隆乳術後莢膜不等於攣縮

【採訪撰文／蔡憶慈；本文感謝東京風采整形外科張大力院長提供專業諮詢】

都已經做了隆乳手術了，當然就希望擁有自然性感的美胸，最怕的就是出現所謂的碗公奶、石頭奶。隆乳後出現不自然的假乳房，常見的原因就是莢膜攣縮，嚴重時不但外型走山變型變硬，甚至會疼痛不舒服，必須藉由手術做修正。到底什麼是莢膜？出現莢膜就一定等於莢膜攣縮？又該如何避免？來看隆乳權威醫師的專業解釋。

莢膜（Capsure）是由緊密編織的膠原纖維形成的緊密包膜，這是人體對於體內的外來異物所產生的免疫反應，並不是有害物質。而這個外來物體可以是隆乳時植入的乳袋、心律不整病人安裝的心律調整器、固定骨折的骨釘骨板或置換的人工關節等。身體的免疫反應利用膠原纖維形成的莢膜來隔離並達到保護身體的作用。所以，只要是放置假體的隆乳就一定會有莢膜，在正常情況下，它是柔軟的。

發炎感染造成莢膜攣縮

至於什麼是莢膜攣縮？它是指乳袋表面的包膜因為感染或發炎身體產生的免疫反應，發炎反應強的免疫反應會使莢膜變厚、變硬，造成觸感上變成俗稱的硬奶、石頭奶。因為莢膜的膠原纖維包膜變厚，形成像纜繩般一束束的螺旋狀排列，而這種肌纖維是可以收縮的纖維細胞，當莢膜越收越緊，也縮小莢膜的表面面積，進而壓縮了植入的乳袋，有點類似氣球被壓縮變形而變硬一樣。莢膜攣縮可能會令人感到痛苦和不適，嚴重可能造成植入乳袋扭曲變形、影響到乳房形狀的美觀，需手術取出莢膜重新置放乳袋。

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莢膜攣縮可分成四等級

一般來說，只要放義乳至人體內便會開始形成包膜，正常的包膜會覆在乳袋的外圍，不會造成莢膜攣縮等發炎反應。隆乳權威張大力醫師表示，常見影響包膜變化的原因包括：術中出血、感染、層次剝離不足與置放層次錯誤、大小尺寸不符合胸廓，後續保養與預防藥品的不足等因素。莢膜攣縮依程度可以分成四級：

▸ 第一級：乳房形狀自然柔軟，摸不到莢膜。有隆乳的胸部就一定有第一級莢膜，傳統與一般隆乳術後需要按摩就是為保持莢膜的空間及柔軟。

▸ 第二級：輕微硬化，看不到但摸得到莢膜。乳房看起來形狀正常，但義乳摸起來沒那麼軟、摸得出有植入物。

▸ 第三級：中度的硬化，乳房形狀變形，而且摸起來是硬的。

▸ 第四級：嚴重攣縮，乳房外觀嚴重變形，摸起來很硬，會產生疼痛等不舒服的症狀。

術前的評估溝通很重要

坊間有絨毛矽膠較不會產生莢膜攣縮的說法，隆乳權威張大力醫師解釋，絨毛矽膠因表面為粗糙面，跟人體較能結合，不過絨毛粗糙面不能常按摩，過度摩擦容易引起組織發炎病變，此時產生雙層莢膜的機率更高。另外，目前統計粗糙面的乳袋有二十萬分之一淋巴癌（Anaplastic Large-Cell Lymphoma，ALCL）的報告。台灣衛福部食品藥物管理署於今年7月跟進美國，要求愛力根下架此款植入物，1個月內完成回收。

張大力醫師指出，預防莢膜攣縮重要的是：選擇符合自身條件的正確照護措施、術後保養護理及追蹤。首先，因為每位女性的體型不同，即使是最微小的差異，也會影響隆乳手術的選擇和考量，術前檢查和溝通很重要，可透過超音波檢查了解乳房組織，包括皮膚緊實度、乳腺基質、肌肉厚薄、脂肪層等，在預期效果與乳房組織許可的安全範圍之間取得平衡，制訂全方位的隆乳手術計畫。再者，因為莢膜攣縮發生的原因和發炎有關，手術中如何降低出血及感染也是關鍵因素，當然術後也必須定期追蹤。





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學經歷：東京風采整形外科院長︱日本東京昭和大學醫學中心美容形成外科公費進修︱日本南雲東京總院美容外科，乳房外科進修︱日本東京sapho clinic臉部拉皮臨床研究︱日本東京 酒井美容形成外科臉部雕塑研究︱韓國BK Plastic Surgery Clinic臨床研究︱韓國Dr Um Nagumo BustClinic Center臨床研究︱美國ASPS整形外科學會會員︱美國California Aesthetic Center臨床研究︱美國國外專科會員OSAPS－東方美容外科︱美國國外專科會員ASAPS－美國美容外科︱臺灣台北榮民總醫院美容中心特約主治醫生︱臺灣桃園榮民醫院整形外科主任︱臺灣台北國立陽明大學外科臨床講師︱臺灣台北國防醫學中心外科臨床講師

專長：5D微創免按摩隆乳︱日本SMAS黃金三角拉皮術︱3D安全抽脂(S.A.F.E)︱日本明星微整型

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