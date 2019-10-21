親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

皇家肉毒全球上市28週年 持續引領除皺風潮

2019-10-21 10:41醫美時尚

【採訪撰文／蔡憶慈；本文感謝李杰年、柯適中、張高評、陳佩軍、黃耀麟醫師提供專業諮詢】

肉毒桿菌素在醫美運用將近20年，已經成為最受歡迎的療程之一，很多人都一定有施作過，但是有人認為好像會越打越沒效，這是真的嗎？近期更爆發韓國第一大肉毒品牌竄改問題產品生產記錄銷售海外、並未低溫運送的醜聞。肉毒桿菌療程該注意哪些？本期邀請多位專業醫師為大家詳細解說，解開祕辛。

「肉毒桿菌素」網友問卷大調查

1.你是否打過肉毒桿菌素？

☛　是83.3%

☛　否16.7%

2.使用肉毒治療主要想改善的部位？

☛　皺眉紋21%

☛　抬頭紋18%

☛　魚尾紋13.8%

☛　瘦小臉31.2%

☛　瘦小腿4.5%

☛　整臉拉提8.5%

☛　瘦肩膀3.1%

3.覺得注射後不滿意的地方？

☛　施打後覺得改善效果不如預期16%

☛　產生抗藥性7.2%

☛　效果不夠持久32.6%

☛　起效太慢17.6%

☛　產生副作用4.3%

☛　覺得臉部表情僵硬22.4%

4.你覺得肉毒品牌特性，下面那些最重要（可複選3項）

☛　是否歷史悠久，在臨床被長期使用8%

☛　是否有美國或歐盟等指標性國家官方核准6%

☛　起效是否快速15.6%

☛　持久度21.5%

☛　效果強度13.4%

☛　安全性11.4%

☛　是否累積許多大型臨床試驗佐證效果與安全性7.0%

☛　價格便宜16.3%

5.你如何了解市面上肉毒品牌並選擇施打的肉毒產品（可複選3項）

☛　醫師或診所人員推薦18.5%

☛　親友推薦22.8%

☛　名人使用心得14.7%

☛　診所官網11.2%

☛　廣告14.7%

☛　社群媒體13.8%

☛　其他4.1%

※ 問卷調查數據資料由《醫美時尚》官網2019年9月份收集統計 ※

分享

肉毒桿菌素是一場美麗的意外

從2002年美國FDA核准肉毒桿菌素在「除皺眉紋」的適應症後，注射肉毒桿菌素成為最受歡迎的醫美療程。柯適中醫師說明，肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）能作用在神經與肌肉或腺體的接合處，抑制運動神經釋放乙醯膽鹼，進而使肌肉放鬆或抑制腺體分泌。

1954年加拿大醫師Vernon Brook發表首篇注射肉毒桿菌素可降低肌肉活動的報告後，美國眼科醫師Alan Scott認為可藉由放鬆眼球肌肉進而改善斜視，開始進行研究。1978年獲得美國FDA支持，並進行大規模人體研究，自此引發醫學界濃厚興趣，神經科發現施打在較大肌肉群可抑制肌肉收縮。1987年有眼科醫師發現，病患注射肉毒桿菌素後皺眉紋竟消失了，這個意外引起皮膚科醫師興趣，直到2002年美國FDA核准以它治療皺眉紋，開創它輝煌的醫美時代。

肉毒桿菌素至今稱霸醫美主場

除了眼科，神經科、泌尿科外，目前肉毒桿菌素最知名的運用在醫學美容。台灣目前核可的肉毒桿菌素有四個品牌，其中皇家肉毒全球上市至今已經28年，上市地區遍及全球70餘國，不但在治療動態紋效果自然不僵臉，安全性也高，是標準劑量含最多的活性肉毒桿菌量，所以起效最快，施打在大肌肉上效果也更好，因此獲得很多醫師採用。

黃耀麟醫師解釋，肉毒桿菌素療程可分為改善動態表情紋和修飾身體線條兩類。前者比較常用的就是皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等，造成這些紋路的主因：一是因為肌肉本身過度的收縮，二是皮膚鬆弛。年輕人因為皮膚比較緊實，所以雖然表情牽動皮膚卻未產生紋路；但熟齡人因為皮膚較鬆弛，所以長期之下動態紋就會明顯最後變成靜態紋，肉毒桿菌素的作用就是在放鬆做表情時過度收縮的肌肉，表情紋路就會變得比較少。在修飾線條方面，主要是運用在比較大塊的肌肉如小腿肌肉、肩膀的斜方肌或國字臉的咀嚼肌等，讓這些部位線條變得更漂亮。

分享

兩階段打法避免僵硬臉

打造自然、柔和表情

肉毒桿菌素療程最為人熟知的不良反應就是出現臉部僵硬的狀況，李杰年醫師指出，常見的原因有兩個，一是施打總量太多，二是單點注射量較大。近年比較推廣的打法是多點、每個點的濃度不要太高，例如要注射10個單位，可以分成5點、每點兩單位；或是10點、每點一單位兩種方式。選擇哪種方式跟消費者需求有很大關係，像有些藝人會希望在鏡頭上盡量不要被看到動態紋路，這種需求就會打得量多一點；有些人偏好效果自然，一般醫師做法會先打一個標準量，約一、兩週肉毒發揮效用後請消費者回診，雙方一起評估，若覺得不夠再少量補打，兩階段方式更容易達到滿意的結果。

肉毒桿菌素的效果並不是永久的。陳佩軍醫師表示，一般效果可以維持4到6個月不等，就會被人體代謝掉，必須再次施打才能維持相同效果。不過每個人的要求不同，無法容忍一點皺紋出現的人，注射時間建議可以更密集。至於比較大塊的小腿和斜方肌，若是劑量充足可以維持得比較久。動態紋與個人肌肉使用習慣也有關，因此不是熟齡專利，較年輕者也可當做定期保養放鬆肌肉預防靜態紋，皇家肉毒因為效果自然，很適合肉毒新鮮人。

分享

／／／ 皇家肉毒5大優勢 ／／／

1.歐洲領導品牌，上市時間久、範圍廣，臨床案例多，安全性有保障。

2.目前市面上含有核准劑量最多活性肉毒桿菌素的產品，效果起效快速，24小時有感，且效果持久，最長可達6個月。

3.濃度最高，擴散精準度更好控制，施打疼痛感較低。

4.他牌1個單位的肉毒劑量，約等於2.5個單位的歐洲皇家肉毒，相較起來皇家肉毒的濃度高可打的部位更多，CP值高。

5.維持時間比他牌持久，皺眉紋最久可達六個月、大肌肉可達一年。

肉毒療程講究精準度

應選擇歷史悠久領導品牌

其實，施作肉毒桿菌素對醫師的經驗和精準度要求極高。張高評醫師解釋，臉部表情分布著密密麻麻的微小肌肉群，只要稍微一點解剖學上位置的差異，就可能讓不希望作用的肌肉被影響，因此醫師對解剖學越清晰打的位置會越精準。以皺眉肌為例，大小可能就1x2或1x3公分，如果定位不對，打到旁邊的抬眉肌，就會從原本要消除皺眉紋變成無法抬眉、壓眉的不良反應。

李杰年醫師進一步指出，除了施打肌肉部位要講求精準之外，注射劑量的控制也是影響精準度的因素之一。一般注射後單點作用範圍約1.5～2公分，單點劑量量越多擴散範圍越大，專業醫師根據想放鬆的肌肉大小，可以上下調整用量。文獻不約而同指出皇家肉毒具備起效時間最快、持續時間最久的特性，主要理由來自皇家肉毒是市售品牌中有效濃度最高的，給予了醫師更大的彈性，根據肌肉的強度大小來決定劑量。因此，只要配合有經驗的醫師施打，可以達到很高的整體滿意度。

張高評醫師也強調，盡量選擇資深大廠牌，臨床經驗案例比較多。選擇使用皇家肉毒的另一個主因是，皇家肉毒相較於其他品牌，濃度較高、擴散精準，且打起來疼痛感較低，廣受醫師及消費者們青睞。

打破肉毒錯誤迷思！肉毒抗藥性是稀少案例

另外，網路傳言肉毒桿菌素打久了會有抗藥性，導致越打越沒效。陳佩軍醫師表示，這是一個已經問世20多年的產品，只要品質良好都相當安全，發生抗藥性的其實案例非常少。至於越打劑量越高，通常是因為年紀變大。也有消費者擔心一旦停打皺紋會不會變得比原來更嚴重？其實停打只是效果不再但不會更糟，如果持續施打反而可能延緩靜態紋的出現。

張高評醫師認為，極少數人也許長期施打敏感性會降低而較沒反應，但自己使用皇家肉毒以來還沒發生過，皇家肉毒全球上市至今已28年，經過消費者認證和時間考驗，效果發揮快速且持久。如果真的覺得原來施打的品牌效果已經有逐年遞減，甚至增加劑量也達不到理想預期，也可以嘗試換品牌，畢竟不同場牌還是會有一些製程等差異。另外也可能是使用品質不好的產品，原廠正貨皆經美國或歐盟指標性國家認證有保障，非原廠產品製程不明可能會導致肉毒桿菌擴散效率活性不佳，使術後效果不好。

可混搭玻尿酸填充和童顏針

打造完美青春臉龐

至於肉毒桿菌素是否可和其他醫美合併治療？張高評醫師指出，如果施打者經驗夠豐富，且所有入針孔都有很好的無菌清潔照護，因為其他療程很少直接打在肌肉上，所以可以混搭打造更完美臉龐。例如有五種分子、可針對不同部位填充的NASHA北歐玻尿酸；改良了傳統凝膠式玻尿酸缺點，提高拉伸力，注入後能與人體組織緊密融合，隨著表情怎麼動都自然的新一代女神動態玻尿酸等填充劑。想要增生膠原蛋白，可選擇注射聚左旋乳酸（俗稱童顏針），2～4週左右就能逐漸填補原本流失的皮膚組織，達到豐頰、除皺、大面積拉提及改善膚質等效果。值得注意的是，若欲注射肉毒桿菌處有發炎性病灶，例如長青春痘，就不建議在同一地方施打肉毒桿菌。

／／／ 肉毒注射小提醒 ／／／

施打完肉毒桿菌素，柯適中、黃耀麟醫師提醒

1.注射後4小時內避免平躺、低頭或搓揉注射部位，以免肉毒桿菌素過度擴散，造成術後效果不佳。

2.3天內，應避免使用容易造成刺激性的產品，如酸類或是去角質，也要避免長期處於高溫場所，如三溫暖、泡溫泉等，以免加快代謝。

3.術後一週左右回診，若覺得效果未達預期，可再次接受第二次補強，也不會因為一次施打過量造成臉僵。

4.使用肉毒桿菌素瘦腿的人，在治療後盡量少穿高跟鞋、久站或做激烈的腿部運動等，可避免肌肉長時間受到刺激而變發達，也可維持較好的治療效果。

5.欲延長肉毒桿菌素的維持時間，要養成良好的生活習慣，避免長期使用作用肌肉，如常皺眉、吃口香糖等。

6.重症肌無力患者、懷孕哺乳婦女、對蛋類過敏者、欲治療部位的皮膚過敏或發炎、有使用會干擾神經肌肉傳遞的藥物不適合注射肉毒桿菌素。

分享

分享

【更多精采內容請見《醫美時尚108年10月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

挽救蟲蟲危機！新藥上市造福酒糟肌患者

2019-10-21 12:14

「鳳凰電波」找回年輕 與時光逆行

2019-10-21 12:12

「2019年秋季美容醫學學術研討會」花絮報導

2019-10-21 12:09

做醫美變年輕就一勞永逸？

2019-10-21 12:05

「美人線」重塑你的緊緻年輕

2019-10-21 10:43

「美感密碼注射」增加你的正面情感

2019-10-21 10:42

擺脫情緒化面相你可以這樣做

2019-09-18 09:17

隆乳術後莢膜不等於攣縮

2019-09-18 09:10

「私密處除毛」再也不用羞羞臉！

2019-09-18 09:07

丟掉瓶瓶罐罐！新型「長效保濕針」保濕長達9個月

2019-09-18 09:04

天氣多變化害你羞羞臉？幹細胞修護敏弱肌問題

2019-09-18 09:03

微整形要全臉評估 才能塑造自然美

2019-09-18 08:59

「渦旋氣動式抽脂」雕塑性感蝴蝶骨

2019-09-18 08:58

初心者的醫美體驗 找到專屬自己的美感密碼！

2019-09-18 08:55

一雙奶油桂花手 讓你好命在握

2019-08-18 10:56

精品肉毒 打造3D精雕臉蛋

2019-08-18 10:51

精修微調「年輕人微整形」美得讓人摸不著頭緒

2019-08-18 10:44

擺脫內衣空杯！內視鏡隆乳打造完美事業線

2019-08-18 10:43

面部年輕化的新選擇「微創鈴鐺錐體埋線」

2019-08-18 10:42

抗老的秘密關鍵 ── 幹細胞

2019-08-18 10:40

割雙眼皮導致紅腫疤痕 是蟹足腫作祟？

2019-08-18 10:39

自體脂肪豐臀引發感染！消費者如何自保？

2019-07-15 08:40

「蠕形蟲症」誤當粉刺去角質小心皮膚變敏感

2019-07-15 08:40

「魔滴」打造擬真自然觸感

2019-07-15 08:40

2019抗皺新利器 熱力點陣皮膚治療系統

2019-07-15 08:40

「渦旋氣動式抽脂」助你塑出女神馬甲線

2019-07-15 08:40

電波拉皮價差大？消費者該怎麼選？

2019-07-15 08:40

「第三代鈴鐺線」拉提線條．改善膚質

2019-07-15 08:40

提眉改善下垂眼皮 提升你的好運

2019-07-15 08:40

「抽脂豐胸」脂肪再利用 不再硬擠事業線

2019-06-20 08:48

「膠原蛋白增生劑」改善臉部凹陷

2019-06-20 08:42

膠原蛋白植入劑 讓你不再失「膠」

2019-06-20 08:39

寵愛自己 就從加入舒顏美人幫開始

2019-06-20 08:38

酒糟臉紅退不掉！蠕型蟎蟲來作怪？

2019-06-20 08:34

專業醫師聯手打造高評價「美感密碼計畫」

2019-06-20 08:33

醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

2019-06-20 08:31

玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

2019-06-20 08:29

「法令紋」去去走 還我親和力！

2019-05-19 08:41
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

研究發現 走路速度較慢的中年人老得更快

2019-10-16 09:27

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

悠遊城市裡的秘密綠境 中都濕地公園

2019-10-16 09:30

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

掌握成長黃金期 吃對食物長得比別人高

2019-10-14 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top