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擺脫情緒化面相你可以這樣做

2019-09-18 09:17醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝張鈺珠老師、陳姿秀醫師提供專業諮詢】

五官是由父母所賜，或許膚質和天生體質有關，氣質卻能靠後天改變。從相學觀點來看，情緒會影響面相，面相又會影響運勢，借助適度的醫學美容，對運勢有加分效果，不僅能提升膚質，也能讓人容光煥發，更顯自信。本期帶您探討何謂「情緒化面相」，而這樣的面相又能如何加以擺脫呢？

從面相觀察，可以看出一個人的內在情緒，內在情緒也會影響面部的變化。包含急、愁、亂、狠、奸等五種內在情緒，可能對面部不同的變化。

❶ 急．性情暴躁之人，眼睛容易突暴，眉毛散亂不順，嘴巴不緊閉，牙齒亂。

❷ 愁．多愁善感之人，情緒經常憂鬱，嘴唇暗黑，眼下發青，神色衰弱，面色青黃。

❸ 亂．情緒不穩定之人，思緒混亂，頭腦不清醒，兩眉一高一低，上嘴唇翹，人中淺短，顴骨突出。

❹ 狠．心狠毒之人，三角眼，眉稜骨突，眉壓眼，臉部硬而無肉、不飽滿，太陽穴凹陷，眼神如刀。

❺ 奸．奸盜之人，臉部尖削，顴露骨外擴，鼻準尖，下顎尖，耳反廓，山根多痕紋，眼神散亂，嘴角歪斜不正。


面相對於情緒的影響，則依額頭、眉、眼、顴骨、人中、嘴形有所不同，詳述如下：

1.額頭兩側低窄、凹陷，頭髮將太陽穴包住，顯得額髮際不整齊。這樣的人長期思緒混亂，可能小時候家庭不幸福，父母感情不佳，家中總是吵鬧，使得長期心緒不寧，加上脾氣執拗、缺乏耐心，行事總是消極退縮，心理上有自卑感阻礙。

2.眉為情緒宮，代表一個人的感情和情緒變化，快樂和哀愁都能在眉毛上看出來。高興時，眉開眼笑、喜上眉梢，煩惱時，愁眉苦臉、兩眉下垂且眉壓眼，在生活中思想消極，容易鑽牛角尖、優柔寡斷，或出現憂鬱情緒。

3.兩眉間距過窄、凹陷之人，心胸不開闊，抑鬱寡歡，容易想不開，有神經質的傾向。

4.眉尾散亂之人，一生多憂患、困頓勞苦，大部分時間都在愁煩之中。

5.眉稜骨突出之人，個性倔強、固執、急躁、易怒，過分自信，不知進退，至自取其咎，則又後悔莫及。

6.眉毛雜亂或斷眉之人，脾氣急躁、情緒不穩，主觀意識強烈，愛與人計較、爭是非，個性顯得孤僻。

7.非過勞或睡眠不足卻眼帶紅絲者，個性躁急，容易發怒，因小失大，易破相；四眼白（上下左右眼瞼和瞳孔之間露出眼白）之人，一生多凶險，性格衝動；眼睫毛長而彎者，易得異性憐愛，重感情，但情緒化。

8.常言「眼有一分病，心有一分病」，兩眼無神之人容易想太多、自怨自艾，悲觀厭世。

9.兩眼一大一小稱「雌雄眼」或「陰陽眼」，多因母親在懷孕時精神狀況不穩定、心理不平衡，或因父母感情不佳所造成，此相喜怒無常、情緒不穩定，有雙重個性，心性矛盾，且神經質。

10.人中狹窄者，器量狹小，思想狹隘，社交範圍小；人中細如懸針者，易想不開、鑽牛角尖，思想不開通；人中短淺者，個性急躁、喜歡讚美話語，受不了半句批評指責，較難接受他人意見。

11.顴骨左右高突不一之人，個性優柔寡斷，雙重個性，情緒欠穩定。

12.牙齒參差暴突者，性格倔強乖僻，是非多，若因牙齒外暴而嘴唇外掀，則容易招惹不必要的麻煩是非；嘴唇外掀者容易生氣，個性叛逆，自以為是，容易強詞奪理。

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臉部氣色，也會影響情緒。氣色青黃者，憂恐、憂慮、煩惱、憤怒、疲勞；氣色暗朦者，運程阻滯，多破損、心緒亂；額頭兩側遷移宮部位青者，主有憂慮。此外，有額紋之人，一生多勞碌勞心，事業上有所奔波；有印地安紋者，性情孤僻，憂鬱成疾；有印堂紋者，容易憂慮、想太多；有鼻背紋（又稱虛花紋）者，個性衝動、喜怒無常；眼尾有橫紋者，個性不樂觀，想太多；有眼周紋者，易勞心孤獨；鼻有橫紋除了過於操勞，也常怨自己命不好，易有負面心態。由此可知，情緒會影響我們的面相，甚至波及人生運勢，當我們感受到負面情緒時，可以做一些日常放鬆活動，例如冥想、聽歌、向朋友傾訴，或是出門走走、跑步，效果會更好。

✁ 醫美項目：肉毒桿菌素

▸ 施打部位：額頭、眉心　▸ 可改善的問題／具體效果：撫平抬頭紋、皺眉紋

✁ 醫美項目：除毛雷射

▸ 施打部位：髮際線　▸ 可改善的問題／具體效果：改善雜毛過多、額頭過窄

✁ 醫美項目：植髮

▸ 施打部位：髮際線　▸ 可改善的問題／具體效果：改善額頭過高，調整髮際線

✁ 醫美項目：電波／音波拉皮、埋線拉皮、前額拉皮

▸ 施打部位：額頭　▸ 可改善的問題／具體效果：改善額頭鬆弛、眉壓眼

✁ 醫美項目：童顏針、少女針、微晶瓷填補

▸ 施打部位：額頭、太陽穴、眉骨處　▸ 可改善的問題／具體效果：依據個人需求，打造較為柔和或陽剛的線條，達到內建彩妝效果

✁ 醫美項目：植毛、除毛雷射、肉毒桿菌素

▸ 施打部位：眉毛處　▸ 可改善的問題／具體效果：改善高低眉，調整眉型

✁ 醫美項目：縫或割雙眼皮、眼周電波拉皮、眼周音波拉皮、前額拉皮

▸ 施打部位：眼皮　▸ 可改善的問題／具體效果：增加眼皮折度、眉眼之間的距離，改善眉壓眼

✁ 醫美項目：眼周電波拉皮、眼周音波拉皮、提眼瞼肌手術

▸ 施打部位：眼皮　▸ 可改善的問題／具體效果：改善眼皮隨著年紀增長的鬆弛下垂

✁ 醫美項目：自體脂肪、玻尿酸填補

▸ 施打部位：眼窩　▸ 可改善的問題／具體效果：改善眼眶凹陷

✁ 醫美項目：自體脂肪、童顏針、少女針、玻尿酸、微晶瓷填補

▸ 施打部位：頰凹處　▸ 可改善的問題／具體效果：使顴骨至臉頰的線條柔和，改善臉頰過凹問題（建議先以自體脂肪填補，再以填充物精細修飾）

✁ 醫美項目：肉毒桿菌素

▸ 施打部位：人中、鼻翼兩側　▸ 可改善的問題／具體效果：放鬆提上唇肌，改善露齦笑（大笑時露牙齦）的困擾

✁ 醫美項目：玻尿酸

▸ 施打部位：嘴唇、唇珠　▸ 可改善的問題／具體效果：撫平唇紋，打造嘟嘟唇

✁ 醫美項目：皮秒雷射

▸ 施打部位：全臉　▸ 可改善的問題／具體效果：提升整體膚質，更顯年輕

✁ 醫美項目：電波╱音波拉皮、埋線拉皮、童顏針、少女針、玻尿酸、微晶瓷填補

▸ 施打部位：蘋果肌、下臉輪廓線、嘴邊肉、法令紋、木偶紋、頸部　▸ 可改善的問題／具體效果：提升整體膚質、拉提緊緻，更顯年輕

微整形改善面相 依個人需求各有差異

藉由醫美改善面相，應該依據不同的年紀、膚況和個人需求量身打造。陳姿秀醫師表示，有些女性希望修飾過於陽剛的臉部線條，有些男性希望為自己打造一張花美男的臉龐，也有許多消費者是因為年紀增長，皮膚流失了膠原蛋白或軟組織，甚至骨頭的支撐開始流失，於是臉部顯得鬆垮、產生紋路，就需要調整更多細節，才能達到預期的年輕化效果。

在職場上工作，氣色佳、笑口常開的人不僅討人喜歡，遇到的困難也自然會比較少，如果在意自己臉上的某些小缺陷，不妨尋求微整形的協助。然而，並不是一味地追求大眼睛、高鼻樑、澎臉頰、嘟嘟嘴，就可以形成一張「完美臉蛋」。「因為適合自己，才是最重要的！」陳姿秀醫師強調，整體比例才是關鍵，以原有的長相為基礎，保留個人的特色適度微調，才是真正適合自己的方式。

陳姿秀醫師最後提醒，一般人最好的年紀約在25歲，建議消費者可先以「維持年輕感」為目標，攜帶自己年輕時的照片前往醫美診所，和醫師討論年輕化的方案，再精細調整其他在意的小細節，就能在不失去原本樣貌的前提下，變得更美喔！


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命理老師 張鈺珠

經歷：中華民國人相學會第六屆理事｜知名人相學大師蕭湘居士叩頭大弟子｜日本植村秀彩妝學校畢業｜開運面相結合彩妝美學第一人｜台灣相學醫美講座首席講師

專長：談相．觀氣：面相．手相．摸骨．氣色｜化妝教學：開運化妝．OL彩妝教學．手面相教學


陳姿秀 醫師

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學經歷：光澤診所醫師｜中華民國皮膚科專科醫師｜台大醫院皮膚部研究醫師｜台大醫院雲林分院皮膚部主治醫師｜台大醫院雲林分院醫學美容中心主治醫師｜亞東紀念醫院皮膚科總醫師｜台灣皮膚科醫學會雷射訓練合格｜台灣皮膚科醫學會肉毒桿菌素及玻尿酸注射訓練合格｜玻尿酸注射原廠認證醫師│舒顏萃注射原廠認證醫師

專長：一般皮膚科｜異位性皮膚炎｜青春痘｜乾癬｜皮癬病｜發炎性皮膚疾病｜感染性皮膚疾病｜頭髮指甲疾患｜皮膚腫瘤｜雷射治療｜電波／音波拉提

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年9月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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