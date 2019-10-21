皇家肉毒全球上市28週年 持續引領除皺風潮

【採訪撰文／蔡憶慈；本文感謝李杰年、柯適中、張高評、陳佩軍、黃耀麟醫師提供專業諮詢】

肉毒桿菌素在醫美運用將近20年，已經成為最受歡迎的療程之一，很多人都一定有施作過，但是有人認為好像會越打越沒效，這是真的嗎？近期更爆發韓國第一大肉毒品牌竄改問題產品生產記錄銷售海外、並未低溫運送的醜聞。肉毒桿菌療程該注意哪些？本期邀請多位專業醫師為大家詳細解說，解開祕辛。

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「肉毒桿菌素」網友問卷大調查

1.你是否打過肉毒桿菌素？

☛ 是83.3%

☛ 否16.7%

2.使用肉毒治療主要想改善的部位？

☛ 皺眉紋21%

☛ 抬頭紋18%

☛ 魚尾紋13.8%

☛ 瘦小臉31.2%

☛ 瘦小腿4.5%

☛ 整臉拉提8.5%

☛ 瘦肩膀3.1%

3.覺得注射後不滿意的地方？

☛ 施打後覺得改善效果不如預期16%

☛ 產生抗藥性7.2%

☛ 效果不夠持久32.6%

☛ 起效太慢17.6%

☛ 產生副作用4.3%

☛ 覺得臉部表情僵硬22.4%

4.你覺得肉毒品牌特性，下面那些最重要（可複選3項）

☛ 是否歷史悠久，在臨床被長期使用8%

☛ 是否有美國或歐盟等指標性國家官方核准6%

☛ 起效是否快速15.6%

☛ 持久度21.5%

☛ 效果強度13.4%

☛ 安全性11.4%

☛ 是否累積許多大型臨床試驗佐證效果與安全性7.0%

☛ 價格便宜16.3%

5.你如何了解市面上肉毒品牌並選擇施打的肉毒產品（可複選3項）

☛ 醫師或診所人員推薦18.5%

☛ 親友推薦22.8%

☛ 名人使用心得14.7%

☛ 診所官網11.2%

☛ 廣告14.7%

☛ 社群媒體13.8%

☛ 其他4.1%

※ 問卷調查數據資料由《醫美時尚》官網2019年9月份收集統計 ※

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肉毒桿菌素是一場美麗的意外

從2002年美國FDA核准肉毒桿菌素在「除皺眉紋」的適應症後，注射肉毒桿菌素成為最受歡迎的醫美療程。柯適中醫師說明，肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）能作用在神經與肌肉或腺體的接合處，抑制運動神經釋放乙醯膽鹼，進而使肌肉放鬆或抑制腺體分泌。

1954年加拿大醫師Vernon Brook發表首篇注射肉毒桿菌素可降低肌肉活動的報告後，美國眼科醫師Alan Scott認為可藉由放鬆眼球肌肉進而改善斜視，開始進行研究。1978年獲得美國FDA支持，並進行大規模人體研究，自此引發醫學界濃厚興趣，神經科發現施打在較大肌肉群可抑制肌肉收縮。1987年有眼科醫師發現，病患注射肉毒桿菌素後皺眉紋竟消失了，這個意外引起皮膚科醫師興趣，直到2002年美國FDA核准以它治療皺眉紋，開創它輝煌的醫美時代。

肉毒桿菌素至今稱霸醫美主場

除了眼科，神經科、泌尿科外，目前肉毒桿菌素最知名的運用在醫學美容。台灣目前核可的肉毒桿菌素有四個品牌，其中皇家肉毒全球上市至今已經28年，上市地區遍及全球70餘國，不但在治療動態紋效果自然不僵臉，安全性也高，是標準劑量含最多的活性肉毒桿菌量，所以起效最快，施打在大肌肉上效果也更好，因此獲得很多醫師採用。

黃耀麟醫師解釋，肉毒桿菌素療程可分為改善動態表情紋和修飾身體線條兩類。前者比較常用的就是皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等，造成這些紋路的主因：一是因為肌肉本身過度的收縮，二是皮膚鬆弛。年輕人因為皮膚比較緊實，所以雖然表情牽動皮膚卻未產生紋路；但熟齡人因為皮膚較鬆弛，所以長期之下動態紋就會明顯最後變成靜態紋，肉毒桿菌素的作用就是在放鬆做表情時過度收縮的肌肉，表情紋路就會變得比較少。在修飾線條方面，主要是運用在比較大塊的肌肉如小腿肌肉、肩膀的斜方肌或國字臉的咀嚼肌等，讓這些部位線條變得更漂亮。

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兩階段打法避免僵硬臉

打造自然、柔和表情

肉毒桿菌素療程最為人熟知的不良反應就是出現臉部僵硬的狀況，李杰年醫師指出，常見的原因有兩個，一是施打總量太多，二是單點注射量較大。近年比較推廣的打法是多點、每個點的濃度不要太高，例如要注射10個單位，可以分成5點、每點兩單位；或是10點、每點一單位兩種方式。選擇哪種方式跟消費者需求有很大關係，像有些藝人會希望在鏡頭上盡量不要被看到動態紋路，這種需求就會打得量多一點；有些人偏好效果自然，一般醫師做法會先打一個標準量，約一、兩週肉毒發揮效用後請消費者回診，雙方一起評估，若覺得不夠再少量補打，兩階段方式更容易達到滿意的結果。

肉毒桿菌素的效果並不是永久的。陳佩軍醫師表示，一般效果可以維持4到6個月不等，就會被人體代謝掉，必須再次施打才能維持相同效果。不過每個人的要求不同，無法容忍一點皺紋出現的人，注射時間建議可以更密集。至於比較大塊的小腿和斜方肌，若是劑量充足可以維持得比較久。動態紋與個人肌肉使用習慣也有關，因此不是熟齡專利，較年輕者也可當做定期保養放鬆肌肉預防靜態紋，皇家肉毒因為效果自然，很適合肉毒新鮮人。

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／／／ 皇家肉毒5大優勢 ／／／

1.歐洲領導品牌，上市時間久、範圍廣，臨床案例多，安全性有保障。

2.目前市面上含有核准劑量最多活性肉毒桿菌素的產品，效果起效快速，24小時有感，且效果持久，最長可達6個月。

3.濃度最高，擴散精準度更好控制，施打疼痛感較低。

4.他牌1個單位的肉毒劑量，約等於2.5個單位的歐洲皇家肉毒，相較起來皇家肉毒的濃度高可打的部位更多，CP值高。

5.維持時間比他牌持久，皺眉紋最久可達六個月、大肌肉可達一年。

肉毒療程講究精準度

應選擇歷史悠久領導品牌

其實，施作肉毒桿菌素對醫師的經驗和精準度要求極高。張高評醫師解釋，臉部表情分布著密密麻麻的微小肌肉群，只要稍微一點解剖學上位置的差異，就可能讓不希望作用的肌肉被影響，因此醫師對解剖學越清晰打的位置會越精準。以皺眉肌為例，大小可能就1x2或1x3公分，如果定位不對，打到旁邊的抬眉肌，就會從原本要消除皺眉紋變成無法抬眉、壓眉的不良反應。

李杰年醫師進一步指出，除了施打肌肉部位要講求精準之外，注射劑量的控制也是影響精準度的因素之一。一般注射後單點作用範圍約1.5～2公分，單點劑量量越多擴散範圍越大，專業醫師根據想放鬆的肌肉大小，可以上下調整用量。文獻不約而同指出皇家肉毒具備起效時間最快、持續時間最久的特性，主要理由來自皇家肉毒是市售品牌中有效濃度最高的，給予了醫師更大的彈性，根據肌肉的強度大小來決定劑量。因此，只要配合有經驗的醫師施打，可以達到很高的整體滿意度。

張高評醫師也強調，盡量選擇資深大廠牌，臨床經驗案例比較多。選擇使用皇家肉毒的另一個主因是，皇家肉毒相較於其他品牌，濃度較高、擴散精準，且打起來疼痛感較低，廣受醫師及消費者們青睞。

打破肉毒錯誤迷思！肉毒抗藥性是稀少案例

另外，網路傳言肉毒桿菌素打久了會有抗藥性，導致越打越沒效。陳佩軍醫師表示，這是一個已經問世20多年的產品，只要品質良好都相當安全，發生抗藥性的其實案例非常少。至於越打劑量越高，通常是因為年紀變大。也有消費者擔心一旦停打皺紋會不會變得比原來更嚴重？其實停打只是效果不再但不會更糟，如果持續施打反而可能延緩靜態紋的出現。

張高評醫師認為，極少數人也許長期施打敏感性會降低而較沒反應，但自己使用皇家肉毒以來還沒發生過，皇家肉毒全球上市至今已28年，經過消費者認證和時間考驗，效果發揮快速且持久。如果真的覺得原來施打的品牌效果已經有逐年遞減，甚至增加劑量也達不到理想預期，也可以嘗試換品牌，畢竟不同場牌還是會有一些製程等差異。另外也可能是使用品質不好的產品，原廠正貨皆經美國或歐盟指標性國家認證有保障，非原廠產品製程不明可能會導致肉毒桿菌擴散效率活性不佳，使術後效果不好。

可混搭玻尿酸填充和童顏針

打造完美青春臉龐

至於肉毒桿菌素是否可和其他醫美合併治療？張高評醫師指出，如果施打者經驗夠豐富，且所有入針孔都有很好的無菌清潔照護，因為其他療程很少直接打在肌肉上，所以可以混搭打造更完美臉龐。例如有五種分子、可針對不同部位填充的NASHA北歐玻尿酸；改良了傳統凝膠式玻尿酸缺點，提高拉伸力，注入後能與人體組織緊密融合，隨著表情怎麼動都自然的新一代女神動態玻尿酸等填充劑。想要增生膠原蛋白，可選擇注射聚左旋乳酸（俗稱童顏針），2～4週左右就能逐漸填補原本流失的皮膚組織，達到豐頰、除皺、大面積拉提及改善膚質等效果。值得注意的是，若欲注射肉毒桿菌處有發炎性病灶，例如長青春痘，就不建議在同一地方施打肉毒桿菌。

／／／ 肉毒注射小提醒 ／／／

施打完肉毒桿菌素，柯適中、黃耀麟醫師提醒

1.注射後4小時內避免平躺、低頭或搓揉注射部位，以免肉毒桿菌素過度擴散，造成術後效果不佳。

2.3天內，應避免使用容易造成刺激性的產品，如酸類或是去角質，也要避免長期處於高溫場所，如三溫暖、泡溫泉等，以免加快代謝。

3.術後一週左右回診，若覺得效果未達預期，可再次接受第二次補強，也不會因為一次施打過量造成臉僵。

4.使用肉毒桿菌素瘦腿的人，在治療後盡量少穿高跟鞋、久站或做激烈的腿部運動等，可避免肌肉長時間受到刺激而變發達，也可維持較好的治療效果。

5.欲延長肉毒桿菌素的維持時間，要養成良好的生活習慣，避免長期使用作用肌肉，如常皺眉、吃口香糖等。

6.重症肌無力患者、懷孕哺乳婦女、對蛋類過敏者、欲治療部位的皮膚過敏或發炎、有使用會干擾神經肌肉傳遞的藥物不適合注射肉毒桿菌素。

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