「美感密碼注射」增加你的正面情感
【撰文／宋正宇；整理／Evelyn】
許多人都有一個困擾，沒笑容的時候總被人認為臭臉、難搞、脾氣差，其實她只是單純沒笑而已啊！面部情感真實的影響著現代人的人際，有些人總是第一眼就收到大家喜愛，有些人明明只是靜靜的不動，卻總是遭人攻擊難搞、嚴肅、刻薄，因此「第一印象」無論在事業、愛情、人際真的非常重要。
Q.什麼是負面情感密碼？
宋正宇醫師解釋，「負面情感密碼」主要可以分成四類：
1.看起來很累、沒精神。
2.看起來面部鬆弛呈現老態。
3.看起來兇、很嚴肅，不好相處。
4.看起來很哀傷。
而通常容易有這些「負面情感密碼」是因為淚溝、紋路、臉部輪廓鬆弛、眼角下垂、嘴角下垂等問題。
Q.什麼是美感密碼？該如何施作？
美感密碼是由國際知名外科整形醫師Dr.Mauricio de Maio所提出，透過下方八項情感動機，以注射的方式先改善臉部的負面情感，再增加臉部的正面情感，也更能確實符合患者真正的需求。
1.看起來比較不累
2.看起來比較不鬆弛
3.看起來比較不哀傷
4.看起來比較不兇
5.看起來更有吸引力
6.看起來比較瘦
7.看起來變年輕
8.看起來比較男性化／女性化。
過往單點式的治療方式，患者會直接跟醫師說「不想要抬頭紋」、「想要臉小一點」、「想要消除淚溝」，但這樣的方式可能導致術後效果不如預期，或是總是覺得整體好像還有哪裡不太夠？美感密碼的好處是，能與醫師討論想要營造的整體感覺，由醫師「深入了解患者想要什麼？」、「又真正需要什麼」及「最後患者感覺什麼？」，針對全臉協調度做全面專業的評估，再使用多點式的全臉玻尿酸注射來改善患者問題；像是想要看起來比較不累，醫師會使用玻尿酸多點式做中臉拉提及填補淚溝，再將玻尿酸注射於夫妻宮處來眼尾拉提，最後再將顯老的法令紋和印地安紋填補起來，讓整體看起來就會更有精神。
✐ 醫師小叮嚀 ✐
由於美感密碼是和醫師溝通後所量身訂製的專屬療程，因此需要和醫師充分溝通，讓患者和醫師能夠取得共識，所以相當考驗醫師的經驗、美感，甚至要傾聽、設身處地為患者著想的程度，因此在醫師的挑選上必須更加注意。
宋正宇 醫師
學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員
專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗
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