，卻總是遭人攻擊難搞、嚴肅、刻薄，因此「第一印象」無論在事業、愛情、人際真的非常重要。

Q.什麼是負面情感密碼？

宋正宇醫師解釋，「負面情感密碼」主要可以分成四類：

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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1.看起來很累、沒精神。

2.看起來面部鬆弛呈現老態。

3.看起來兇、很嚴肅，不好相處。

4.看起來很哀傷。

而通常容易有這些「負面情感密碼」是因為淚溝、紋路、臉部輪廓鬆弛、眼角下垂、嘴角下垂等問題。

Q.什麼是美感密碼？該如何施作？

美感密碼是由國際知名外科整形醫師Dr.Mauricio de Maio所提出，透過下方八項情感動機，以注射的方式先改善臉部的負面情感，再增加臉部的正面情感，也更能確實符合患者真正的需求。

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1.看起來比較不累

2.看起來比較不鬆弛

3.看起來比較不哀傷

4.看起來比較不兇

5.看起來更有吸引力

6.看起來比較瘦

7.看起來變年輕

8.看起來比較男性化／女性化。

過往單點式的治療方式，患者會直接跟醫師說「不想要抬頭紋」、「想要臉小一點」、「想要消除淚溝」，但這樣的方式可能導致術後效果不如預期，或是總是覺得整體好像還有哪裡不太夠？美感密碼的好處是，能與醫師討論想要營造的整體感覺，由醫師「深入了解患者想要什麼？」、「又真正需要什麼」及「最後患者感覺什麼？」，針對全臉協調度做全面專業的評估，再使用多點式的全臉玻尿酸注射來改善患者問題；像是想要看起來比較不累，醫師會使用玻尿酸多點式做中臉拉提及填補淚溝，再將玻尿酸注射於夫妻宮處來眼尾拉提，最後再將顯老的法令紋和印地安紋填補起來，讓整體看起來就會更有精神。

✐ 醫師小叮嚀 ✐

由於美感密碼是和醫師溝通後所量身訂製的專屬療程，因此需要和醫師充分溝通，讓患者和醫師能夠取得共識，所以相當考驗醫師的經驗、美感，甚至要傾聽、設身處地為患者著想的程度，因此在醫師的挑選上必須更加注意。





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宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

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